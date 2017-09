Belgien für WM qualifiziert - Niederlande wahren Minichance

Frankreich patzt

Belgien ist nach dem Sieg gegen Griechenland für die WM qualifiziert.

Die Niederlande haben nach dem 3:1 gegen Bulgarien weiterhin Chancen auf die Teilnahme an der WM in Russland. Belgien sichert sich das Ticket am Sonntag in der Qualifikation vorzeitig.