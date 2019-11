Der Weltcup 2019/20 in der Nordischen Kombination geht von November bis März und beinhaltet zahlreiche Events an unterschiedlichen Wettkampfstätten.

Oberhofen am Thunersee - Im Weltcup der Nordischen Kombination stehen in der Saison 2019/20 insgesamt 24 Weltcupveranstaltungen an. Absolviert werden die Wettkämpfe im Einzel oder im Team.

Von November 2019 bis März 2020 messen sich die Nordischen Kombinierer in je einem Sprung und einem Langlauf pro Wettbewerb.

Wer nach dem Skispringen in Führung liegt, geht als Erster in den Langlauf. Gestartet wird in der Reihenfolge, wie es das Skispringen ausweist.

Nordische Kombination: Unterschiedliche Wettbewerbsformen im Weltcup 2019/20

Auch in der Saison 2019/20 gibt es unterschiedliche Schanzen und Langlaufstrecken, die von den deutschen Kombinierern und dem internationalen Starterfeld absolviert werden müssen. Die Athleten springen entweder von der Normalschanze oder der Großschanze, anschließend werden fünf, zehn oder 15 Kilometer gelaufen. Die Teamwettbewerbe werden mit vier oder zwei Athleten pro Nation absolviert

In der Vorsaison sicherte sich Jarl-Magnus Riiber den Gesamtweltcup in der Nordischen Kombination, der Norweger geht auch im Weltcup 2019/20 als Favorit an den Start. Bester Athlet des deutschen Teams war in der Vorsaison Johannes Rydzek, der den 4. Platz in der Gesamtwertung der Nordischen Kombination belegte.

Nordische Kombination: Alle Termine für den Weltcup 2019/20

Nummer Datum Ort Uhrzeit und Disziplin Sieger Zweiter Dritter 1 29.11.19 Ruka (Finnland) 11:00 Skispringen (Großschanze) 15:00 5 km Laufen 2 30.11.19 Ruka (Finnland) 08:30 Skispringen (Großschanze) 14:00 10 km Laufen 3 01.12.19 Ruka (Finnland) 09:10 Skispringen (Großschanze) 14:00 10 km Laufen 4 07.12.19 Lillehammer (Norwegen) 10:00 Team-Skispringen (Großschanze) 14:30 4x5 km Laufen 5 08.12.19 Lillehammer (Norwegen) 09:15 Skispringen (Großschanze) 13:30 10 km Laufen 6 21.12.19 Ramsau (Österreich) 11:00 Skispringen (Großschanze) 14:15 10 km Laufen 7 22.12.19 Ramsau (Österreich) 11:00 Skispringen (Großschanze) 15:45 10 km Laufen 8 10.01.20 Val di Fiemme (Italien) 10:00 Skispringen (Großschanze) 13:50 10 km Laufen 9 11.01.20 Val di Fiemme (Italien) 10:00 Skispringen (Großschanze) 13:30 10 km Laufen 10 12.01.20 Val di Fiemme (Italien) 09:30 Team-Skispringen (Großschanze) 14:00 2x7,5 km Laufen 11 25.01.20 Oberstdorf (Deutschland) 09:00 Team-Skispringen (Großschanze) 13:55 4x5 km Laufen 12 26.01.20 Oberstdorf (Deutschland) 10:45 Skispringen (Großschanze) 14:10 10 km Laufen 13 31.01.20 Seefeld (Österreich) 14:00 Skispringen (Normalschanze) 16:00 5 km Laufen 14 01.02.20 Seefeld (Österreich) 13:00 Skispringen (Normalschanze) 15:00 10 km Laufen 15 02.02.20 Seefeld (Österreich) 12:00 Skispringen (Normalschanze) 14:40 15 km Laufen 16 08.02.20 Otepää (Estland) 09:00 Skispringen (Normalschanze) 12:45 10 km Laufen 17 09.02.20 Otepää (Estland) 10:00 Skispringen (Normalschanze) 13:15 10 km Laufen 18 22.02.20 Trondheim (Norwegen) 09:30 Skispringen (Großschanze) 16:15 10 km Laufen 19 23.02.20 Trondheim (Norwegen) 10:00 Skispringen (Großschanze) 16:00 10 km Laufen 20 29.02.20 Lahti (Finnland) 10:00 Team-Skispringen (Großschanze) 14:45 2x7,5 km Laufen 21 01.03.20 Lahti (Finnland) 09:00 Skispringen (Großschanze) 14:45 10 km Laufen 22 07.03.20 Oslo (Norwegen) 10:00 Skispringen (Großschanze) 14:20 10 km Laufen 23 14.03.20 Schonach (Deutschland) 11:30 Skispringen (Normalschanze) 14:30 10 km Laufen 24 15.03.20 Schonach (Deutschland) 11:30 Skispringen (Normalschanze) 14:30 15 km Laufen



* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen



Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf