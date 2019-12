Nordische Kombination: Riiber wieder nicht zu schlagen

Jarl-Magnus Riiber dominiert die Nordische Kombination weiter nach Belieben. Zum Auftakt in den Weltcup 2019/20 gelang dem Norweger ein Sieg-Hattrick.

Ruka - Jarl-Magnus Riiber aus Norwegen macht im Weltcup 2019/20 da weiter, wo er in der Vorsaison aufgehört hat. Er siegt und siegt und siegt.

Die deutschen nordischen Kombinierer haben zum Abschluss des Auftakts in den Weltcup 2019/20 der Nordischen Kombination in Ruka nicht in den Kampf ums Podest eingreifen können. Manuel Faißt aus Baiersbronn war am Sonntag in Finnland als Achter der beste Athlet im Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch.

Den Sieg sicherte sich wie schon am Freitag und Samstag der Norweger Jarl Magnus Riiber, der in 25:36,6 Minuten vor seinen Landsmännern Joergen Graabak und Jens Oftebro gewann. Der Weltcup-Kalender wird am 7.12. in Lillehammer fortgesetzt.

Nordische Kombination: Kein Skispringen am Sonntag möglich

Das Skispringen war am Vormittag den schwierigen Windbedingungen zum Opfer gefallen. Daher wurde das aus deutscher Sicht schwache Ergebnis der sogenannten "Provisional Competition Round" (PCR) vom Donnerstag herangezogen. Doppelolympiasieger Johannes Rydzek hätte auf der Zehn-Kilometer-Laufstrecke mit einer Hypothek von fast acht Minuten hinterherlaufen müssen.

Der Oberstdorfer verzichtete wie auch Terence Weber (Geyer) auf einen Start. Als zweitbester Deutscher kam Vinzenz Geiger einen Tag nach seinem zweiten Platz auf Rang zehn, Fabian Rießle lief auf den elften Platz.

