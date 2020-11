Zwischen dem 24. Februar und dem 7. März 2021 findet die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf statt. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse.

Oberstdorf - Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination: 2021 werden in Oberstdorf die Weltmeister in den nordischen Skidisziplinen gekürt. Im Allgäu gehen aus deutscher Sicht zahlreiche Medaillen-Kandidaten an den Start.

Markus Eisenbichler verteidigt seinen Titel im Skispringen von der Großschanze, das deutsche Herren-Team gewann bei den Titelkämpfen in Seefeld 2019 ebenfalls die Goldmedaille, so auch die deutschen Damen und die gemischte Mannschaft aus Damen und Herren.

In der Nordischen Kombination gewann Eric Frenzel den Titel von der Großschanze, im Teamsprint sicherte sich Frenzel mit Fabian Rießle WM-Gold. Hinter den dominierenden Norwegern, die 13 WM-Titel holten, erreichte Deutschland den zweiten Platz im Medaillenspiegel.

Den Auftakt und den Schlusspunkt der WM 2021 in Oberstdorf setzen die Langläufer. Die Eröffnungsfeier steigt am 24.02., die Schlussfeier findet am 07.03. statt. Anschließend wird der Weltcup 2020/21 im Skispringen mit der Raw-Air-Tour in Norwegen fortgesetzt.

Die Ergebnisse der Nordischen Ski-WM fließen nicht in die Weltcup-Gesamtwertung ein. Neben der Nordischen Ski-WM sind die Vierschanzentournee und die Skiflug-WM in Planica weitere Highlights der Saison 2020/21 im Skispringen

Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Alle Termine und Ergebnisse

(Sonntag 13:00 Uhr) - Langlauf: Einzel der Herren 50 Km klassisch - Zum Ergebnis Anschließend: Schlussfeier

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen oder der Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

** Die Skiflug-WM in Planica vom 11. bis zum 13.12.2020 und die Nordische Ski-WM in Oberstdorf zwischen dem 23.02. und 07.03.2021 sind nicht Teil des Weltcups

