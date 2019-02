Gold und Silber in Innsbruck - DSV-Adler fliegen zum WM-Doppelsieg

Die deutschen Skispringer sind perfekt in die Nordische Ski-WM gestartet. Markus Eisenbichler gewinnt von der Großschanze Gold vor Teamkollege Karl Geiger.

Innsbruck - Historischer WM-Doppelsieg für die deutschen Skispringer: Markus Eisenbichler (Siegsdorf) hat in Innsbruck den Weltmeistertitel von der Großschanze geholt, Karl Geiger (Oberstdorf) gewann Silber. Bronze sicherte sich der Schweizer Killian Peier.

Eisenbichler, der noch nie ein Weltcupspringen gewonnen hat, lag nach Sprüngen auf 130,5 und 135,5 m von der Bergiselschanze mit 279,4 Punkten deutlich vor Geiger (267,3/131,0+130,5), der seine erste Einzelmedaille bei einem Großereignis gewann. Peier (266,1), der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, musste die beiden Deutschen noch vorbeiziehen lassen.

Eisenbichler siebter deutscher Einzel-Weltmeister im Skispringen

Eisenbichler ist damit der siebte Skispringer aus einer deutschen Mannschaft, der WM-Einzelgold geholt hat. Zuletzt hatte Severin Freund 2015 in Falun ebenfalls von der Großschanze Gold geholt.

Richard Freitag (Aue), bei der Tournee 2014/15 der letzte deutsche Sieger am Bergisel, zeigte einen sehr guten Wettkampf und kam auf Platz neun (248,7/125,0+129,5 m).

+ Bange Momente vor dem großen Jubel: Karl Geiger sprang in Innsbruck auf den zweiten Platz. © AFP / JOE KLAMAR

Wellinger muss im Teamspringen zuschauen

Normalschanzen-Olympiasieger Andreas Wellinger, vor zwei Jahren in Lahti hinter Kraft WM-Zweiter, verpasste mit 119,5 m und Platz 32 den zweiten Durchgang der besten 30. Damit hat Wellinger seinen Platz für das Teamspringen am Sonntag (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) an Stephan Leyhe (Willingen) verloren, der in der teaminternen Ausscheidung für den Einzelwettkampf das Nachsehen hatte.

sid