Neues Tennis-Traumpaar macht Liebe öffentlich

Von: Marcel Schwenk

Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa sind das neue Traumpaar der Tennis-Welt. © Instagram.com @tsitsidosa

Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa sind das neue Traumpaar der Tennis-Welt. Via Instagram teilen die beiden ihr Glück mit der Community.

Dubai – Stefanos Tsitsipas hatte vor wenigen Tagen im French-Open-Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz das Nachsehen. Von Trauer ist jedoch keine Spur beim Griechen, der via Instagram nun seine Beziehung mit der Tennisspielerin Paula Badosa publik machte.

Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa Geburtsdaten: 12. August 1998 und 15. November 1997 Geburtsorte: Athen (Griechenland) und New York (USA) Aktuelle Platzierungen in der Weltrangliste: 5 und 34

Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa machen Beziehung publik

Auf dem Instagram-Kanal „tsitsidosa“ teilen die frisch verliebten einige Schnappschüsse aus ihrem Urlaub in Dubai. Bereits rund um den Grand Slam, bei dem der Deutsche Alexander Zverev mit einem absurden Spritzen-Streit für Aufsehen sorgte, kursierten Gerüchte, dass Tsitsipas und Badosa möglicherweise etwas miteinander haben könnten.

Die Bestätigung folgte nun auf Social Media – und „tsitsidosa“ sehen dort sehr glücklich und zufrieden aus. Schon die Beschreibung ihres Kanals lässt darauf schließen, wie sehr sie sich zueinander hingezogen fühlen. „Beste Freunde & Seelenverwandte. Nicht mehr und nicht weniger“, steht dort geschrieben.

Tsitsipas und Badosa teilen Fotos auf Instagram

Zwar finden sich bislang nur drei Beiträge des Weltranglisten-5. und der Weltranglisten-34. auf dem Account, diese zeigen das Liebespaar aber bei verschiedensten Aktivitäten. Ob beim Schwimmen im Hotelpool, beim Eisessen oder beim Autofahren – Tsitsipas und die Spanierin machen alles zusammen und lassen es sich gutgehen.

Und auch Humor haben die beiden offensichtlich. Das jüngste Bild ist eine Nahaufnahme der beiden, mit der Bildunterschrift nehmen sie sich selbst auf die Schippe: „Null Grand Slams in einem Foto, aber hey, Liebe besiegt alles.“

Community fiebert mit: „Bringt mich zum Lächeln“

Die Community gönnt es den beiden von Herzen. „Jedes Bild, dass ich von euch sehe, bringt mich zum Lächeln“, kommentiert eine Nutzerin, eine weitere schreibt: „Letztendlich ist es wichtig, gesund, glücklich und zufrieden zu sein. Motiviert euch gegenseitig, seid diszipliniert und euere Träume werden in Erfüllung gehen. Ich freue mich für euch beide. Die Tenniswelt ist eine harte und einsame Welt und ihr müsst auch euer Leben leben.“

Allzu lange hat die gemeinsame Auszeit in Dubai aber wohl nicht gedauert. Bereits am Montag (12. Juni) postete Tsitsipas auf seinem privaten Profil Storys von einem Tennisplatz in Miami. (masc)