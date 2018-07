Özil begründet das Erdogan-Foto: Warum nicht gleich?

Kassel. Nationalspieler Mesut Özil hat nach Wochen des Schweigens Stellung bezogen zum umstrittenen Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ein Kommentar:

Guck an, Mesut Özil kann sprechen. Oder anders ausgedrückt: Der Nationalspieler hat nun doch Stellung bezogen zum viel diskutierten Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Was der türkischstämmige Fußballer via Twitter verbreitet, ist bemerkenswert – und hätte der hochgeschaukelten Debatte sicher ein Stück weit an Brisanz genommen. Insofern drängt sich die Frage auf: Warum nicht gleich so?

Es ist davon auszugehen, dass Özil diese Zeilen nicht selbst formuliert hat und seine Beweggründe vor laufenden Kameras wohl nie so auf den Punkt gebracht hätte. Darauf kommt’s aber nicht an. Dafür herrscht nun Klarheit. Mehr noch: Sich mit dem Präsidenten zu treffen, weil das Amt respektiert wird und damit die Werte der eigenen Familie gelebt werden, ist durchaus nachvollziehbar. Wäre Özil mit der Erklärung früher um die Ecke gekommen, hätte er sich viel Kritik und uns viel Theater erspart.

Und eine weitere Frage drängt sich auf: Warum hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Person von Oliver Bierhoff nicht sofort den Fußballer zu einem Statement gedrängt, anstatt im Nachhinein Özil als Sündenbock dastehen zu lassen? Wie in so vielen Punkten hat der DFB in diesem Fall ein erbärmliches Bild abgegeben.

Wenigstens sollte jetzt endlich ein Schlussstrich unter das leidige Thema gezogen werden. Der deutsche Fußball hat derzeit wahrlich größere Sorgen.

Rubriklistenbild: © DFB