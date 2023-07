Okuku vor großem Publikum: Baunataler Sprinterin überzeugt über 100 und 200 Meter

Von: Martin Scholz

Vor großer Kulisse: Holly Okuku am Wochenende im Kasseler Auestadion. © andreas fischer

Ursprünglich war nur eine Sprintstrecke angedacht, aber dann wurden es doch beide.

Kassel – Die Baunatalerin Holly Okuku vom Sprintteam Wetzlar startete zunächst am Samstag über die 100 Meter. Erst im Halbfinale war mit 11,60 Sekunden das Ende der Fahnenstange für erreicht. Und das auch nur ganz knapp, denn als Neunte schrammte Okuku knapp am Finale vorbei.

Kein Drama für die 18-jährige Schülerin des Kasseler Lichtenberg-Gymnasiums: „An den ersten Metern und am Start muss ich noch arbeiten, aber das Halbfinale war mein Ziel, und daher bin ich auch voll zufrieden“, sagte die U20-Athletin.

Mit einem „Holly Go“-Plakat hatten zuvor Freunde und Mutter Florence Ekpoh-Umoh die Motivation für die Sprinterin noch einmal ordentlich gesteigert. „Ich war so froh vor Familie, Freunden und Lehrern an den Start zu gehen. Das hat mir total viel gegeben“, freute sich Okuku, die allerdings am Sonntag auf ihrer Paradestrecke, den 200 Metern, noch einmal richtig Gas gab. Ekpoh-Umoh, selbst Olympiateilnehmerin in Peking mit der Sprintstaffel, gratulierte ihrer „Prinzessin“ später im Schatten im Auslauf-Bereich hinter dem Auestadion: „Früher hat mich Holly zu meinen Wettkämpfen begleitet, heute bin ich bei ihren“, sagte die 45-Jährige einen Tag vorm Start der 200 Meter.

Da erreichte Okuku sogar das Finale und kam dort nach 23,89 Sekunden als Achte ins Ziel. Über die Finalteilnahme bei den Frauen hatte sich die U20-Athletin zuvor besonders gefreut.

Zufrieden war am Wochenende auch Okukus Trainer Holger Menne, der allerdings für dieses Jahr den Fokus auf die U20-EM in Jerusalem gelegt hat.

