Deutschland vs. Kanada - als Draisaitls Penalty nicht über die Linie wollte

Bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville verlor die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am 18.02.1992 im Viertelfinale Deutschland gegen Kanada mit 3:4 im Shootout. Hier der deutsche Peter Draisaitl (r) beim Penalty-Shootout.

Nach dem Sensationssieg gegen Schweden trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen im Halbfinale auf Kanada. Wir blicken zurück auf ein legendäres Duell bei Olympia 1992.

Über aktuelle Olympia-Ereignisse berichten wir in unserem Olympia-Liveticker. Das Halbfinale Deutschland gegen Kanada wird am Freitag ab 13.10 Uhr bei ARD und Eurosport übertragen. Das Spiel um Platz Drei findet Samstag um 13.10 Uhr statt, das Finale am Sonntag um 5.10 Uhr. Vielleicht können die Deutschen dann ebenso jubeln wie der Eurosport-Kommentator beim Sensationssieg gegen Schweden (4:3 nach Verlängerung).

So berichtete die HNA 1992 über das legendäre Spiel des deutschen Eishockeyteams gegen Kanada - das fast mit einem Sensationssieg endete. Es war eines der spektakulärsten Spiele der deutschen Eishockey-Geschichte. Nach der Niederlage reichten die Deutschen einen Protest ein, der allerdings abgewiesen wurde (siehe weiter unten).

Olympische Winterspiele: Im Penalty-Thriller gescheitert

Im Viertelfinal-Play-off beim olympischen Turnier in Meribel unterlag die deutsche Auswahl nach großartigem Kampf dem 19-maligen Weltmeister Kanada erst im Penaltyschießen mit 2:3. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 3:3 (2:1, 0:1, 1:1) gestanden, der „Underdog" aus Deutschland hatte das Eishockey-Mutterland gehörig ins Wanken gebracht.

„Wir hatten in der Penalty-Lotterie kein Glück. Die Mannschaft hat super gespielt. Das deutsche Eishockey hat gezeigt, dass es nicht so schlecht ist. Wir sind stark und können mit den Großen mithalten", analysierte Bukac, noch sichtlich gezeichnet von dem Eishockey-Hitchcock. Und Torschütze Ernst Köpf ergänzte: „Normalerweise müssen sich die Kanadier beim lieben Gott bedanken, denn sie waren nicht besser, nur einfach gücklicher."

Nach einem beispiellosen Drama war der Kölner Peter Draisaitl mit dem entscheidenden Penalty am kanadischen Torhüter Sean Burke gescheitert. Der Puck kam zwar noch bis zur Torlinie, blieb jedoch Millimeter davor liegen. Zuvor hatten Michael Rumrich (Preussen Berlin) und Andreas Brockmann (Düsseldorfer EG) zwei Penaltys für Deutschland verwandelt, für Kanada hatten Woolley, Schreiber und Lindros getroffen.

Der großartige Düsseldorfer Torhüter Helmut de Raaf hatte drei Penaltys der Kanadier entschärft und meinte hinterher: „Ich glaube, wir werden noch lange von diesem Spiel reden und hoffe vor allen Dingen, dass es viele zu Hause gesehen haben, dann gibt es sicherlich einen Schub für das deutsche Eishockey."

Vor 5500 Zuschauern sorgten Jürgen Rumrich (13.) (der 2013/14 Trainer der Kassel Huskies war) mit seinem ersten Länderspieltor und Torjäger Didi Hegen (17.) nach dem kanadischen Führungstreffer von Juneau (10.) für einen 2:1-Vorsprung, den Schlegel (21.) für Kanada ausglich. In der 54. Minute erzielte Dahl das 3:2 durch die Beine des ausgezeichneten Düsseldorfer Torhüters Helmut de Raaf, dem durch einen vor ihm drängelnden Spielerpulk die Sicht versperrt war. Als Ernst Köpf (58.) das 3:3 erzielte, war die Verlängerung perfekt, doch der „plötzliche Tod" traf keine der beiden Mannschaften.

Ohne die verletzten Schmidt, Truntschka und Hilger zeigte das Bukac-Team eine sehr ausgeglichene Mannschaftsleistung und verwirrte die Kanadier um Superstar Eric Lindros mit einem ausgeklügelten Defensivkonzept.

Eishockey: Deutscher Protest abgeschmettert

Aus der HNA vom 20.2.1992: So hoch hat Kanada schon lange nicht mehr gegen Deutschland gewonnen. Mit 1:17 Stimmen schmetterte das Direktorat des Weltverbandes UHF den Protest des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gegen die Wertung des mit 2:3 im Penaltyschießen verlorenen Viertelfinalspiels gegen Kanada mit Pauken und Trompeten ab.

Nur DEB-Präsident Otto Wanner stimmte für den von ihm selbst eingebrachten Einspruch und die Forderung, die zweite Phase des Penaltyschießens wegen eines Regelverstoßes des finnischen Schiedsrichters Seppo Mäkelä zu wiederholen. Der Rest des IIHF-Gremiums war einstimmig dagegen. Damit treten die deutschen Puckjäger wie vorgesehen im ersten Plazierungsspiel um Rang fünf gegen Frankreich an.

„Der Regelverstoß wurde zugegeben, aber als Tatsachenentscheidung des Unparteiischen anerkannt", meinte DEB-Sportdirektor Helmut Bauer nach der 70 Minuten dauernden Nachtsitzung. Um 0.20 Uhr am Donnerstag morgen waren die Würfel zu Ungunsten der Deutschen gefallen.

Schiedsrichter Mäkelä hatte in der zweiten Serie des Penaltyschießens Kanadas Superstar Eric Lindros erneut beginnen lassen, obwohl eigentlich Peter Draisaitl an der Reihe war. Zudem soll der italienische Linienrichter Thomas Gasser Hauptschiedsrichter Mäkelä auf den Fehler aufmerksam gemacht, dieser jedoch nicht reagiert haben. Nachdem der Kanadier getroffen hatte, scheiterte Draisaitl. Deutschland war damit ausgeschieden, Kanada stand im Halbfinale. (sid)