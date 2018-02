Olympia 2018: Diese Wettkämpfe sehen Sie heute, am 10. Februar, live im TV und im Live-Stream

Am ersten Samstag der Olympischen Spiele geht es rund. Diese Wettkämpfe aus Südkorea sehen Sie heute am 10. Februar live im TV und im Live-Stream.

Pyeongchang - Das erste Olympia-Wochenende der Winterspiele 2018 wird ein vielversprechendes. Vor allem heute gibt es einige Entscheidungen und Medaillenchancen, die auf einen spannenden Wettkampf hindeuten. Auch in den Vorrunden ist einiges geboten. Ein ganzer Tag Olympia, was will der Wintersport-Fan an einem Samstag mehr? Mit unserem täglichen Info-Text behalten Sie den Überblick, wann wo welcher Olympia-Wettbewerb zu sehen ist - egal ob im TV oder im Live-Stream.

Olympia 2018 in Pyeongchang: Welche Wettbewerbe stehen heute am Samstag, 10. Februar, auf dem Programm?

Vorrunden oder Qualifikationen, Samstag, 10.02.2018:

09.05 Uhr (1.05 Uhr MEZ): Curling (Mixed-Vorrunde)

10:00 Uhr (2.00 Uhr MEZ): Snowboard (Slopestyle)

16.40 Uhr (8.40 Uhr MEZ): Eishockey Damen (Japan gegen Schweden)

19.10 Uhr (11.10 Uhr MEZ): Rodeln (Männer Einzel)

20.05 Uhr (12.05 Uhr MEZ): Curling (Mixed-Vorrunde)

21.10 Uhr (13.10 Uhr MEZ): Eishockey Damen (Schweiz gegen Korea)

Medaillenentscheidungen, Samstag, 10.02.2018

16.15 Uhr (8.15 Uhr MEZ): Skilanglauf (7,5 km + 7,5 km der Damen)

19.00 Uhr (11.00 Uhr MEZ): Short Track (1500 m Finale der Herren)

20.00 Uhr (12.00 Uhr MEZ): Eisschnelllauf (3000 m der Damen)



20.15 Uhr (12.15 Uhr MEZ): Biathlon (7,5 km der Damen)



21.35 Uhr (13.35 Uhr MEZ): Skispringen (Finale: Normalschanze der Herren)

Olympia 2018 in Pyeongchang: Diese Wettbewerbe laufen heute am 10. Februar live im TV

Falls Sie absolut überhaupt nichts verpassen wollen, dann sind Sie bei Eurosport auf dem richtigen Kanal. Der Sender überträgt Nonstop 24 Stunden aus Südkorea. Hier verpassen Sie nichts und behalten den vollen Durchblick. Am Samstag, den 10. Februar, beginnt für die Wintersport-Freaks der Tag schon um 1:05 Uhr nachts, da die Vorrunde im Curling schon um 9:05 Uhr Ortszeit beginnt. Diejenigen, die gerne ausschlafen und mit dem Frühstück einschalten, kommen gerade perfekt für die erste Medaillenentscheidung. Um 8:15 Uhr (MEZ) geht es im Skilanglauf der Damen zur Sache. Enden wird der Tag mit der Skisprung-Entscheidung um 13:35 Uhr (MEZ) von der Normalschanze der Herren.

Den Überblick über alle TV-Übertragungen und Live-Streams bei Olympia 2018 finden Sie in unserem Olympia-Sendeplan.

Außerdem berichten die Sender TLC und das ZDF. Wobei sich der öffentlich-rechtliche Sender ZDF erst zum Frühstück und der Entscheidung im Skilanglauf einschaltet, aber auch bis zum Skispringen sendet. Die Moderation übernehmen Kathrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne ab 7:30 Uhr.

Olympia 2018 live im TV bei Eurosport: Das ändert sich für die Zuschauer

Olympia 2018 in Pyeongchang: Diese Wettbewerbe laufen heute am 10. Februar im Live-Stream

Wie gewohnt können auch die Supporter am PC, Laptop oder an einem mobilen Endgerät die Olympischen Spiele verfolgen. Falls Sie Eurosport bevorzugen, können Sie alle Wettbewerbe auch auf der Homepage des Senders verfolgen. Sie müssen sich dort nur mit einem Facebook- oder Google+-Account anmelden.

Die Eurosport-App können Sie kostenlos sowohl im Google Play Store als auch im iTunes Store herunterladen.

Außerdem bietet Eurosport den Eurosport Player an, der allerdings nicht kostenlos ist (4,99 Euro im Monat oder 49,99 Euro im Jahr).

Auch das ZDF bietet auf ihrer Seite bei den parallel laufenden TV-Übertragungen einen Live-Stream an. Wenn Sie das auch lieber unterwegs oder online verfolgen, können Sie die kostenlose App nutzen. Auch die gibt es im Google Play Store und im iTunes Store.

Olympia 2018: Geoblocking umgehen - so funktioniert es

Den Live-Stream vom ZDF können Sie aus rechtlichen Gründen nur in Deutschland empfangen. Sollten Sie im Urlaub oder auf Reisen sein, wird Ihnen der Zugriff verwehrt. Mit einer deutschen IP-Adresse können Sie allerdings das sogenannte „Geoblocking“ umgehen, da das ZDF für dieses Land die Übertragungsrechte nicht hat.

Durch VPNs (Virtual Private Network) können Sie sich einen Dienst aus ihrem Wunschland zuweisen lassen und so doch die Winterspiele schauen. Hide My Ass, IPVanish oder vyprVPN sind hierbei beliebte Anbieter. Das ist auch für das Smartphone oder ein anderes mobiles Endgerät möglich. Hier gehören VPN One Click, Proxy Droid oder Faceless zu den Favoriten.

Übrigens: Wie ein Rechtsanwalt das Umgehen des Geoblockings aus juristischer Sicht beurteilt, haben wir bereits zusammengefasst.

Olympia 2018 in Pyeongchang bei uns im Live-Ticker

Auch wir sind beim Geschehen live dabei. In in unserem Live-Ticker verpassen Sie garantiert keine Minute. Alle Infos rund um die Olympischen Spiele 2018 bekommen Sie hier.

Olympia 2018 in Pyeongchang: Die Programm-Infos von heute (Samstag, den 10. Februar), im Überblick

Deutsche Uhrzeit Wettkampf Free-TV Kostenloser Live-Stream 1:05 Curling: Mixed Doubles, Round Robin, Draw 5 von 7 Eurosport1/ TLC Eurosport Livestream 8:15 Langlauf: Skiathlon, Frauen, 7,5 km + 7,5 km ZDF Eurosport1/ TLC ZDF-Mediathek ZDF-App Eurosport Livestream 8:40 Eishockey: Frauen, Vorrunde, Japan - Schweden Eurosport1/ TLC Eurosport Livestream 11:00 Shorttrack: Männer, 1500m Eurosport1/ TLC Eurosport Livestream 11:10 Rodeln: Männer, Einzel, 1. Lauf ZDF Eurosport1/ TLC ZDF-Mediathek ZDF-App Eurosport Livestream 12:00 Eisschnellauf: Frauen, 3000m Eurosport1/ TLC Eurosport Livestream 12:05 Curling: Mixed Doubles, Round Robin, Draw 6 von 7 Eurosport1/ TLC Eurosport Livestream 12:15 Biathlon: Frauen, Sprint, 7,5 km ZDF Eurosport1/ TLC ZDF-Mediathek ZDF-App Eurosport Livestream 13:10 Eishockey: Frauen, Vorrunde: Schweiz - Südkorea Eurosport1/ TLC Eurosport Livestream 13:35 Skispringen: Männer, Normalschanze, 1. und 2. Durchgang ZDF Eurosport1/ TLC ZDF-Mediathek ZDF-App Eurosport Livestream

Außerdem erfahren Sie hier, welche Entscheidungen heute bei Olympia fallen und wer welche Medaille geholt hat.

