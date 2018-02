Olympia 2018 im Live-Ticker: Auf geht‘s! Macht‘s Schott wie Savchenko/Massot?

Schreibt Deutschland am 14. Tag der Olympischen Winterspiele Eishockey-Geschichte? Eine Medaille ist zum greifen nah. Der Live-Ticker vom Freitag, 23. Februar.

Welche Entscheidungen am 14. Olympia-Tag wann und wo gezeigt werden, das erfahren Sie hier.

Die beiden emotionalsten Highlights werden bestimmt die Biathlon-Staffel der Männer (12.15 Uhr MEZ) und das Eishockey-Halbfinale zwischen Deutschland und Kanada werden (13 Uhr MEZ).

02.51 Uhr (Eiskunstlauf, Kür, Frauen): Inzwischen hat sich die Koreanerin Kim an die Spitze gesetzt. Die Halle tobte, bei der 15-Jährigen (!) flossen im Anschluss die Tränen. Hach Eiskunstlauf...

02.47 Uhr (Skicross, Frauen): Beide Favoritinnen stehen im Halbfinale. Fanny Smith und Sandra Naeslund lieferten sich einen netten Fight auf der Piste. Am Ende siegte die Schweizerin. Das wird spannend zu sehen sein, was im Final so passiert.

02.36 Uhr (Eiskunstlauf, Kür, Frauen): Ob es jetzt am wenigen Schlaf in den letzten Tagen oder doch an den beeindruckenden Bildern von der Performance auf dem Eis liegt, kann man gerade nicht sagen. Aber diese Kür im Eiskunstlauf lässt einen richtig emotional werden. Wow!

02.22 Uhr (Eiskunstlauf, Kür, Frauen): Für die Leute, die sich gegebenenfalls wundern, warum hier nicht mehr über Eiskunstlauf steht, dem dürfen wir sagen, dass aktuell Lorena Hendrickx aus Belgien mit 171.88 Punkten führt. Unsere Deutsche Hoffnung Nicole Schott startet als Zehnte in einigen Minuten.

02.18 Uhr (Skicross, Frauen): Sensationelle Aktion! Die Italienerin stürzt am letzten Hügel auf kuriose Art und rutscht wie ein Käfer ganz knapp doch noch ins Viertelfinale. Verrückte Bilder hier...

02.14 Uhr (Skicross, Frauen): Schade! Für Julia Eichinger hat‘s im Achtelfinale nicht gereicht. Der 25-Jährigen hat die Erkältung in den letzten Tage wohl doch mehr zu schaffen gemacht. Kopf hoch, Julia!

02.03 Uhr (Skicross, Frauen): Direkt im ersten Lauf auch der erste Sturz. Sah jetzt nicht ganz so wild aus, ist für Marielle Thompson aber dennoch äußerst bitter...

Was bringt uns der heutige Tag aus deutscher Sicht?

01.48 Uhr (Eisschnelllauf, 1000 Meter, Herren): Über seine Paradestrecke 500 Meter musste sich der Chemnitzer Vizeweltmeister Nico Ihle mit Platz acht begnügen, auf der doppelten Distanz soll es doch noch die ersehnte Medaille für den Eisschnellläufer geben. Den 32-Jährigen erwartet über die 1000 Meter allerdings harte Konkurrenz, vor allem Kjeld Nuis aus den Niederlanden und der 500-Meter-Olympiasieger Havard Lorentzen aus Norwegen haben große Gold-Chancen.

01.43 Uhr (Biathlon, Herren-Staffel): Im letzten olympischen Biathlonrennen geht es bei den Männern um Gold in der Staffel. Während Russland als Olympiasieger von 2014 nach dem Dopingskandal in Sotschi gar kein Team aufbieten kann und erstmals fehlen wird, gehört Deutschland nach drei Medaillen in den Einzelrennen für Arnd Peiffer, Simon Schempp und Benedikt Doll zu den Mitfavoriten. Allerdings dürfte es erneut einen harten Kampf mit Norwegen und Frankreich geben.

01.38 Uhr (Eishockey, Halbfinale): Der große Außenseiter Deutschland kämpft bei Olympia erstmals seit 42 Jahren wieder um Medaillen. Nur ein Sieg fehlt noch, um den Traum wahr werden zu lassen. Nach dem Erfolg gegen Weltmeister Schweden hat die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm auch im Halbfinale gegen die übermächtigen Kanadier am Freitag ab 13.10 Uhr MEZ nichts zu verlieren. Gelingt ein weiterer Coup, könnte die Bronze-Medaille von 1976 noch getoppt werden.

01.21 Uhr (Skicross, Damen): Gleich starten die Achtelfinals dieses spektakulären, aber auch gefährlichen Wettbewerbs. Bei den Männern gab‘s ja den einen oder anderen heftigen Sturz. Hoffen wir, dass bei den Girls alles glimpflich abläuft. Das Finale wird gegen 03.20 Uhr starten, wenn jemand so lange wach bleiben möchte.

22:22 (Biathlon, Damen) Laura Dahlmeier sieht die Schuld für den enttäuschenden achten Platz in der Biathlon Staffel nicht nur beim Wind. Ihren Team-Kolleginnen gibt sie einen kleinen Seitenhieb. "Ich kann nicht für die anderen sprechen. Bei mir war es zweimal beherrschbar. Mit einem Nachlader habe ich gezeigt, dass es möglich ist, zu treffen."

22.00 Uhr (Ski Alpin, Damen): Herzerwärmende Trauerbewältigung von US-Superstar Lindsey Vonn. Die 33-Jährige habe vor einigen Tagen die Asche ihres im November verstorbenen Großvaters in der Nähe der Olympia-Abfahrtsstrecke verstreut. „Ich weiß, dass es ihm viel bedeuten würde, wieder hier zu sein. Ein Teil von ihm ist immer in Südkorea“, sagte Vonn am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP und der südkoreanischen Zeitung „The Chosun Ilbo“. Vonns Großvater war im Koreakrieg im Einsatz. Deshalb die Verbindung zwischen Vonn und Südkorea.

„I miss him so much“

Sowohl am Tag der Eröffnungsfeier als auch bei einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag kamen Vonn, angesprochen auf ihren Großvater, die Tränen. Vonn bewältigt ihrer Trauer auch medial. Erst vor einer Woche postete die erfolgreiche Athletin ein Video von sich mit ihrem Großvater und schrieb „I miss him so much“.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Tag 14 der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Freud und Leid beim deutschen Team am 13. Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Nachdem sich die Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Fabian Rießle sowie Vinzenz Geiger mit riesigem Vorsprung Gold in der Verfolgung sicherten, enttäuschten die Biathlon-Damen. Für das Quartett um Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier reichte es in der Staffel leider nur zu Rang acht. Das wollen die Biathlon-Männer am Freitag besser machen. Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp haben in der Staffel gute Chancen auf eine Medaille.

Und dann noch DIE Überraschung dieser Spiele. Die deutschen Eishockey-Herren stehen nach dem Sensationserfolg gegen Weltmeister Schweden im Halbfinale gegen den aktuellen Titelverteidiger aus Kanada und spielen erstmals seit 1976 wieder um eine Medaille bei Olympia. Schon der vierte Platz bedeutet das beste Olympia-Ergebnis seit 42 Jahren! Also ein guter tag um Olympia-Geschichte zu schreiben.

Die Ippen-Digital-Zentralredaktion berichtet rund um die Uhr in ihrem Live-Ticker über Olympia 2018.