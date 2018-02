Olympia 2018 im Live-Ticker: Frenzel holt nächstes Gold - Vonn bringt Twitter zum explodieren

Auch am Mittwoch geht es bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang rund. Der Live-Ticker berichtet über alle Entscheidungen.

Eric Frenzel holt Gold in der Nordischen Kombination und verteidigt sein Olympia-Gold.

Der Slalom der Damen wurde nach mehrfacher Verschiebung abgesagt. Nun soll der Wettbewerb am Freitag ausgetragen werden.

Das Einzelrennen der Damen im Biathlon ist ebenfalls abgesagt worden. Der Wettbewerb findet am Donnerstag statt.

Der heutige Wettkampftag beginnt um 01:05 Uhr deutscher Zeit. Die Zeitverschiebung nach Pyeongchang beträgt acht Stunden. Dort beginnt es also morgens um kurz nach 9 Uhr.

Natalie Geisenberger und Dajana Eitberger sorgten am Dienstag für einen Doppel-Erfolg der deutschen Rodlerinnen. Mit dieser Leistung bauten die beiden den guten Medaillenspiegel Deutschlands aus.

Wer holt Gold, Silber, Bronze? Alle Entscheidungen im Überblick und Ergebnisse vom Mittwoch gibt es hier im Überblick.

12.07 Uhr (Eishockey, Frauen): Das sind dann doch wieder die Geschichte, die nur Olympia schreibt. Das erste koreanische Tor im Frauen-Eishockey erzielte... genau, ein US-Amerikanerin.

Beim 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) des geeinten koreanischen Teams gegen Japan sorgte die 4110 Zuschauer für ohrenbetäubenden Lärm, als Randi Heesoo Griffin - eine in den USA geborene Harvard-Studentin - in der 30. Minute das zwischenzeitliche 1:2 schoss. Griffin hat eine koreanische Mutter, erhielt erst im vergangenen Jahr die koreanische Staatsbürgerschaft und spricht kein Koreanisch.

Der Treffer brachte dem Team am Ende nichts, im dritten Vorrundenspiel gab es die dritte Niederlage. Zuvor hatte das Team jeweils 0:8 gegen die Schweiz und Schweden verloren. Von Belang war der Ausgang des Spiels indes nicht - die endgültige Platzierung wird erst in zwei noch folgenden Partien ermittelt.

12.03 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt):

Zittern heißt es aktuell in Österreich. Olympiasieger Matthias Mayer muss vier Jahre nach seiner Goldmedaille in der Abfahrt von Sotschi um einen Start morgen bangen. Seit einem Sturz im Slalom der Alpinen Kombination am Dienstag behindert den Österreicher ein starker Bluterguss am Gesäß.

„Grünes Licht würde ich nicht sagen, es ist noch ein langer Tag und ein gescheiter Bluterguss. Ich kann meinen Fuß noch nicht in jede Richtung bewegen, wie ich will, ich werde das sicherlich erst morgen Früh entscheiden können“, sagte Mayer.

Der 28-Jährige zählte nach starken Leistungen in den Trainings und seinem dritten Rang in der Kombinations-Abfahrt zu den Medaillen-Favoriten in der Königsdisziplin am Donnerstag.

12.01 Uhr (Nordische Kombination):

Was sagt eigentlich Kombinierer-Bundestrainer Hermann Weinbuch über seinen Superstar Frenzel? „Er ist kein normaler Mensch.“ ‘Nuf said, oder?!

11.51 Uhr (Twitter): Ski-Superstar Lindsey Vonn hat die Männer-Welt am Valentinstag mit einer Twitter-Nachricht in Aufruhr versetzt. "Es ist also offensichtlich Valentinstag, hätte ich beinahe vergessen, weil ich bei Olympia und Single bin", schrieb Vonn: "Ist da draußen noch jemand Single und möchte mein Herzbube sein? Einen Versuch ist's wert."

Vonn erhielt mehrere Hundert Antworten, auch von Frauen. Die überwältigende Mehrheit war positiv, oft witzig. Einige Nutzer schrieben Vonn kurze Gedichte, manche boten die Scheidung von ihren Ehefrauen an, andere ihren Hund als Begleiter für Vonns einsames Hündchen Lucy.

Ob und für wen sich Vonn entschieden hat, blieb zunächst offen - obwohl sie auf den ein oder anderen Antrag antwortete. Hier ein "verlockend", da ein "wunderbar".

So apparently it’s Valentine’s Day....I forgot all about it because I’m at the #Olympics and I’m single. Anyone else out there single and want to be my valentine? ‍♀️ #worthashot — lindsey vonn (@lindseyvonn) 14. Februar 2018

10.35 Uhr (Nordische Kombination, 10km):

Gold: Eric Frenzel (Oberwiesenthal)

Silber: Akito Watabe (Japan)

Bronze: Lukas Klapfer (Österreich)

10.33 Uhr (Nordische Kombination, 10km):

Was für eine Rennen von Frenzel, der nicht nur die Fahne tragen kann, sondern auch die Goldmedaille. Rekordweltmeister Rydzek wurde nach einer Aufholjagd Fünfter, auch Rießle als Siebter und Geiger als Neunter schafften es in die Top 10.

10.25 Uhr (Nordische Kombination, 10km): FRENZEL TRITT AN! WOW! Watanabe kann nicht folgen. DAS IST GOLD!

10.23 Uhr (Nordische Kombination, 10km):

Es läuft auf einen Zielsprint hinaus. Rydzek ist geschlagen. Watanabe? Frenzel? Klapfer? Riiber? Wer macht‘s?

10.18 Uhr (Nordische Kombination, 10km):

Jetzt geht‘s hier ab! Es sind noch 2,5 km und Frenzel steigert das Tempo in der Spitzengruppe, was den Rückstand von Rydzek anwachsen lässt...

10.15 Uhr (Nordische Kombination, 10km):

Frenzel und Watanabe wechseln sich nun bei der Führungsarbeit ab, es wird viel taktiert. Rydzek hat nur noch 24 Sekunden Rückstand. Da geht was!

10.11 Uhr (Nordische Kombination, 10km):

Frenzel und Watanabe haben zu den beiden ersten Plätzen aufgeschlossen. Die Gruppe verlangsamt das Tempo brutal, das ist die Chance für Rydzek. Frenzel übernimmt nun die Führungsarbeit.

10.07 Uhr (Nordische Kombination, 10km):

Und der Eric fliegt hier durchs Feld. Er bereits jetzt schon die Hälfte des Rückstands weggemacht. Das sieht auf jeden Fall nach einer Medaille aus. Auch Rydzek läuft richtig, richtig gut. C‘mon, Jungs!

10.01 Uhr (Nordische Kombination, 10km): Das Rennen ist gestartet. Frenzel ist in der Loipe. Zwischen ihm, Watanabe, Klapfer und womöglich Riiber wird sich die Sache mit dem Gold vermutlich entscheiden.

Snowboard-Superstar White bald auf dem Skateboard zu Olympia?

09.55 Uhr (Eishockey):

So, bevor wir gleich zu den Kombinierern kommen, die gleich auf ihre 10 km starten, haben wir noch ein nettes Interview. Heute Nacht geht‘s für unsere Eishockey-Jungs endlich das Turnier, wo die die Sturm-Truppe auf Finnland trifft.

Kollege Mathias Müller hat sich mit EHC-Star Hager unterhalten. Was der zu erzählen hat, könnt ihr hier lesen.

09.39 Uhr (Snowboard):

Unters Schneebrett Rollen? Superstar Shaun White liebäugelt nach seinem dritten Olympia-Gold in der Halfpipe mit einem Start bei den Sommerspielen Tokio 2020. „Ich freue mich sehr, dass Skateboard kommt, solange ich noch mental und körperlich bereit dafür bin“, sagte der 31-Jährige am Mittwoch nach dem Triumph bei den Winterspielen in Pyeongchang. „Ich muss eine schwere Entscheidung treffen. Es würde mir die Welt bedeuten, bei den Sommerspielen anzutreten.“

White wies allerdings darauf hin, dass sich seine Snowboard-Kontrahenten weiter entwickeln würden, sollte er sich zeitweise auf das Skateboard konzentrieren. „Sie haben dann zwei Jahre Vorsprung vor Peking 2022“, sagte der Amerikaner mit Blick auf die Winterspiele in vier Jahren. „Diese habe ich noch auf dem Radar.“

09.35 Uhr (Unglück):

Tongas Olympia-Athlet Pita Taufatofua hat seinen Landsleuten nach den Verwüstungen durch den Wirbelsturm „Gita“ Mut zugesprochen. „Gebäude können zerstört werden, aber die Herzen der Menschen aus Tonga werden nie zerstört“, sagte der 34-Jährige am Mittwoch bei den Winterspielen in Pyeongchang. Dort war er wie zuvor in Rio auch mit blankem, eingeölten Oberkörper zur Eröffnungsfeier einmarschiert. Er startet am Freitag im Langlauf über 15 Kilometer im freien Stil.

Der Wirbelsturm „Gita“ hatte im Pazifikstaat Tonga schwere Schäden angerichtet und unter anderem das Parlamentsgebäude des Inselstaats zerstört. Der Zyklon war mit Windstößen von mehr als 200 Kilometern pro Stunde in der Nacht auf Dienstag auf die Hauptinsel Tongatapu getroffen. Taufatofua hatte sich zunächst Sorgen um seine Familie gemacht, war nach einem telefonischen Kontakt mit der Heimat aber beruhigt. „Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe, mich am Freitag auf mein Rennen hier zu konzentrieren. Ich bin mit meinen Gedanken auf Tonga“, sagte er.

Der Wind, der Wind, das himmlische Kind...

09.26 Uhr: (Wetter):

Die starken Winde in der Olympia-Stadt Gangneung an der Ostküste Südkoreas machen den örtlichen Behörden und Organisatoren der Winterspiele zu schaffen. „Alle Aktivitäten im Olympia-Park wurden aus Sicherheitsgründe vorübergehend eingestellt“, sagte eine Sprecherin des Organisationskomitees. Etwaige Wettbewerbe in den Eis-Arenen seien aber nicht betroffen.

Die Menschen, die sich im Freien im Olympia-Park für die Eis-Wettbewerbe aufhielten, wurden aufgerufen, sich in Gebäude zu begeben. Der Zugang zum Park für die Öffentlichkeit war vorerst nicht mehr möglich. Am Nachmittag (Ortszeit) wurden in der Küstenstadt Windgeschwindigkeiten von 8,7 Metern pro Sekunde gemessen. Die Behörden gaben per SMS Windalarm heraus.

09.23 Uhr (Eisschnelllauf, 10.000 Meter, Herren):

Na toll... Patrick Beckert muss auch über 10.000 Meter am Donnerstag gegen den niederländischen Superstar Sven Kramer antreten. Kein gutes Omen für den Thüringer: Auch über 5000 Meter war er mit dem viermaligen Olympiasieger in einem Paar und musste diesen nach etwa 2000 Metern ziehen lassen. Beide beenden diesmal im sechsten Paar die Konkurrenz.

Kramer gilt auch als Top-Favorit für die längste Strecke, nachdem er vor acht Jahren in Vancouver auf Siegkurs laufend wegen falschen Bahnwechsels disqualifiziert worden war und 2014 in Sotschi von seinem Landsmann Jorrit Bergsma geschlagen worden war. Moritz Geisreiter aus Inzell trifft im dritten Paar auf den südkoreanischen Vancouver-Olympiasieger Lee Seong Hoon.

08.42 Uhr (Nordische Kombination): Ok, das war‘s jetzt hier von der Schanze. Um 10 Uhr (MEZ, 18 Uhr OZ) geht‘s in die Loipe.

Zwischenstand nach dem Springen in der Nordischen Kombination: @eric_frenzel liegt auf Platz 5 und geht mit 36 Sekunden Rückstand auf Franz-Josef Rehrl in die Loipe. Johannes Rydzek (11.), Vinzenz Geiger (13.) und Fabian Riessle (16.) gehen dahinter ins Rennen. #WirfuerD pic.twitter.com/FxhPh4r00I — Team Deutschland (@TeamD) 14. Februar 2018

08.34 Uhr (Nordische Kombinierer, Normalschanze):

Mist! Riessle setzt den Sprung mal ordentlich in den Sand - lediglich 94 Meter. Das wird nichts mit der Medaille heute.

08.30 Uhr (Nordische Kombinierer, Normalschanze):

Rydzek fliegt auf 101 Meter. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Der Vierfachweltmeister ist auch nicht zufrieden, klar. 1:26 Minute hat er Rückstand.

08.28 Uhr (Nordische Kombinierer, Normalschanze):

106,5 Meter für Frenzel! Das ist gut, aber nicht herausragend, weil er nicht ganz so gute Windverhältnisse hatte. 36 Sekunden Rückstand. Das ist absolut machbar.

08.26 Uhr (Nordische Kombinierer, Normalschanze):

Monster-Satz von Riiber, dessen Anlauf verkürzt wurde. 111 Meter, Platz zwei. Jetzt kommt Frenzel...

08.21 Uhr (Nordische Kombinierer, Normalschanze): So, der erste Deutsche ist unten! Geiger fliegt bei seiner Olympiapremiere auf ordentliche 103 Meter. Darauf kann man aufbauen. Umgerechnet sind es 1:41 Minuten, was er auf Rehrl aufholen muss.

„Morgen heißt das Stichwort Attacke, was willst du noch rumlabern?“

08.17 Uhr (Zitat): Ok, auch wenn die Damen heute nicht in die Loipe dürfen und nicht um eine Medaille kämpfen, ist die Stimmung bei den Biathleten und Biathletinnen offenbar ganz gut.

„Die letzten Tage waren richtig cool. Wir haben ja alles gewonnen, was man gewinnen kann“, so Olympia-Debütant Johannes Kühn über die Stimmung im deutschen Biathlon-Team.

Gibt ja auch keinen Grund Trübsal zu blasen...

08.09 Uhr (Nordischer Kombinierer, Normalschanze):

Wow! Was für ein Satz. Franz-Josef Rehrl haut hier aber mal einen Sprung raus. Bis aus 112 Meter geht‘s runter. Allerdings gilt der Österreicher nicht als der beste Läufer...

08.05 Uhr (Eiskunstlauf, Paarlauf, Kurzprogramm):

Wo er Recht hat... Alexander König, Eiskunstlauf-Trainer von Aljona Savchenko/Bruno Massot, fand nach dem vierten Platz im Kurzprogramm der Paare deutliche Wort: „Morgen heißt das Stichwort Attacke, was willst du noch rumlabern?“

07.59 (Nordische Kombination, Normalschanze):

Aktuell springt der Kombinierer mit der Startnummer 21, das heißt es dauert noch ein wenig, bis ein Deutscher dran ist. Mit der Startnummer 38 kommt Vinzenz Geiger, ehe Eric Frenzel mit der 41, Johannes Rydzek mit der 44 und zum deutschen Abschluss Fabian Riessle mit der 45 die Schanze hinabfliegen.

07.55 Uhr (Biathlon, 15 km, Damen): Next, please: Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier muss mindestens einen weiteren Tag auf ihren dritten Start bei den Winterspielen warten. Wegen zu starken Windes wurde der für Mittwoch (20.05 Uhr OZ/12.05 Uhr MEZ) angesetzte Klassiker über 15 km abgesagt. Das Rennen wird, sofern es die äußeren Bedingungen zulassen, am Donnerstag um 17.15 Uhr OZ/9.15 Uhr MEZ ausgetragen. Dahlmeier hatte im Sprint und im Verfolger Gold gewonnen.

Biathlon Einzel der Damen heute abgesagt. Neuer Termin morgen 9:15 Uhr. #WirfuerD #TeamDeutschland — Team Deutschland (@TeamD) 14. Februar 2018

07.41 Uhr (Nordische Kombination, Normalschanze):

Die ersten Kombinierer kommen die Schanze runter. Der Wind hat tatsächlich deutlich abgenommen, sieht alles sehr ruhig - aktuell. Aber das kann sich ja ganz schnell ändern...

07.27 (Wetter): Also eins vorneweg: Das Springen der Kombinierer soll auf jeden Fall stattfinden, auch wenn der Wind noch immer teilweise heftig ist. Wegen heftiger Sturmböen sind am Mittwochmittag die Sub-Pressezentren am Gangneung Oval der Eisschnellläufer und an der Gangneung Ice Arena der Eiskunstläufer geräumt worden. Die Pressezentren befinden sich jeweils in riesigen Zelten, die durch Stahlrohrkonstruktionen getragen werden und im Sturm kräftig ins Wanken gerieten. Alle Journalisten wurden aufgefordert, die Zelte zu verlassen. Es sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es von den Organisatoren.

Es weht heute so stark, dass die Überblicks -Kamera bei der Eishockeyhalle in Gangneung wackelt.... #pyeongchang2018 @SPORTBILD pic.twitter.com/hPCzRY8vMb — Steven Joergensen (@StJoergensen) 14. Februar 2018

07.13 Uhr (News):

Von wegen Fairplay?! Die kanadische Shorttrackerin Kim Boutin hat die geballte Wut der Südkoreaner abbekommen und nach Morddrohungen ihre Social-Media-Accounts geschlossen. Boutin hatte am Dienstag im Sprintwettbewerb die Bronzemedaille geholt, dabei aber von der Disqualifikation der Lokalmatadorin Choi Min Jeong profitiert.

Choi, Zweite im Finale, wurde wegen einer angeblich unerlaubten Aktion gegen Boutin aus der Wertung genommen. Einige südkoreanische Fans machten ihrem Ärger über die Entscheidung bei Instagram sowie Twitter Luft und griffen Boutin an. Diese legte daraufhin ihre Accounts still. Dies berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

Das kanadische Olympia-Komitee (COC) hat Untersuchungen eingeleitet. "Die Gesundheit und Sicherheit aller unserer Teammitglieder hat höchste Priorität", hieß es in einer Stellungnahme.

Herr Löw, haben Sie noch Bedarf?

07.11 Uhr (Langlauf, 10km, Damen):

Bittere News gibt‘s aus dem Lager der Langlauf-Damen. Nicole Fessel kann auch im 10-Kilometer-Lauf am Donnerstag (07.30 Uhr MEZ) nicht starten. Die Oberstdorferin laboriert seit Beginn der Spiele an einer Kehlkopfentzündung. Diese ist zwar im Abklingen, dennoch gab es noch keine Starterlaubnis der Ärzte. Fessel war bereits für den Skiathlon am vergangenen Samstag ausgefallen. Ob sie für einen Staffeleinsatz infrage kommt, ist derzeit noch offen. Drücken wir mal die Daumen.

Im 10-Kilometer-Rennen ist der DSV damit nur mit drei Läuferinnen vertreten. Steffi Böhler, Sandra Ringwald und Victoria Carl tragen die deutschen Hoffnungen.

07.08 Uhr (Eisschnelllauf, Herren):

Jetzt ist auch der letzte Deutsche Athlet in Pyeongchang „angekommen“. Eissprinter Nico Ihle hat am Mittwoch zu seiner vollen Zufriedenheit seine ersten Runden auf dem Eis des Gangneung Oval gedreht. „Das Eis ist noch genauso gut wie im vorigen Jahr. Es gleitet wunderbar. Das kommt mir sehr entgegen“, sagte der Chemnitzer Medaillenkandidat für die 500 und die 1000 Meter. Im Vorjahr war Ihle an gleicher Stelle Vizeweltmeister über 500 Meter geworden.

Der Sachse war am Montag als letzter deutscher Eisschnellläufer in der Olympia-Region eingetroffen und hatte bis zum Sonntag in Berlin seine Trainingsrunden absolviert. Am Dienstag habe er noch pausiert, um seine „Vorfreude auf das Eis noch einen Tag länger zu bewahren“, sagte Ihle.

„Alle haben mich freudig begrüßt. Sie sind ja alle schon zwei Wochen hier. Ich glaube, ich habe wieder ein bissel Frische ins Team gebracht“, meinte er schmunzelnd

07.05 Uhr (Skeleton): Jacqueline Lölling und Tina Hermann haben am Mittwoch beim Abschlusstraining überzeugt. Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin Lölling fuhr im insgesamt fünften Trainingslauf Bestzeit vor der Österreicherin Janine Flock und Ex-Weltmeisterin Tina Hermann, die mit der Britin Lizzy Yarnold zeitgleich war.

Im letzten Lauf vor dem Rennen am Freitag im Olympic Sliding Centre legte Hermann aus Königssee die beste Zeit vor. Lölling von der RSG Hochsauerland kam hinter Yarnold auf Rang drei. Die Berchtesgadenerin Anna Fernstädt landete auf den Plätzen sechs und fünf.

06.51 Uhr (Nordische Kombination, Normalschanze): Wenn ihr euch fragt, wie sich unsere Kombinierer so aufwärmen, dann haben wir hier die Erklärung. Herr Löw, ist da was dabei? Der Start des Springens ist derweil - oh Wunder - aufgrund des Windes verschoben worden. Start ist nun um 7.30 Uhr (MEZ).

Heute geht's auch für unsere Kombinierer endlich los. Wie sich #Rydzek, #Frenzel und Co. warm machen? Na klar, mit Fussball! #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/uytl4QTiYF — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 14. Februar 2018

06.40 Uhr (Pressekonferenz): Auf der heutigen TeamD-PK waren unsere Rodel-Heldinnen zu Gast. Bundestrainer Norbert Loch zeigte sich extrem stolz über das Abschneiden von Natalie Geisenberger und Co., sparte aber auch nicht Kritik am Verband, weil so viele Trainer ins Ausland wechseln, weil sie dort besser bezahlt werden.

Auf diese drei Klasse-Rodlerinnen ist Bundestrainer Norbert Loch „nur stolz“, wie er sagt. Auch wenn er am liebsten gesehen hätte, dass nicht die Ränge 1, 2 und 4, sondern neben Gold und Silber auch Bronze herausgekommen wäre. #WirfuerD #PyeongChang2018 pic.twitter.com/KAKhjmSIBv — Team Deutschland (@TeamD) 14. Februar 2018

06:16 Uhr (Biathlon, Herren-Einzel, 20 km):

Bronzegewinner Benedikt Doll (Breitnau) erhält im olympischen Einzel-Rennen der Biathleten über 20 km eine Pause. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mitteilte, wird der Sprint-Dritte am Donnerstag (20.00 Uhr OZ/12.00 Uhr MEZ) von Johannes Kühn (Reit im Winkl) ersetzt. Kühn kommt somit bei den Winterspielen in Pyeongchang zu seinem ersten Einsatz.

Neben dem 26-Jährigen nominierte Bundestrainer Mark Kirchner Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Massenstart-Weltmeister Simon Schempp (Uhingen) und Erik Lesser (Frankenhain). Doll wird wohl geschont, da er hin und wieder am Schießstand patzt und im Einzel ein Fehlschuss direkt mit einer Strafminute sanktioniert wird.

"Ich bin schon überrascht. Ich freue mich aber natürlich und versuche klarzukommen. Die Strecke liegt mir", sagte Kühn, der am Dienstagabend von seinem Einsatz erfahren hatte: "Wenn ich meine Leistung abrufen kann, dann sollte auch ein ordentlicher Platz herauskommen."

Sprint-Star Bolt mit irrer Wette

05:46 Uhr (News):

Die Dauerdebatte um die Wetterbedingungen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang könnte bald beendet sein. "Das Wetter wird ab Donnerstag besser. Wir haben Temperaturen von minus zwei bis minus sieben Grad. Es gibt leichten Schneefall", erklärte Sprecher Sung Baik You vom Organisationskomitee POCOG. Der Wind soll abflauen.

Damit hoffen die Olympia-Macher auch auf steigende Zuschauerzahlen. Bis einschließlich Dienstag lag die Auslastung bei 78,4 Prozent. Insgesamt wurden bislang 934.000 Tickets für die ersten Winterspiele in Südkorea verkauft. Für Mittwoch wurden 52.000 Karten an den Fan gebracht.

Obwohl einige Wettbewerbe wie der Abfahrtslauf der Männer und der Riesenslalom der Frauen im Ski-Alpin abgesagt werden mussten, befürchtet das IOC keine Terminprobleme. "Es ist genug Zeit übrig", sagte IOC-Sprecher Mark Adams.

Außerdem würden die Wintersportverbände die Probleme mit dem Wetter bestens kennen. "Der Internationale Skiverband ist an Störungen durch Wind, zu viel oder zu wenig Schnee oder zu viel Regen gewohnt", sagte Adams: "Im Moment sind wir ziemlich zufrieden."

05:35 Uhr (Eiskunstlauf, Paarlauf, Kurzprogramm):

Aljona Savchenko und Bruno Massot müssen um eine Medaille im Paarlauf-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen kämpfen. Die WM-Zweiten aus Oberstdorf liegen nach einem nicht ganz fehlerfreien Kurzprogramm am Mittwoch in Pyeongchang mit 76,59 Punkten auf dem vierten Platz. Die Weltmeister Sui Wenjing/Han Cong aus China (82,39) führen vor der Kür am Donnerstag (10.30 Uhr Ortszeit/02.30 Uhr MEZ) in der Gangneung Eisarena vor den Europameistern Jewgenija Tarassowa/Wladimir Morosow (OAR/81,68) und Meagan Duhamel/Eric Radford (Kanada/76,82). An den Rekord von 84,17 Punkten der russischen Olympiasieger Tatjana Wolossoschar/Maxim Trankow in Sotschi 2014 kam kein Paar heran.

I wish I had someone to ice dance with. pic.twitter.com/slhiW3U33v — Zach Braff (@zachbraff) 14. Februar 2018

Die EM-Achten Annika Hocke/Ruben Blommaert (63,04) aus Berlin erreichten bei ihrem Debüt auf Rang 16 das Finale der besten 16 Duos. Ryom Tae Ok/Kim Ju Sik (69,40), die sich als einzige Nordkoreaner sportlich für die Spiele qualifiziert hatten, sind vorerst Elfte.

05:26 Uhr (News):

Der schnellste Mann der Welt auf Skiern fordert den schnellsten Mann der Welt ohne Skier zum Duell: Nachdem der zurückgetretene Leichtathletik-Superstar Usain Bolt per Instagram jedem Olympiasieger von Pyeongchang eine signierte Champagnerflasche versprochen hatte, wenn sie Gold mit seiner Geste feiern und den Schnappschuss ins Netz stellen, meldete sich Norwegens Langlauf-Überflieger Johannes Hösflöt Kläbo.

"Ich hole mir die Flasche ab, wenn er gegen mich im New Yorker Central Park einen 100-m-Lauf bestreitet. Er rennt - und ich laufe Ski. Dann schauen wir mal", sagte Kläbo, der bei seinem souveränen Sprint-Gold am Dienstag jüngster Langlauf-Olympiasieger wurde.

Olympisk gull for faen! Ein Beitrag geteilt von Johannes Høsflot Klæbo (@johanneshk) am Feb 13, 2018 um 5:13 PST

Bolts Antwort steht noch aus, ebenso ein Bild von Kläbo in Bolts Blitz-Pose. In einem direkten Vergleich wäre der Jamaikaner aber der klare Favorit: Sein Fabelweltrekord über 100 m steht bei 9,58 Sekunden, die (inoffizielle) Bestmarke der Skilangläufer hält der Norweger Ludvig Sögnen Jensen mit 11,03 Sekunden.

05:15 Uhr (News): Der Sieg von Snowboarder Shaun White in Pyeongchang in der Halfpipe hat den USA die 100. Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen beschert. Erfolgreicher waren seit 1924 lediglich Sportler aus Deutschland, Russland und Norwegen. Zu Beginn des fünften Entscheidungstages in Pyeongchang haben deutsche Athleten 141 Goldmedaillen bei Winterspielen gewonnen.

Bei White selbst brachen nach seinem dritten Olympiasieg nach 2006 und 2010 alle Dämme. Aber seht selbst.

04:43 Uhr (News): Die Zahl der verkauften Tickets für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang nähert sich der vom Organisationskomitee POCOG genannten Zielmarke von 90 Prozent. Bis Mittwochmorgen waren laut OK 934 000 Eintrittskarten verkauft, das sind rund 87 Prozent der Gesamtmenge. Bis einschließlich Dienstag hatten sich knapp 290 000 Zuschauer die Wettbewerbe rund um Pyeongchang und die Küstenstadt Gangneung angesehen.

Was wohl Marcel Hirscher zu diesen Zahlen sagt? Der österreichische Ski-Star hatte nach seinem Sieg in der Kombination moniert, dass keine Leute da seien und seine beiden Weltmeistertitel in Schladming 2013 höher gewichtet, als seinen ersten Olympiasieg.

04:34 Uhr (Biathlon, Damen-Einzel, 15 km): Wird die 34 zur nächsten Gold-Zahl? Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) nimmt ihren dritten Triumph bei den Winterspielen in Pyeongchang am Mittwoch ab 20.22 Uhr OZ/12.22 Uhr MEZ mit der Startnummer 34 in Angriff. In den ersten beiden Rennen startete die 24-Jährige mit der 23 (Sprint) und der 1 (Verfolgung, nach Sprint-Sieg).

Vor Dahlmeier geht mit Nummer 23 Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) in die Loipe. Maren Hammerschmidt (Winterberg), die ihren ersten Einsatz in Südkorea bestreitet, ist als 40. ebenso Teil der zweiten Startgruppe. Als letzte Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) startet Franziska Preuß (Haag/61), die wie Hammerschmidt in den ersten beiden Rennen zuschauen musste.

04:21 Uhr (Eiskunstlauf, Paarlauf, Kurzprogramm): Gute Nachrichten gibt es auch vom Eiskunstlauf. Die Olympia-Debütanten Annika Hocke aus Berlin und der Oberstdorfer Ruben Blommaert haben sich in der Paarlauf-Konkurrenz bei den Spielen von Pyeongchang für das Kür-Finale am Donnerstag (10.30 Uhr Ortszeit/2.30 Uhr MEZ) qualifiziert. Die DM-Dritten sind nach drei von sechs Durchgängen im Kurzprogramm nicht mehr von einem der ersten 16 Plätze zu verdrängen.

"Annika und Ruben sind gelaufen, was sie können. Der Sprung ins Finale war wirklich nicht leicht für sie", sagte DEU-Sportdirektor Udo Dönsdorf. Den einzigen kleinen Patzer erlaubte sich Blommaert, der gebürtige Belgier touchierte beim Auslauf des dreifachen Toe-Loop mit der Hand die Bande.

04:16 Uhr (Curling, Herren): Auch die anderen beiden Curling-Partien sind nun beendet. Während Kanada gegen Italien mit 5:3 gewonnen hat, musste sich die Schweiz nach einem Extra-End Großbritannien mit 5:6 geschlagen geben.

04:10 Uhr (Ski Alpin, Damen, Slalom): Der Renndirektor für die Damen-Rennen, der Norweger Atle Skardal, hat die Absage des Damen-Slaloms mit der Unsicherheit des Wettkampfes begründet. Man wollte die Möglichkeit auf den Freitag auszuweichen wahrnehmen, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Allerdings hatte man am frühen Morgen durchaus Hoffnung, dass der Slalom am Mittwoch stattfinden könnte. Diese zerschlugen sich aber im Laufe des Vormittags.

Am Freitag, an dem der Damen-Slalom nun ausgetragen werden soll, haben die Veranstalter aber ein ganz anderes Problem. Dann ist nämlich ein Nationaler Feiertag in Südkorea, der für Personalmangel bei den Alpinrennen sorgen könnte. Am Freitag findet außerdem der Super-G der Herren statt.

04:04 Uhr (Snowboard, Herren, Halfpipe): Shaun White holt Gold in der Halfpipe! Der US-Superstar fährt als Letzter in die Halfpipe und verdrängt Ayumu Hirano mit einem perfekten Lauf, für den er 97,75 Punkte bekam, noch von Platz eins. Für den Japaner bleibt „nur“ die Silbermedaille. Bronze holt Scotty James aus Australien.

As the announcer said, "White is the new gold." Wow! @shaunwhite has ice in his veins & balls the size of Jupiter as he hits a 97.75 on his final run to win the gold; his third career Olympic snowboard halfpipe gold. Impressive shit right there. Have a day, big man! #Olympia2018 pic.twitter.com/XvR70t6x9i — TR (@Irishlad72) 14. Februar 2018

03:58 Uhr (Snowboard, Herren, Halfpipe): Die Medaillen in der Halfpipe sind vergeben. Scotty James, Ayumu Hirano und Shaun White dürfen sich über Edelmetall freuen. Aber wer holt welche Medaille?

Hirano kann in seinem Run nicht mehr zulegen. Allerdings liegt der Japaner aktuell in Führung und könnte auch mit seinem starken zweiten Lauf Gold gewinnen. Was machen James und White?

Scotty James aus Australien stürzt! Damit holt der aktuelle Weltmeister die Bronzemedaille. Hirano hat Silber sicher und schielt auf Gold. Was hat Snowboard-Legende Shaun White noch im Köcher?

Wahnsinnslauf von Shaun White! Dem US-Amerikaner gelingt alles und Eurosport-Experte Alexander Schwan bejubelt schon die Goldmedaille für den Superstar. Was sagen die Kampfrichter?

03:51 Uhr (Curling, Herren): Im Spiel Schweiz gegen Großbritannien reichen zehn Ends nicht aus, um einen Sieger zu bestimmen. Beim Stand von 5:5 geht es in ein zusätzliches End. Die Briten haben dabei das Recht des letzten Steins.

Die USA (11:7 gegen Korea) und Schweden (9:5 gegen Dänemark) haben dagegen ihre ersten Macthes gewonnen.

03:49 Uhr (News, Eishockey, Herren):

Danny aus den Birken vom Meister Red Bull München wird beim Auftaktspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang am Donnerstag (12.10 Uhr OZ/4.10 MEZ) gegen Finnland im Tor stehen. Das gab Bundestrainer Marco Sturm nach dem Abschlusstraining am Mittwochmorgen bekannt.

"Er macht einen sehr guten Eindruck, er bringt Ruhe rein", begründete der Coach seine Entscheidung: "Wenn man die letzten Jahren anschaut, hat er sich gut weiterentwickelt." Aus den Birken, mit München in den vergangenen beiden Jahren Meister in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), hatte bereits bei der Generalprobe in der Schweiz (2:1 nach Verlängerung) zwischen den Pfosten gestanden.

Zweiter Torwart beim Vorrundenstart wird der Ingolstädter Timo Pielmeier sein. Dem dritten Goalie, dem Mannheimer Dennis Endras, bleibt somit nur ein Platz auf der Tribüne.

03:25 Uhr (Ski Alpin, Damen, Slalom): Der Slalom der Damen ist für heute abgesagt! Das Rennen soll nun am Freitag ausgetragen werden, wo auch der Super-G der Männer angesetzt ist. Nach dem „Super-Donnerstag“ mit Riesenslalom der Damen und Abfahrt der Herren gibt es auch einen „Super-Freitag“. Wenn denn gefahren werden kann.

03:11 Uhr (Snowboard, Herren, Halfpipe): Der erst 16-jährige Japaner Yuto Totsuka hat sich an einem Trick mit Vierfach-Rotation versucht und ist schwer gestürzt. Aus der Luft ist er mit seinem Board hart auf den Rand der Halfpipe geknallt. Das sah gar nicht gut aus. Die medizinische Hilfe lässt aber zum Glück nicht lange auf sich warten. Mit einem Rettungsschlitten wird der Japaner aus der Eisröhre gefahren. Gute Besserung, Yuto!

+ Yuto Totsuka ist in der Halfpipe schwer gestürzt. © AFP

02:48 Uhr (Snowboard, Herren, Halfpipe): Während nicht klar ist wann (und ob?) der Slalom der Damen startet, haben die Herren in der Halfpipe schon begonnen. Die beiden Kommentatoren von Eurosport stehen den spektakulären springenden Boardern auf jeden Fall in nichts nach. Bei einem Sprung des Schweizers Jan Scherrer (der dann leider gestürzt ist) rutschte Experte Alexander Schwan sogar ein „Oida!“ heraus. Dann sollten selbst Halfpipe-Laien, die mit Begriffen wie Michalchuck oder Double Cork nichts anfangen klar sein, dass der Trick ganz gut war.

Nachdem alle zwölf qualifizierten Athleten ihren Run beendet haben, wird die Konkurrenz von US-Superstar Shaun White angeführt. Noch stehen aber zwei Läufe aus.

02:33 Uhr (Ski Alpin, Damen, Slalom): Und da ist auch schon die nächste Verlegung: Der Slalom wurde erneut verschoben und soll nun um 03:45 MEZ starten. Droht nach der Herren-Abfahrt und dem Riesenslalom der Damen die nächste Absage?

02:28 Uhr (Ski Alpin, Damen, Slalom): Droht die nächste Windlotterie? Nach der windbedingten Verlegung des Slaloms scheinen die Organisatoren den Wettbewerb unbedingt austragen zu wollen - Wetter hin oder her. Eurosport-Experte Frank Wörndl befürchtet jedenfalls „irreguläre Bedingungen“ und erinnert an den Kombinations-Slalom der Herren. Ob wir hier die nächste Überraschung erleben?

02:19 Uhr (Curling, News): Nanu, wer spielt denn da Curling? Sieht fast so aus, als würde Kevin James aka der Kaufhaus-Cop für die USA im Curling antreten. Hat der Schauspieler etwa Segway gegen Besen getauscht?

Hat er natürlich nicht. Der Mann, der James ähnlich sieht, ist Matt Hamilton. Der ist „nur“ Curler und jagt keine Verbrecher in Shopping-Malls. Trotzdem: Schicker Schnauzer.

01:38 Uhr (News): Blicken wir voraus auf den fünften Olympiatag mit Entscheidungen. Bisher gab es an jedem Wettkampftag (goldene) Medaillen für Deutschland und das soll sich auch am Mittwoch fortsetzen. Die besten Chance auf einen Olympiasieg werden der bereits mit zwei Titeln dekorierten Laura Dahlmeier eingeräumt, die im Biathlon-Einzel über 15 km die nächste Goldene anpeilt. Aber auch die Kombinierer um Fahnenträger Eric Frenzel sind immer für eine Medaille gut.

Noch keine Entscheidung fällt bei den Rodel-Doppelsitzern, die ihre ersten beiden Läufe absolvieren. Auch hier sind die Deutschen, die mit den Duos Eggert/Benecken und Wendl/Arlt antreten, favorisiert. Die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fällt hier am Donnerstag.

01:16 Uhr (Curling, Herren): Wichtige Info für alle Curling-Zuschauer: Der sogenannte Hammer (englisch ausgesprochen), das Recht des letzten Steins in einem End, wechselt hier nur, wenn ein Team Punkte schreibt. Räumt ein Team das Haus leer, wie eben das britische Team (das zu einhundert Prozent aus Schotten besteht) im ersten End, so behält es nach diesem Blank End das Recht des letzten Steins. Bei den Mixed Doubles hatte dieses Recht noch nach jedem End gewechselt, egal, wie viele Steine man geschrieben hatte.

Bevor jemand fragt: Nein, auch ich wusste das vor einer halben Stunde noch nicht. Bei Olympia kann eben jeder noch etwas lernen.

01:06 Uhr (Curling, Herren): Wie gewohnt beginnt der Olympische Fernsehtag mit Curling. Nachdem die Wettbewerbe im Mixed Double seit gestern beendet sind, geht es ab Mittwoch mit den Herren weiter.

01:00 Uhr (Ski Alpin, Damen, Slalom): Kommando zurück beim Olympischen Slalom der Damen. Jetzt soll dieser um 02:30 Uhr MEZ starten und damit doch 45 Minuten früher als noch vor einer Stunde berichtet.

23:49 Uhr (Ski Alpin, Damen, Slalom): Starker Wind hat bei den Olympia-Wettbewerben der Skirennfahrer in Pyeongchang erneut für Verzögerungen gesorgt. Der erste Durchgang im Damen-Slalom am Mittwoch werde nun eine Stunde später und damit um 03.15 Uhr MEZ starten, teilten die Organisatoren der Winterspiele mit. Wegen des heftigen Windes waren bereits die für Sonntag geplante Herren-Abfahrt und der eigentlich für Montag angesetzte Damen-Riesenslalom auf Donnerstag verschoben worden.

23:43 Uhr (News): Normalerweise sprechen Olympiasieger und -medaillengewinner ja gerne von dem besonderen Erlebnis und der Ehre, bei Olympia etwas zu gewinnen. Österreichs Ski-Star Marcel Hirscher sah das aber nach seinem Olympiasieg in der Kombination ein bisschen anders.

Aus der Kategorie: Sätze, die so nicht jeder Olympiasieger sagen würde ... #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/08a40YXFaS — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 13. Februar 2018

23:03 Uhr (News): US-Fernsehmoderatorin Katie Couric ist nach ihrer gewagten "Kanal-These" bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang zurückgerudert und hat sich bei den niederländischen Eisschnellläufern entschuldigt. Sie habe sich auf "dünnes Eis begeben", teilte die 61-Jährige mit.

NBC-Mitarbeiterin Couric hatte am Freitag über die Ursachen für die Stärke der Niederländer aufgeklärt. "Sie werden sich fragen, warum sie so gut sind", sagte Couric: "Das liegt daran, dass das Schlittschuhlaufen in Städten wie Amsterdam eine wichtige Fortbewegungsmethode ist. Im Winter können viele Kanäle zufrieren. Seit dem Bestehen der Kanäle haben die Niederländer sie genutzt, um sich gegenseitig zu besuchen und gemeinsam Spaß zu haben."

In den sozialen Medien gab es dafür reichlich Kritik. Sie habe stereotype Sichtweisen hieß es dort, außerdem würden die Temperaturen nur noch selten unter die Frostgrenze sinken. "Glückwunsch an die Niederlande für die bislang gezeigten Leistungen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich mich mit meinen Kommentaren über die Kanäle auf dünnes Eis begeben habe", schrieb Couric bei Twitter: "Ich wollte eure Leidenschaft für den Sport loben."

Congrats #Netherlands on your count so far! My apologies for being on thin ice for my comments re: skating on canals. I was trying to salute your historical passion for the sport but it didn’t come out that way! I’d ❤️ to visit again & celebrate your success! https://t.co/NvYi7LwB2V — Katie Couric (@katiecouric) 12. Februar 2018

21:55 Uhr (News, Curling): Eine bittere Pille mussten alle Curling-Fans schlucken. Die deutschen Curler sind bei den Spielen nicht vertreten und das findet auch Uli Kapp schade.

Curling befindet sich in Deutschland nach Ansicht von Bundestrainer Uli Kapp in einem „Teufelskreis“. „Man hat immer wieder diesen Olympia-Hype, die Leute schauen, die finden das toll“, sagte Kapp am Dienstagabend im TV-Sender Eurosport. Doch es fehle an geeigneter Infrastruktur. „Und dann kann man die Leute nicht abholen. Die Anfragen sind da, aber wir können die Anfragen eigentlich gar nicht bedienen. Unter Strich ist dann immer die Frage: Wo kommen die Talente her?“, sagte Kapp. Eisflächen gebe es zwar reichlich, doch es fehle an reinen Curlingbahnen.

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang sind die deutschen Curler nicht vertreten. Der zweifache Vize-Weltmeister und dreifache Europameister Kapp ist seit Anfang Februar Chefbundestrainer des Deutschen Curling-Verbandes. Er nahm zweimal an Olympia teil.

21.29 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Olympischen Winterspiele 2018! Alle Medaillen, alle Infos, alle Wettbewerbe - bei uns verpassen sie nichts, was die Winterspiele in Pyeongchang betrifft.

Olympia 2018: Vorbericht

Beschweren dürfen sich die deutschen Fans nicht. Die Olympischen Spiele 2018 verlaufen ganz nach dem Geschmack der Deutschen. Nun setzten zwei deutsche Sportlerinnen sogar noch einen drauf. Nachdem es am Montag einen kompletten Satz an Medaillen gab (Laura Dahlmeier mit Gold, Katharina Althaus mit Silber und Benedikt Doll mit Bronze) gab es am Dienstag sogar den ersten Doppelsieg.

Ziemlich enttäuscht war Felix Loch, der es leider nicht schaffte, seine Goldmedaille zu holen. Durch seinen Patzer hatte es immerhin bei Johannes Ludwig für Rang drei gelangt. Diese Geschichte ist nun schon einige Tage her, wollte aber die Rodlerinnen aus dem deutschen Lager auf gar keinen Fall aufkochen.

Nachdem Natalie Geisenberger, Dajana Eitberger und Tatjana Hüfner schon nach den ersten beiden Läufen am Montag eine phänomenale Ausgangsposition hatten, war es nur eine Frage der Zeit, welcher der drei Sportlerinnen nun eine Medaille holt. Am Ende durften Geisenberger und Eitberger einen Doppelerfolg feiern. Hüfner blieb leider mit ihrem vierten Platz eine Medaille verwehrt.

Der heutige Wettkampftag beginnt um 1:05 Uhr mit vier gleichzeitig stattfindenden Partien Curling. Die komplette Übersicht aller Wettkämpfe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch finden Sie hier.

Die deutschen Athletinnen und Athleten thronen weiter oben im Medaillenspiegel. Wie es insgesamt aussieht, finden Sie hier in unserem Medaillenspiegel.

