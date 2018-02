Olympia 2018 im Live-Ticker: Deutsche Speed-Asse wollen überraschen

Olympia 2018: Claudia Pechstein will mit 45 Jahren ihr sechstes Gold bei Olympia holen. Wir berichten vom Freitag, 16. Februar, im Live-Ticker.

Im Slalom der Frauen (2:00 und 5:45 Uhr) treten Christina Geiger und Lena Dürr an. Favoritin ist aber Riesenslalom-Goldmedaillengewinnerin Mikaela Shiffrin aus den USA.

Im Skeleton der Männer fällt die Entscheidung um 2:45 Uhr. Vizeweltmeister Axel Jungk war zur Halbzeit (nach zwei von vier Läufen) Siebter, hat also wohl nur noch geringe Medaillenchancen.

Der Super-G der Herren startet um 3 Uhr. Thomas Dreßen, Josef Ferstl und Andreas Sander starten für Team Deutschland - eine Medaille ist möglich für das Trio.

Die deutsche Rekord-Olympionikin Claudia Pechstein greift um 12:00 Uhr beim 5000-Meter-Eischnelllauf nach einer Medaille. Schafft sie es, wäre sie die erste Athletin überhaupt, die bei sechs Spielen Edelmetall gewinnt.

Um 13:10 müssen die deutschen Eis-Cracks zum zweiten Mal bei Olympia 2018 ran. Gegner in der Vorrunde ist Schweden.

Der heutige Wettkampftag beginnt um 1:05 Uhr deutscher Zeit, das entspricht 9.05 Uhr südkoreanischer Zeit. Die Zeitverschiebung beträgt also acht Stunden.

Am Freitag fallen zahlreiche Entscheidungen, in denen Deutschland gute Medaillenchancen hat. Das sind die Events vom Olympia-Freitag.

Alle Entscheidungen im Überblick und Ergebnisse vom Donnerstag gibt es hier im Überblick.

Alle Informationen und Ereignisse vom vergangenen Wettkampftag können Sie im Live-Ticker vom Donnerstag noch einmal nachlesen.

00.09 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Wer soll sie noch stoppen? Riesenslalom-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin will sich im Slalom ihre zweite Goldmedaille sichern und so zur Königin von Pyeongchang aufsteigen. Mittlerweile weiß sie auch, wie man die US-amerikanische Fahne medienwirksam positioniert.

00.01 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Sorgen die deutschen Speed-Asse beim Super-G für die nächste deutsche Medaille? Josef Ferstl, Andreas Sander und Thomas Dreßen zählen zwar nicht zu den absoluten Top-Favoriten, gerade Ferstl und Dreßen sollte man jedoch auf der Rechnung haben.

Ersterer konnte in der Kombination aus Abfahrt und Riesenslalom in der laufenden Weltcup-Saison seinen ersten Sieg einfahren, Streif-Bezwinger Dreßen scheint sich auf den olympischen Pisten nicht unwohl zu fühlen (Rang 5 in der Abfahrt).

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Tag sieben der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Heute sind wieder einige Medaillen für die Deutschen möglich. Die größten Hoffnungen liegen auf Claudia Pechstein, die um 12 Uhr deutscher Zeit beim 5000-Meter-Eisschnelllauf antritt.

Außerdem haben die Super-G-Teilnehmer Thomas Dreßen, Josef Ferstl und Andreas Sander Chancen, wenn um 3 Uhr ihre Disziplin startet. Dreßen landete in der Abfahrt auf Rang 5.

Axel Jungk ist bei der Entscheidung im Skeleton um 2:45 Uhr dabei. Sein Olympia-Auftritt lief bisher allerdings nicht sehr erfolgreich, er liegt nach der Halbzeit nur auf Rang 7 und hat nur noch Außenseiterchancen.

Am Donnerstag sind die deutschen Athleten wieder einmal sehr erfolgreich gewesen - nachzulesen in unserem Live-Ticker von Tag sechs.

