Olympia-Ticker: Holt Deutschland das nächste Bob-Gold? - Tränen-Drama bei Vonn

Olympia 2018 im Live-Ticker: Im Zweierbob winkt Deutschland wieder Gold. Was aber machen Rebensburg und Weidle in der Abfahrt? Im Eishockey geht es gegen Schweden.

Viktoria Rebensburg verpasst eine Medaille, Kira Weidle wird 11, auch Lindsey Vonn enttäuscht.

Der Olympia-Tag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit. Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt acht Stunden.

Der Kanadier Brady Leman hat Gold im Skicross geholt. Die drei deutschen Starter um Medaillenkandidat Paul Eckert schieden früh aus.

Die deutschen Teamsprint-Duos im Langlauf, Nicole Fessel und Sandra Ringwald sowie Thomas Bing und Sebastian Eisenlauer, sind in ihren Finalläufen jeweils Letzter geworden.

Die besten Medaillenchancen für das deutsche Team hat am Mittwoch Mariama Jamanka. Sie liegt nach zwei von vier Läufen im Zweierbob der Frauen auf Rang 1. Stephanie Schneider ist Vierte. Los geht es um 12:40 Uhr.



Um 13:10 Uhr dürfen die deutschen Eishockey-Cracks nach ihrem Erfolg über die Schweiz nun im Viertelfinale ran. Gegner ist Schweden.

12.06 Uhr (Nordische Kombination, News):

Die deutschen Nordischen Kombinierer gehen ohne Routinier Björn Kircheisen in die olympische Teamentscheidung am Donnerstag (8.30/11.20 Uhr MEZ) im Alpensia Nordic Park in Pyeongchang. Bundestrainer Hermann Weinbuch benannte am Mittwoch erwartungsgemäß die Einzel-Olympiasieger Johannes Rydzek und Eric Frenzel sowie Silbermedaillengewinner Fabian Rießle und den stark auftretenden Vinzenz Geiger für den letzten Kombinierer-Wettbewerb. Damit bleibt Kircheisen bei seinen fünften Olympischen Winterspielen ohne Einsatz und ohne Medaille.

„Für ihn tut es mir leid, doch die anderen waren einfach zu stark“, sagte Weinbuch. Kircheisen hatte sich am Mittwoch im Trainingsblock, an dem die meisten Athleten nicht teilnahmen, mit zweimal Bestweite und einmal Rang drei noch einmal angeboten. „Sollte jemand kurzfristig ausfallen, würden wir mit Björn auch sehr gut aufgestellt sein“, sagte Weinbuch.

11.48 Uhr (Langlauf, Herren, Teamsprint): Am Ende ist es eine klare Angelegenheit. Norwegen mit Martin Johnsrud Sundby und Johannes Hösflot Kläbo holt Gold im Teamsprint. In einem Dreikampf um die Plätze zwei bis vier konnten sich am Ende Denis Spitsov und Alexander Bolshunov (OAR) vor den Franzosen Maurice Manificat und Richard Jouve durchsetzen. Die Schweden gucken in die Röhre.

Das deutsche Duo ist nach starken Zwischenzeiten am Ende eingebrochen und belegte nur den zehnten und letzten Platz.

11.43 Uhr (Eishockey): Im zweiten Viertelfinale setzten sich die OAR locker mit 6:1 gegen Norwegen durch. Damit spielen am Freitag Tschechien und die OAR (formerly known as Russland) einen Teilnehmer am Eishockey-Finale aus.

11.40 Uhr (Langlauf, Herren, Teamsprint): Nun laufen die Herren im Teamsprint um Medaillen. Können Eisenlauer und Bing in den Kampf um Edelmetall eingreifen?

11.19 Uhr (Langlauf, Dmane, Teamsprint): Am Ende wird das deutsche Duo Letzter in einem schnellen Finale. Vorne machen die USA, Schweden und Norwegen die Medaillen unter sich aus. Marit Björgen führt bis kurz vor Schluss, wird aber am Ende nur Dritte. Gold geht an Team USA mit Kikkan Randall und Jessica Diggins vor den Schwedinnen Charlotte Kalla und Stina Nilsson.

10.58 Uhr (Langlauf, Damen, Teamsprint): Nun steht das Finale der Langlauf-Frauen im Teamsprint an. Die Deutschen Fessel/Ringwald sind dabei absolute Außenseiter. Mit einem Sieg könnte die Norwegerin Marit Björgen zur erfolgreichsten Olympionikin aller Zeiten werden. Es wäre ihre achte Goldmedaille.

10.54 Uhr (Eishockey): Die erste Medaille im Eishockey der Frauen ist vergeben. Finnland schlug die OAR im Spiel um Platz 3 mit 3:2. Im Finale stehen sich dann am Donnerstag Kanada und die USA gegenüber.

10.33 Uhr (Langlauf, Herren, Teamsprint): Es hat sogar locker gereicht. Als beste der sogenannten Lucky Loser sind die Deutschen ins Finale eingezogen. Geht da was?

10.10 Uhr (Langlauf, Herren, Teamsprint): Platz drei ist es am Ende für das deutsche Duo Eisenlauer/Bing geworden. Direkt für das Finale ist man damit nicht qualifiziert, aber die Aussichten, das über die Zeit nachzuholen, sind sehr gut.

9.57 Uhr (Eishockey): Der vorhin angesprochene Eishockey-Linesman Lukas Kohlmüller aus Erding hat beim Match OAR gegen Norwegen kurioserweise bei einem Tor assistiert. Hoffen wir, dass das nicht der letzte deutsche Assist heute war.

9.52 Uhr (Langlauf, Herren, Teamsprint): Währen sich die Frauen für das Finale erholen, bestreiten nun die Männer ihre Vorläufe. Der erste Heat, in dem auch das deutsche Duo Sebastian Eisenlauer/Thomas Bing antritt, läuft schon.

9.43 Uhr (Langlauf, Frauen, Teamsprint): Puh, das war knapp! Im zweiten Vorlauf waren insgesamt sechs Paare schneller als das deutsche Duo. Unter dem Strich reicht es für Fessel/Ringwald aber als zehntes und letztes Paar für das Finale.

9.33 Uhr (Eishockey): Kurzer Blick auf das Olympische Eishockey-Turnier: Die OAR führen nach einem Drittel mit 3:0 gegen Norwegen, die trotz dreier Niederlagen in der Vorrunde im Viertelfinale stehen. Mit dabei ist hier auch der Erdinger Lukas Kohlmüller als Linesman. Dafür muss sogar die Uni zurückstehen, wie merkur.de berichtet.

9.18 Uhr (Langlauf, Herren, Teamsprint): Am Ende werden die deutschen Frauen Vierte in ihrem Heat. Schlussläuferin Sandra Ringwald hat nochmal richtig auf die Tube gedrückt und ist die schnellste individuelle Zeit gelaufen. Jetzt müssen die beiden Deutschen auf das Ergebnis des zweiten Laufs warten. Insgesamt qualifizieren sich die sechs zeitschnellsten Duos, die nicht bereits über ihre Platzierung für das Finale qualifiziert sind.

9.14 Uhr (Langlauf, Herren, Teamsprint): Die Langläuferinnen befinden sich im ersten Vorlauf des Teamsprints bereits auf der letzten Runde. Für Deutschland sind in diesem Lauf Sandra Ringwald und Nicole Fessel in der Loipe. Als aktuell fünftplatziertes Duo müssen Sie aber auf eine Final-Qualifikation über die Zeit hoffen.

Mehrere Skicrosser nach Stürzen schwer verletzt

9.08 Uhr (Skicross, Herren): Neuigkeiten gibt es auch von den schwer gestürzten Skicrossern. Während der Österreicher Wahrstötter relativ glimpflich davonkam, verletzten sich der Kanadier Del Bosco und der Franzose Tchiknavorian schwer.

9.01 Uhr (Skicross, Damen): Skicrosserin Celia Funkler ist nach ihrem Trainingssturz bei den Olympischen Winterspielen aus dem Krankenhaus entlassen worden und wird am Donnerstag die Heimreise antreten. Das bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch in Pyeongchang. Die 19-Jährige hatte sich am Montag eine Brustwirbelkörperfraktur zugezogen und wird konservativ mit einer Rückenorthese zur Ruhigstellung behandelt. Der Unfall war nach DSV-Angaben nicht dem Risiko des Kurses geschuldet. Die Münchnerin selbst begründete ihn mit einem „Fahrfehler“. Für das deutsche Team wird im Damen-Rennen am Freitag nur Julia Eichinger aus Neureichenau an den Start gehen.

08.38 Uhr (News): Eine Wiederaufnahme Russlands in das Internationale Olympische Komitee vor der Winterspiele-Schlussfeier ist nach Ansicht von DOSB-Präsident Alfons Hörmann nach dem Dopingfall des Curlers Alexander Kruschelnizki schwieriger geworden. „So unerfreulich das im Hinblick auf das russische Team ist, bleibt die wertvolle Erkenntnis, dass Betrüger ertappt werden“, sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes am Mittwoch in Pyeongchang auf dpa-Anfrage. „Damit wird eine eventuelle Wiederaufnahme des NOK Russlands wohl von der breiten Öffentlichkeit noch kritischer bewertet als das bereits bis jetzt der Fall war.“

07.34 Uhr (Eishockey): Bevor wir es Ihnen unterschlagen: Die US-amerikanische Eishockey-Nationalmannschaft ist raus aus dem Olympischen Turnier. Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit sowie einer torlosen Overtime, traf Petr Koukal den entscheidenden Penalty für Tschechien, die nun im Halbfinale stehen. Dort trifft der Olympiasieger von 1998 auf Norwegen oder die Olympischen Athleten aus Russland.

07.28 Uhr (Biathlon, News): Auch einen Tag nach dem abgewiesenen Protest der deutschen Mannschaft nach dem Mixed-Staffel-Rennen ist der Bundestrainer der Damen, Gerald Hönig, enttäuscht. „Diese Entscheidung lag doch sehr einem Kaugummi-Paragrafen zugrunde“, sagte der 59-Jährige am Donnerstag.

Hönig ist nach wie vor von der Richtigkeit des Protestes überzeugt. „Aber wir haben nach langem Studium unseres Regelwerkes festgestellt, dass eine klarere Definition des Verhaltens im Korridor erfolgen muss von Seiten der IBU“, mahnte Hönig an. So wie die Regel jetzt formuliert sei, sei eine Entscheidung in die eine wie andere Entscheidung möglich. „Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, dass die Jury eine konsequentere Entscheidung Richtung Fairness trifft“, sagte Hönig.

07.23 Uhr (News): So kurz durchatmen. Die nächste Entscheidung am heutigen Olympiatag fällt erst in einigen Stunden, wenn die Langlauf-Herren und -Damen im Teamsprint um Medaillen kämpfen. Aktuell wird in Pyeocngchang nur gecurlt.

06.52 Uhr (Skicross, Herren): Nach zwei frühen Stürzen wird Gold nur noch zwischen dem Kanadier Leman und dem Schweizer Bischofberger entschieden. Leman, der in Sotschi noch Vierter war, setzt sich durch und wird Olympiasieger! Hinter ihm landen Bischofberger und der Russe Sergej Ridsik auf den Plätzen zwei und drei.

06.49 Uhr (Skicross, Herren): Jetz geht‘s um die Medaillen im Skicross. Vier Läufer treten im Finale an, aber nur drei holen Edelmetall.

Biathlon-Staffel der Damen steht fest

06.43 Uhr (Biathlon-Staffel, Damen): Mit Schlussläuferin Laura Dahlmeier, Franziska Preuß, Denise Herrmann und Franziska Hildebrand gehen die deutschen Biathletinnen in das olympische Staffelrennen von Pyeongchang. Bundestrainer Gerald Hönig nominierte das Quartett, das am Donnerstag (12.15 Uhr MEZ) im letzten Damen-Rennen die erste Staffel-Medaille seit 2010 holen soll.

„Wir haben schon in den letzten Jahren immer wieder starke Staffeln abgeliefert. Wenn wir uns auf uns konzentrieren, sind wir ganz vorne mit dabei. Das wäre nicht nur für die vier Läuferinnen, sondern für das gesamte Team, superschön“, sagte Dahlmeier am Mittwoch. Das letzte Staffel-Gold gab es 2002 in Salt Lake City. 2014 in Sotschi war die Mannschaft leer ausgegangen.

06.37 Uhr (Eiskunstlauf, Kurzprogramm der Frauen): Für Eiskunstlauf-Europameisterin Alina Sagitowa und die Olympischen Athleten aus Russland ist die erste Goldmedaille bei den Spielen von Pyeongchang zum Greifen nah. Die erst 15-Jährige setzte sich mit einem traumhaften Kurzprogramm und dem inoffiziellen Weltrekord von 82,92 Punkten an die Spitze und dürfte bei der Kür-Entscheidung am Freitag (10.00 Uhr Ortszeit/2.00 Uhr MEZ) nicht leicht zu schlagen sein.

06.12 Uhr (Abschlussfeier): Das IOC-Exekutivkomitee berät am Samstagnachmittag, ob die russischen Sportler am Sonntag hinter ihrer Fahne zur Schlussfeier einziehen dürfen. Wann das Exekutivkomitee anschließend seine Entscheidung bekannt geben und ob die russische Delegation zuvor angehört wird, ließ Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Mittwoch offen.

05.57 Uhr (Skicross, Männer): Der nächste Horror-Sturz! Christopher Delbosco fliegt meterhoch durch die Lüfte und liegt nun regungslos am Boden. Hoffentlich ist das nichts Schlimmes passiert...

05.51 Uhr (Skicross, Männer): Mensch, das war knapp! Aber mit Paul Eckert ist leider auch der letzte Deutsche ausgeschieden. Schade.

5.45 Uhr (Skicross, Herren): Ganz unglückliche Szene beim Skicross. Der Schwede Erik Mobaerg springt Christoph Wahrstödter auf die Ski und dieser legt sich heftig hin und knallt in den Fangzaun. Das sieht gar nicht gut aus. Der Österreicher wird auf der Strecke gerade behandelt...

05.36 Uhr (Skicross, Herren): Auch Tim Hroneck ist raus! Schade. Liegen alle Hoffnungen bei Paul Eckert, der im vorletzten Heat sein Glück versucht.

05.31 (Skicross, Herren): Wie bitter! Junioren-Weltmeister Florian Wilmsmann ist im Achtelfinale gescheitert. Mal sehen, wie die anderen deutschen Jungs jetzt so machen...

05.28 Uhr (Eiskunstlauf, Kurzprogramm der Frauen): Die deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott hat mühelos das Kürfinale erreicht. Die Sportsoldatin war nach einem gelungenen Kurzprogramm schon vor der letzten Startgruppe nicht mehr von einem der ersten 24 Plätze zu verdrängen. Die 21-Jährige liegt vor der Kür am Freitag mit Saisonbestleistung von 59,20 Punkten auf Platz 14.

Überraschung bei den Snowboardern - Party bei den Kombinierern

05.26 Uhr (Snowbaord, Big Air der Herren):

Einige der Medaillenanwärter haben beim ersten olympischen Big-Air-Wettbewerb der Snowboarder den Sprung ins Finale verpasst. Weltmeister Staale Sandbech, bei den Spielen 2014 in Sotschi bereits Zweiter im Slopestyle, scheiterte als Siebter seiner Qualifikationsgruppe um 0,25 Punkte am geforderten sechsten Rang. Ebenfalls nicht im Finale am Samstag (10.00 Uhr OZ/2.00 MEZ) dabei sind der Japaner Yuri Okubo, derzeit Zweiter im Weltcup, und der zweimalige Weltmeister Roope Tonteri aus Finnland.

Ansprüche auf mindestens eine Medaille meldete im Skisprungstadion von Pyeongchang unterdessen der Neuseeländer Carlos Garcia Knight an: Er erzielte mit 97,50 Punkten die Höchstpunktzahl in der Qualifikation. Im Finale dabei sind in Olympiasieger Red Gerard (USA), Max Parrot und Mark McMorris (beide Kanada) auch die Medaillengewinner des Slopestyle-Wettbewerbs.

04.58 (Skicross, Herren): Skicrosser Paul Eckert ist in der Platzierungsrunde der Olympischen Winterspiele auf den zehnten Platz gefahren. Der 27-Jährige war damit am Mittwoch in Pyeongchang bester deutscher Starter. Tim Hronek wurde 20. direkt vor Florian Wilmsmann. Schnellster der Platzierungsrunde war der Schweizer Alex Fiva.

Ab der ersten K.o.-Runde, dem Achtelfinale (05.15 Uhr MEZ), bestreiten die Skicrosser mit maximal vier Fahrern gleichzeitig die Ausscheidungsrennen. Jeweils die besten Zwei kommen weiter. Eckert bekommt es im Achtelfinale auch mit Sotschi-Olympiasieger Jean Frederic Chapuis aus Frankreich zu tun. Nach seinem ersten Weltcup-Sieg bei der Olympia-Generalprobe im kanadischen Nakiska hat er Außenseiterchancen.

04.55 Uhr (Nordische Kombination): Mit einem Bierchen und der obligatorischen Sektdusche im Deutschen Haus haben die Nordischen Kombinierer ihren Dreifach-Triumph von Pyeongchang nur kurz gefeiert.

Schnell stand für Olympiasieger Johannes Rydzek, Silber-Gewinner Fabian Rießle und Normalschanzen-Olympiasieger Eric Frenzel, der diesmal Bronze holte, der Teamwettkampf im Fokus.

„Es sieht sehr komfortabel aus, aber in zwei Tagen kann die Sache wieder ganz anders ausschauen“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch nach dem emotionalen Dreifacherfolg im Alpensia Nordic Park am Dienstag.

Vor allem Rekord-Weltmeister Rydzek, der bis dahin auf seinen ersten Olympiasieg warten musste, zeigte sich ergriffen. „Das sind Emotionen für die Ewigkeit“, sagte der 26 Jahre alte Oberstdorfer bei der Siegesfeier im Deutschen Haus.

Sein Motto beim Zielsprint: „Hirn aus und Vollgas!“ Die deutschen Kombinierer hatten bis zum Schlussspurt zusammengearbeitet und mit der geschlossenen Teamleistung den Dreifacherfolg erst möglich gemacht. Im Team-Wettbewerb gilt Weinbuchs Mannschaft nun als deutlicher Favorit.

04.50 Uhr (Curling, Damen): Die schwedischen und britischen Curlerinnen sind ins Halbfinale eingezogen. Die schwedische Mannschaft, angeführt von Skip Anna Hasselborg, besiegte China am Mittwoch 8:4. Es war der sechste Erfolg in der achten Partie für den Olympiasieger von 2006 und 2010. Die Britinnen bezwangen Kanada knapp mit 6:5. Bereits am Dienstag hatte sich das südkoreanische Team als erste Mannschaft für das Halbfinale qualifiziert.

04.33 Uhr (Politik): IOC-Präsident Thomas Bach hofft auf eine zukünftige deutsche Kandidatur für die Ausrichtung Olympischer Spiele. „Ich würde auch eine deutsche Bewerbung sehr begrüßen“, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees der Sport Bild. Dies müsse der Deutsche Olympische Sportbund entscheiden.

„Dann ist die Bundesregierung gefragt. Wenn ein Pflänzlein wächst, hoffe ich, dass sie sich eindeutiger bekennt als sie es zuletzt bei Hamburg getan hat.“ Zuletzt waren in Deutschland Referenden über eine Bewerbung für die Sommerspiele 2024 in Hamburg und Winterspiele 2022 in München gescheitert.

Tränen-Drama bei Vonn

04.18 (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): Hier nun auch das amtliche Ergebnis. Glückwunsch nach Italien!

Gold: Sofia Goggia (Italien)

Silber: Ragnhild Mowinckel (Norwegen)

Bronze: Lindsey Vonn (USA)

03.46 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): Wow! Was für ein Lauf von Ragnhild Mowinckel! Die Norwegerin schiebt sich auf Silber und verdrängt Vonn dort und kickt Weirather aus den Medaillenrängen.

03.37 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): Verdammt! Das war wohl nix. Und das könnte der letzte olympische auftritt von Rebensburg gewesen sein. Nach einem ordentlichen Start unterliefen ihr im Mittelteil mehrere kleinere Fehler und so kommt sie mit 1,42 Sekunden Rückstand ins Ziel.

03.33 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen):

So, noch eine Läuferin, dann kommt Rebensburg.

03.27 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): Oh, wie bitter! Stephanie Vernier aus Österreich rutscht weg und scheidet auch aus. Dabei lag sie so gut in der Zeit...

03.19 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): Was war das denn? Lara Gut nimmt ein Tor viel zu spät und scheidet aus. Das ist schon eine Überraschung. Die Schweizerin ärgert sich arg über sich selbst.

03.17 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): Und der Superstar fährt nur auf Rang zwei und kommt nicht an Goggia vorbei! 0,47 Sekunden Rückstand. Wie bitter für Vonn, die dieses Gold unbedingt wollte. Jetzt muss sie sogar um einen Medaille zittern.

03.13 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): Ordentlicher Lauf, von Kira! Allerdings war nicht damit zu rechnen, dass für sie viel geht. 1,79 Sekunden Rückstand. Nun kommt Vonn...

03.10 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): Uff! Was für ein Brett von Sofia Goggia. Die Italienerin setzt sich in Führung. Jetzt kommt Weidle. Also: Daumen drücken!

03.06 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): Das war mal eine Ansage von Weirather! 1,39,85 Minuten, mal sehen was die Konkurrenz damit so anfangen kann.

3.04 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): Die erste Fahrerin ist unten. Cornelia Hütter legte eine nicht wirklich saubere Abfahrt hin und kommt mit 1,41,04 Minuten ins Ziel. Corinne Suter kann diese locker überbieten. Jetzt kommt mit Tina Weirather einer der Favoritinnen.

2.52 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): Kira Weidle startet als Sechste ins Rennen, direkt nach ihr wird dann die große Favoritin Lindsey Vonn ihren Angriff auf die so heiß ersehnte Goldmedaille starten. Viki Rebensburg startet als 15.

02.45 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): Entscheidend wird heute auch wieder sein, wer das beste Material hat, weil der Schnee und auch die Strecke in Pyeongchang etwas eigenartig ist. Schauen wir mal, was da so passiert.

02.38 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Damen): So, gleich geht‘s hier von der Big-Air-Piste auf die Ski-Alpin-Piste. Abfahrt der Damen! Sprünge gibt‘s auch hier, aber vermutlich mehr Tempo. Drücken wir unseren Girls die Daumen.

Große Sprünge, schnelle Rennen

02.16 Uhr (Snowboard, Big Air der Herren): Auch ganz lässig springt hier Staale Sandbech aus Norwegen. Schaut‘s Euch einfach an.

01.53 Uhr (Snowboard, Big Air der Herren): Ein deutscher Athlet ist bei diesem Wettkampf leider nicht vertreten. Dafür aber drei Belgier. Kurios, wenn man sich die Bergdichte in unserem Nachbarland anschaut. Der höchste Berg Belgiens ist der Botrange mit 694 Meter. Süß.

01.35 Uhr (Snowboard, Big Air der Herren): Und X-Games-Champ Alex Parrot aus Kanada legt gleich mal ein ordentliches Brett hin. 89,25 Punkte bedeuten die Führung nach vier Springern. Insgesamt gibt zwei Durchgänge mit jeweils 18 Boardern, bei denen jeweils der beste Durchgang wird gezählt. Das Finale findet dann am Samstag statt.

01.21 Uhr (Curling, Damen): Aktuell ist noch nicht allzu viel los in Pyeongchang. Außer ein bisschen Curling gibt‘s noch nicht viel zu sehen. Allerdings starten gleich die Snowboarder ihre Quali im Big Air. Heißt, es gibt spektakuläre Bilder!

00.42 Uhr (Ski Alpin, Abfahrt der Frauen): Unsere deutschen Damen sind ja nicht zwingend in die Kategorie „haushoher Medaillenfavorit“ einzuordnen, auch wenn man bei Viktoria Rebensburg und Kira Weidle nichts von vornherein ausschließen sollte. Wer ist denn dann der Favorit? Ganz klar, Frau Vonn aus den USA. Und die macht auch gleich mal eine Ansage.

More of myself....however there’s only one thing I can guarantee; I will give everything I have tomorrow. Count on it. — lindsey vonn (@lindseyvonn) 20. Februar 2018

21.35 Uhr (Deutsches Haus): So feiern die deutschen Triple-Medaillensieger aus der Nordischen Kombination im Deutschen Haus:

„Bronze, Silber und Gold hab‘n wir immer gewollt!“ Unsere Nordischen Kombinierer kommen im Deutschen Haus an. #WirfuerD #TeamDeutschland #PyecongChang2018 pic.twitter.com/38La9K6uhT — Team Deutschland (@TeamD) 20. Februar 2018

21.30 Uhr (TV-Kritik):

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Tag zehn der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Am Mittwoch könnte die zwölfte Goldmedaille für Deutschland drin sein. Die besten Medaillenchancen für das deutsche Team hat Mariama Jamanka. Sie liegt nach zwei von vier Läufen im Zweierbob der Frauen auf Rang 1. Stephanie Schneider ist Vierte. Los geht es um 12:40 Uhr.

US-Skistar Lindsey Vonn geht als große Favoritin in der Abfahrt und peilt ihr zweites Olympia-Gold nach 2010 an. Große Konkurrenz erhält sie aber aus Österreich: In den Trainingsläufen hat sich Ramona Siebenhofer überraschend zu einer Medaillenanwärterin gemausert. Kaum eine Chance auf Edelmetall haben unterdessen nach den Trainingseindrücken die deutschen Starterinnen Viktoria Rebensburg und Kira Weidle. Los geht es um 3 Uhr.

Olympia 2018 im Live-Ticker: Marit Björgen will achtes Gold holen

Norwegens Skilangläuferin Marit Björgen will Olympia-Geschichte schreiben. An der Seite der amtierenden Weltmeisterin Maiken Caspersen Falla peilt die 37-Jährige im Teamsprint die achte olympische Goldmedaille ihrer Karriere an. Damit wäre sie die erfolgreichste Wintersportlerin bei Olympia. Für Deutschland gehen Nicole Fessel und Sandra Ringwald an den Start, die Männer werden durch Thomas Bing und Sebastian Eisenlauer vertreten. Der Start ist um 9 Uhr.

Die deutschen Biathleten holten am Dienstag nur Blech, die Kombinierer sahnen gleich dreimal ab. Die Eishockeyspieler durften den sensationellen Viertelfinal-Einzug feiern. Lesen Sie in unserem Ticker vom Dienstag alles nach.

