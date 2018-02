Olympia 2018 im Live-Ticker: Horror-Bild nach Slopestyle-Sturz - Schafft Loch den Hattrick?

Die ersten Goldmedaillen für Deutschland sind eingetütet. Doch wie geht‘s weiter? Die Abfahrt der Herren musste abgesagt werden. In unserem Live-Ticker halten wir Sie über alle Ereignisse vom Sonntag auf dem Laufenden.

Am Samstag holten Laura Dahlmeier und Andreas Wellinger die ersten deutschen Goldmedaillen.

Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt acht Stunden.

Alle Infos und Highlights von der Eröffnungsfeier und den Wettbewerben im Ticker von Freitag und Samstag zum Nachlesen.



>>>AKTUALISIEREN<<<

11.22 Uhr (Snowboard): Nicht nur Michelle Uhrig muss sich um ihren Olympia-Start Sorgen machen (siehe 09.16 Uhr), auch Snowboarderin Silvia Mittermüller muss womöglich auf einen Start beim Slopestyle-Wettbewerb am Montag (10 Uhr OZ/2 Uhr MEZ) verzichten. Sie musste den Sonntagnachmittag in Pyeongchang mit Fieber im Bett verbringen.

Wind cancelled our event today, and it got me too. Freezing in bed with 2 blankets and fever since I got home. Hope it goes away until our finals tomorrow. pic.twitter.com/4psTxd90Xt — Silvia Mittermüller (@SilviaMittermul) 11. Februar 2018

„Der Wind hat unseren Wettbewerb heute erwischt – und mich auch. Ich friere mit zwei Decken und Fieber im Bett, seit ich zu Hause bin. Ich hoffe, dass es bis zum Finale weg ist”, schrieb Mittermüller bei Twitter.

11.07 Uhr (Zitat): „Ich war nicht so der Filigran-Techniker, sondern der mit der großen Lunge und langen Kondition.“ - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über sein Können als ehemaliger Fußballspieler.

Hätten wir das auch geklärt.

10.55 Uhr (Nordische Kombination): Kurzes Upddate zu den Nordischen Kombinierern - Sie haben bei den ersten Trainingssprüngen für den olympischen Wettbewerb von der Normalschanze in Pyeongchang überzeugt. Nachdem der böige Wind das erste Training am Sonntag zunächst noch unmöglich gemacht hatte, startete das Team um Fahnenträger Eric Frenzel mit zweistündiger Verspätung in die Einheit auf der Anlage im Alpensia Nordic Park. Johannes Rydzek und Fabian Rießle gewannen jeweils einen der beiden Durchgänge. Mit 109 Metern kam Rießle dabei auf die Tagesbestweite. Auch Frenzel fand sich gut zurecht und wurde im ersten Sprung Dritter.

10.07 Uhr (Biathlon, Sprint, Männer): Nicht vergessen! Heute um 12.15 Uhr kämpft Weltmeister Simon Schemp um eine mögliche Medaille im Biathlon-Sprint (10km). Vor dem Wettkampf gab‘s übrigens hohen Besuch.

Hoher Besuch im Internationalen TV-Zentrum: Fürst #Albert fehlt vorm #Biathlon-Sprint mit @martinfkde der Mut zum Tippen. Auch seien stark. Er drücke den Besten die Daumen. - Wie diplomatisch #PyeongChang2018 #Royals pic.twitter.com/fBdGdJmZEc — Sportschau (@sportschau) 11. Februar 2018

10.00 Uhr: (Eisschnelllauf, 5000 m, Männer): Schade, auch Geisreiter spielt eine Rolle bei der Medaillenvergabe. Glückwunsch an Kramer, der sich mit einer beeindruckenden Vorstellung erwartungsgemäß den Olympiasieg holt. Silber geht Bloemen, Bronze an Pedersen.

09.49 Uhr: (Eisschnelllauf, 5000 m, Männer): Nun unser zweiter Mann. Moritz Geisreiter muss gegen Nicola Tumolero ran. Hoffentlich läuft‘s für den Zwei-Meter-Mann etwas besser.

09.51 Uhr: (Eisschnelllauf, 5000 m, Männer): Wow! Ansage! Olympischer Rekord von Sven Kramer, der sich mit fast zwei Sekunden Vorsprung auf den ersten Platz setzt. Beckerts Tag war es heute eher nicht. Schade, aber er hat ja noch die 10.000 Meter.

09.49 Uhr: (Eisschnelllauf, 5000 m, Männer): Beckert mit einer 30er Runde, das wird nicht reichen. Kramer forciert nun das Tempo...

09.45 Uhr: (Eisschnelllauf, 5000 m, Männer): Und dieser TJ Flowers setzt sich an die Spitze. Nun also Beckert vs. Kramer.

9.38 Uhr: (Eisschnelllauf, 5000 m, Männer): Nun fährt der Norwgeer Sverre Lunde Pedersen gegen Ted-Jan Bloemen aus Kanada, wo der 31-Jährige nur TJ Flowers genannt wird. Fanden wir jetzt ganz witzig, diesen Fakt...

Im Anschluss sind dann Patrick Beckert und Superstar Sven Kramer dran.

09.34 Uhr (Eisschnelllauf, 5000 m, Männer): Hui! Was war denn das?! Grandioser Auftritt vom Neuseeländer Peter Michael, der Jan Blokhuijsen in die Schranken weist. Das war mal eine kleine Ansage an die hochgehandelten Niederländer...

09.16 Uhr (Eiskunstlauf): Bitte Nachrichten von den deutschen Eiskunstläufern. Das Olympia-Debüt von Michelle Uhrig verzögert sich. Die 22-Jährige laboriert an einer Erkältung und wird nicht wie geplant am Montag über 1500 m an den Start gehen. Nach Angaben der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft befindet sich Uhrig bereits auf dem Weg der Besserung und soll stattdessen am Mittwoch die 1000 m in Angriff nehmen. Immerhin.

08.57 Uhr (Snowboard):

Der norwegische Snowboarder Mons Röisland hat sich bei einem Trainingssturz vor dem olympischen Slopestyle-Wettkampf das Brustbein gebrochen. Außerdem riss er sich die Bänder in der Schulter. Röisland sprach vom "schlimmsten Sturz meines Lebens", der ihn nicht nur die Finalteilnahme kostete.

Röisland sollte noch am Sonntag operiert werden, ein Start im Big Air in der zweiten Olympia-Woche ist damit ausgeschlossen. "Die Olympischen Spiele sind für mich vorbei - schweren Herzens", schrieb er auf Instagram.

Dort zeigte der 21-Jährige ein Röntgenbild seines Oberkörpers, auf dem rechts das abstehende Schlüsselbein zu sehen ist. Auf einem Foto, das ihn mit Atemmaske im Gesicht zeigt, reckt er die rechte Hand mit ausgestrecktem Zeige- und kleinem Finder in die Höhe.

Als sich Röislands Teamkollegen im Lift auf dem Weg zum Start befanden, lag er unter ihnen zur Behandlung im Schnee. "Das war kein schöner Anblick", sagte Top-Favorit Marcus Kleveland, der wie Stale Sandbech, der Olympia-Zweite von Sotschi, leer ausging. Gold gewann der erst 17 Jahre alte Redmond Gerard (USA).

08.52 Uhr (Skispringen): Lässiger Post auch von Skispringer Simon Ammann zum gestrigen Wettbewerb von der Normalschanze, wo der Schweizer gefühlt eine halbe Ewigkeit ausharren musste. "Wenn ich dort oben nicht sauer geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich auf dem Balken festgefroren. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass sich meine Beine beim Absprung nicht mehr bewegen", so Ammann.

Fünfmal hatte Ammann bei eisiger Kälte vergeblich auf grünes Licht gewartet, insgesamt fast zehn Minuten musste er bei minus 11 Grad ausharren. Sogar FIS-Renndirektor Walter Hofer legte dem Schweizer in den Pausen eine wärmende Decke um den Körper.

Im Internet machte sich derweil Mitgefühl für Ammann breit. "Simon Ammann holt Gold im Vom-Balken-Wieder-Herunterkletten", hieß es bei Twitter unter anderem, oder auch "Kann jemand Ammann in die heiße Badewanne stecken?" und "Gebt's dem Mann a Wärmeflasche".

08.48 Uhr (Aussicht): Dirk Schimmelpfennig, Chef de Mission, zeigt sich begeistert vom Auftakt der DSV-Athleten und hofft auf noch weitere Siege: "Die Erfolgsfaktoren Team, Plan, stabiles System, das spürt man in einigen Teilmannschaften", betonte der 55-Jährige: "Wir sehen diese Spiele sehr optimistisch. Wir haben einige Eisen im Feuer. Nicht alle kann man zu Medaillen schmieden, aber sicher einige."

08.45 Uhr (Erdbeben):

Ein Erdstoß der Stärke 4,6 hat im Südosten des Olympia-Gastgeberlandes Südkorea die Menschen aufgeschreckt. Das Zentrum des Bebens am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) lag nahe der Küstenstadt Pohang, wie das Wetteramt mitteilte. Mehr als 20 Menschen seien verletzt worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Im vergangenen November war die Region von einem Beben der Stärke 5,4 erschüttert worden. Seitdem gab es zahlreiche Nachbeben, dazu zählte auch der Erdstoß vom Sonntag.

Pohang liegt knapp 200 Kilometer südlich von Pyeongchang, dem Austragungsort der am Freitag eröffneten Olympischen Winterspiele. Die Bewohner des Olympia-Mediendorfes wurden über ein Notfallalarm-System über das Smartphone von dem Beben informiert. Nach dem Beben befragt, sagte OK-Sprecher Sung Baik You später, die Wettkampfstätten seien so gebaut worden, dass sie Erdstößen einer Stärke von bis zu 7 standhalten würden.

08.34 Uhr (Langlauf): Simen Hegstad Krueger holt sich etwas überraschend die Goldmedaille im Skiathlon! Martin Jonsrud Sunby und Hans Crister Holund folgen auf den Plätzen - ein norwegischer Dreifachtriumpf! Thomas Bing wurde als bester Deutscher Elfter.

Sehr respektables Ergebnis für die Skiathlon-Läufer des #TeamD: Thomas Bing wird 11., 43,7 Sek hinterm norwegischen Siegertrio; Lucas Boegl läuft auf Rang 16 (+59,9). Jan Dobler wird 22. (+1:36,6 Min), Andreas Katz 35. (+3:29,2). #WirfuerD #PyeongChang2018 — Team Deutschland (@TeamD) 11. Februar 2018

08.27 Uhr (Eisschnelllauf, 5000m, Männer): Mit Bob de Vries startet der erste Niederländer. Der 33-Jährige ist der einzige, der Superstar Sven Kramer in dieser Saison geschlagen hat. Also ein Medaillenkandidat, wie als Niederländer im Eisschnelllauf ja immer ist.

Fun Fact: De Vries ist eigentlich Milchbauer und musste sich ab November eine Vertretung für seinen Hof holen, weil er sich für Olympia vorbereiten musste. In der Regel melkt er um die Zeit seine Kühe...

08.21 Uhr (Eisschnelllauf, 5000m, Männer): Derweil sind auch die Eisschnellläufer gestartet. Unsere beiden Jungs (Moritz Geisreiter und Patrick Beckert) starten in den beiden letzten Paaren. Ist also noch ein wenig Zeit.

08.15 Uhr (Langlauf): Die Skandinavier dominieren aktuell das Rennen. Könnte am Ende sogar eine Dreifachtriumpf werden. Krueger und Holund sind dabei knapp hinter dem Schweden Rickerdsson. Der Brite (!) Mustgrave hält sich auf Platz vier.

Zu Beginn des Rennens kam es immer wieder zu Stürzen, was das Feld arg auseinander zog, nun aber ist alles wieder recht eng zusammen.

07.59 Uhr (Snowboard): Krasse Geschichte bei den Snowboarden. Dort gewann heute Nacht Mark McMorris Bronze, habt ihr mitbekommen (siehe 03.30 Uhr). Das Bemerkenswerte an dieses Sache ist, dass der 24-Jährige vor nicht einmal einem Jahr nach einem schweren Sturz im Krankenhaus lag - dabei war an Olympia eigentlich gar nicht zu denken.

McMorris hatte damals eine Beckenfraktur, komplizierte Brüche von Kiefer und Oberarm sowie einen Milzriss erlitten. Zudem war ein Lungenflügel des Kanadiers kollabiert - und nun ist Bronzemedaillengewinner bei Olympia. Hut ab, Mark!

07.51 Uhr (Party): Gold für Skisprung-Deutschland und diesmal auch eine Gold-Feier im Deutschen Haus: Anders als beim Team-Olympiasieg in Sotschi 2014 durfte Andreas Wellinger seinen Triumph von Pyeongchang auch mit den deutschen Teamkollegen gebührend zelebrieren. „2014 mussten wir ja die Medaille im Team im Österreichischen Haus feiern, weil das Deutsche Haus zugemacht hat. Dieses Mal war es ein extrem herzlicher Empfang, und es war so wichtig an so einem Tag, wenn man dann nicht irgendwo ins Zimmer und eine Flasche Whisky aufmachen muss“, sagte Bundestrainer Werner Schuster, selbst Österreicher.

Andreas Wellinger und Laura Dahlmeier lassen es richtig krachen - mit einer Sektdusche. Auch wenn der Andi ein wenig braucht, bis er die Magnumflasche offen hat. pic.twitter.com/A2bM140MpS — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 11. Februar 2018

Ihren Triumph konnten Wellinger, Severin Freund, Andreas Wank und Marinus Kraus vor vier Jahren wegen organisatorischer Probleme und später Startzeit nicht mehr mit den anderen deutschen Athleten feiern. Diesmal war das möglich, man habe „in gemütlicher Atmosphäre ein Bier trinken können“, sagte Schuster. Wellinger erzählte, die Feier habe gegen 5.00 Uhr am Sonntagmorgen geendet. Zum Olympiasieg war der 22-Jährige um kurz nach Mitternacht gesprungen.

07.47 Uhr (Politik): Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang schlagen politisch weiter hohe Wellen...

Im Zuge der Annäherung zwischen Nord- und Südkorea ist plötzlich Japan pikiert. Grund dafür ist die Flagge zur Wiedervereinigung, mit der sich Vertreter beider koreanischer Länder sowie IOC-Präsident Thomas Bach voller Stolz zeigten. Von aufgebrachten japanischen Journalisten wurde sie im täglichen Briefing des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) als ein "politische Zeichen" gewertet.

Auf der Flagge ist die Inselgruppe Dokdo abgebildet, auf die sowohl Japan als auch Südkorea territoriale Ansprüche erheben. Einige Japaner sehen in der Fahne eine klare Positionierung des IOC in der Dokdo-Frage zugunsten Südkoreas. Auch IOC-Sprecher Mark Adams hatte ein Foto mit der Fahne getwittert. "Das ist die Flagge, auf die sich alle Seiten beim Treffen in Lausanne am 22. Januar geeinigt haben", erwdierte er die Kritik.

Auf dem Korea-Gipfel am IOC-Sitz war geklärt worden, wie der historische Olympia-Auftritt der Nordkoreaner im offiziell immer noch verfeindeten Süden aussehen soll. Dabei hatte man sich auch über die Frage der Fahnen geeinigt - offenbar aber die Interessen Japans nicht berücksichtigt.

07.45 Uhr (Nordische Kombination): Fahnenträger Eric Frenzel muss auf seinen ersten Einsatz auf der Olympia-Schanze in Pyeongchang warten. Wegen zu starken Windes wurde am Sonntag das erste Sprung-Training der Nordischen Kombinierer im Alpensia Nordic Park abgesagt.

07.32 Uhr (Eishockey):

Kurioses noch kurz von den Kufen-Cracks. Unter dem Hashtag "tassengoc" macht der Kapitän der deutschen Auswahl in den ersten Olympia-Tagen bei Instagram Furore. "Marcel hat sich lange gegen Social Media gesträubt. Jetzt hat er sich endlich angemeldet, sein Profilbild ist eine Tasse", erklärt Torhüter Dennis Endras: "Und der erste Post war auch eine Tasse. Dann ist der Hashtag entstanden."

Ob "die Tasse der Nation" oder "Captain Tassengoc" - viele Fans haben das Thema aufgenommen und weiter verbreitet. Seine Mitspieler machen sich inzwischen einen Spaß daraus, auf allen Selfies mit ihrem Kapitän eine Tasse ins Bild zu rücken. Immerhin ist der Mannheimer schon von einem Follower zum Social Media King gekürt worden.

#pyeongchang2018 Ein Beitrag geteilt von Dennis Endras - fource44 (@dennisendras44) am Feb 9, 2018 um 1:46 PST

07.17 Uhr (Biathlon): Auch Laura Dahlmeier ist noch etwas neben der Spur. Nach ihrem ersten Olympiasieg hat der Biathlon-Star kaum ein Auge zugemacht. „Ich war noch sehr aufgewühlt und habe nicht so schnell in den Schlaf gefunden“, sagte die 24-Jährige.

Coole Aktion: Ihre Eltern Susi und Andreas Dahlmeier sahen das Premieren-Gold ihrer Tochter noch daheim in Garmisch-Partenkirchen im Fernsehen, setzten sich dann aber ins Flugzeug nach Südkorea. „Es ist immer schön, wenn man bekannte Gesichter an der Strecke hat und familiäres Umfeld da ist. Es kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass die eigene Tochter bei Olympia startet“, sagte Dahlmeier.

07.11 Uhr (Skispringen): So, bevor wir uns auf den Langlauf konzentrieren, schauen wir uns doch noch einmal die Reaktionen von Sven Hannwald an, als Andy Wellinger gestern Gold beim Skispringen von der Normalschanze holte.

Der „Gold-Junge aus dem Chiemgau“ ist übrigens noch immer überwältigt, ob der ganzen Emotionen. Verständlicherweise. „Das wird vielleicht noch ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern. Was gestern passiert ist, war unglaublich emotional“, sagte Wellinger am Sonntag im Deutschen Haus. Dort feierte Wellinger, unter anderem mit Gold-Biathletin Laura Dahlmeier, seinen Sieg nach eigenen Angaben bis 5 Uhr. Ein Problem aber hat der 22-Jährige aktuell: „Mein Handy funktioniert gar nicht mehr, weil es seit gestern so explodiert ist“, sagte er.

07.02 Uhr (Eishockey): Juhuuu! Das deutsche Team konnte endlich komplett trainieren. Heißt: Gerrit Fauser, der Angreifer der Wolfsburger Grizzley, war auch dabei. Er konnte die letzten Tage nicht aufs Eis - weil sein Sportgepäck die Reise nicht mit nach Pyeongchang antrat. Die Sturm-Boys starten am Donnerstag (04.10 Uhr MEZ) gegen Finnland ins Turnier.

06.59 Uhr (Eisschnelllauf, 5000 Meter, Männer): Um 8 Uhr startet übrigens Patrick Becker seinen Angriff auf die Medaille. Ob das was wird? Die Konkurrenz aus der - na klar - Niederlande ist gewaltig.

06.55 Uhr (Langlauf): Die Jungs und Mädels im Langlauf sind die eisigen Temperaturen fast schon gewohnt, daher finden hier die Wettbewerbe statt. Um 07.15 Uhr startet das 2x15km-Rennen.

06.06 Uhr (Interessantes): Den Ausruf „Manse!“ wird man bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang häufig hören. Mit der dreimaligen Wiederholung des Wortes für „Hurra“ äußern die Koreaner ihre Freude lautstark über einen Erfolg. Es muss jedoch nicht immer gleich eine Goldmedaille sein, die die Menschen dazu bewegt. Das Wort bedeutet auch: „Es ist geschafft, das Ziel ist erreicht!“. Dabei ist es egal, ob es um eine bestandene Prüfung, einen sportlichen Sieg oder einen Wahlerfolg geht.

05.54 Uhr (Wetter): Das kann ja heiter werden! Ein Ende des extremen Wetters bei den Olympischen Winterspielen ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Für die nächsten Tage sollen die Bedingungen für die Athleten noch schwieriger werden. Der kalte Wind soll laut Organisatoren bis Mittwoch anhalten, die Temperaturen können bis auf minus 18 Grad fallen. Weitere Ausfälle drohen.

"Es ist nicht immer einfach, weil wir es mit sieben unterschiedliche Sportarten zu tun haben", sagte IOC-Sprecher Mark Adams. "Wir sprechen darüber ständig mit den Verbänden", sagte Adams. Dabei werde auch geprüft, ob Wettkämpfe abgesagt werden müssen.

Die Bedingungen bei Andreas Wellingers Goldsprung auf der Normalschanze waren grenzwertig. Wegen des Windes mussten Sprünge immer wieder verschoben werden. Die alpine Männer-Abfahrt wurde abgesagt. "Der Wind war zu stark. Wir haben uns um die Athleten gesorgt", sagte Sung Baik You vom Organisationskomitee Pocog.

05.32 Uhr (Snowboard): Jetzt macht der Wind auch den Slopestyle-Damen einen Strich durch die Rechnung. Der Sturm sorgte in der Qualifikation für Verzögerungen. Der Start verschiebe sich um mindestens eine halbe Stunde nach hinten, teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Ursprünglich war der erste Lauf für 5.30 Uhr MEZ angesetzt. Am Start ist auch die Münchnerin Silvia Mittermüller.

05.21 Uhr (Eiskunstlauf):

Schade! Die deutschen Eiskunstläufer haben beim olympischen Teamwettbewerb den siebten Platz erreicht und damit den Sprung ins Finale erwartungsgemäß verpasst. Zum Abschluss der Vorrunde wurden die Oberstdorfer Eistänzer Kavita Lorenz und Joti Polizoakis Achte, die deutsche Meisterin Nicole Schott (Essen) kam ebenfalls auf Rang acht.

Für die Medaillenentscheidung qualifizierten sich Kanada, die Olympischen Athleten aus Russland, die USA, Japan und Italien. Im Finale beginnen alle Mannschaften wieder mit null Punkten.

05.11 Uhr (Biathlon): Sprint-Weltmeister Benedikt Doll geht mit Startnummer 6 als erster der vier deutschen Biathleten in das Olympia-Rennen. Im Sprint-Wettkampf am Sonntag (12.15/ARD und Eurosport) läuft Massenstart-Champ Simon Schempp als 24. los. Die beiden Ex-Weltmeister Arnd Peiffer und Erik Lesser bekamen die Startnummern 22 und 32 zugelost. Der für Belgien startende Michael Rösch erhielt die 39. Die beiden Topfavoriten Johannes Thingnes Bö und Martin Fourcade laufen weit versetzt: Der Norweger mit der Startnummer 20, der Franzose mit der 52.

05.02 Uhr (Eiskunstlaufen): Im Eistanzen (Kurztanz, Team-Event) ist es beinahe zu einer unfreiwilligen Entblößung gekommen. Das koreanische Paar Yura Min und Alexander Gamelin legte sich auf dem Eis zu dem Sommerhit Despacito wohl ein wenig zu sehr ins Zeug - denn schon nach nur 25 Sekunden öffnete sich das Oberteil der Eistänzerin Min. Zugegeben: Das rote und am Rücken sehr freizügige Kleid wurde lediglich von einem kleinen Knopf gehalten. Da genügten ausladende Bewegungen, um den Verschluss zu öffnen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

+ Gut zu sehen: Das offene Oberteil hängt Min von der Schulter. © AFP

04.33 Uhr (Ski Alpin): Viktoria Rebensburg will bei Olympia in Peking 2022 nicht mehr am Start stehen. „Olympia ist nur alle vier Jahre, und Südkorea, das werden meine letzten Olympischen Spiele sein“, sagte die Deutsche der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Mehr dazu lesen Sie in diesem separaten Artikel.

04.30 Uhr (Skispringen):

Die deutschen Skispringer haben wenige Stunden vor ihrem ersten Wettkampf bei den Olympischen Spielen vergeblich auf eine gemeinsame Mahlzeit mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spekuliert. Statt wie von den Springern nach Angaben eines Sprechers des Deutschen Skiverbandes (DSV) erhofft im olympischen Dorf zu speisen, in dem auch Andreas Wellinger, Richard Freitag und Co. wohnen, hatte das Staatsoberhaupt am Samstag in Pyeongchang schon anderes vor.

Ein Mittagessen zwischen Springern und Bundespräsident sei allerdings auch nicht explizit geplant gewesen, hieß es. Stattdessen traf Steinmeier später wie vorgesehen einige deutsche Athleten im olympischen Dorf. Am Abend aber hatte Steinmeier dann Zeit für die DSV-Adler und erlebte Wellingers Gold-Triumph an der Schanze mit.

04.20 Uhr (Eiskunstlauf): Schade - Schott stürzt gleich bei ihrem ersten Sprung. Sie bekommt 55,32 Punkte, damit bleibt das deutsche Team vorerst auf Rang sieben.

04.19 Uhr (Eiskunstlauf): So, nun zählt‘s für Nicole Schott. Was kann die Eisläuferin in ihrem Kurzprogramm zeigen? Kann sie das deutsche Team nach vorne bringen?

04.11 Uhr (Eiskunstlauf): Die Amerikanerin Bradie Tennell hat einen ganz starken Lauf hingelegt und bekommt von der Jury zurecht 68,94 Punkte. Damit schiebt sich Team USA auf Platz zwei.

03.58 Uhr (Rodeln): Die deutschen Rodlerinnen Natalie Geisenberger und Tatjana Hüfner haben im Abschlusstraining eine solide Leistung gezeigt. Dennoch sind beide nicht ganz zufrieden. Warum, das lesen Sie in diesem separaten Artikel.

03.34 Uhr (Eiskunstlauf): Leider konnte das deutsche Duo Kavita Lorenz und Joti Polizoakis im Eistanz-Kurzprogramm des Team-Events nur drei Punkte sammeln - dennoch schob sich das deutsche Team auf Rang sieben vor. Jetzt will es Nicole Schott im Kurzprogramm der Damen besser machen. Um ins Finale einzuziehen, muss Deutschland unter die Top fünf kommen.

03.30 Uhr (Snowboard): Und da ist es, das Gold für Redmond Gerard. Der 17 Jahre alte US-Amerikaner war mit vier Kanadiern und vier Norwegern ins Finale eingezogen und setzte sich am Ende gegen alle durch. Respekt! Während Norwegen komplett leer ausging, belegte Kanada mit Maxence Parrot und Mark McMorris immerhin die Ränge zwei und drei.

03.21 Uhr (Snowboard): Was passiert unterdessen beim Slopestyle-Finale? Dort hat sich der junge Amerikaner Redmond Gerard an die Spitze des Feldes gesetzt - und das, obwohl er zuvor Letzter war. Doch im letzten Lauf legt der 17-Jährige eine Hammer-Vorstellung hin.

02.55 Uhr (Curling): Und das sind die Ergebnisse aus dem Curling:

Norwegen gegen China: 3:9

Finnland gegen USA: 7:5

Schweiz gegen OAR: 9:8

Kanada gegen Südkorea: 7:3

Damit ist die Schweiz im Halbfinale, China muss in ein Entscheidungsmatch - und das findet erneut gegen Norwegen statt.

02.33 Uhr (Bob): Diesen Film kennt wohl so ziemlich jeder: Cool Runnings - Dabei sein ist alles. Dabei geht‘s um die jamaikanische Bobmannschaft, die von einem ehemaligen Kurzstreckenläufer zusammengetrommelt wird und es zu Olympia schafft. Auch in diesem Jahr ist die jamaikanische Bobmannschaft am Start - und zwar die der Frauen. Und die wurden gefragt, ob auch Weltrekord-Sprinter Usain Bolt das Zeug für einen Bobfahrer hätte ...:

02.12 Uhr (Eiskunstlauf): Mittlerweile findet auch das Team-Event im Eistanzen statt.

01.45 Uhr (Ski Alpin): Jetzt steht fest, wann die für heute Nacht abgesagte Herren-Abfahrt nachgeholt werden soll - und zwar am Donnerstag. Das hat die Rennjury soeben bekannt gegeben. Der ursprünglich für Donnerstag geplante Super-G soll nun am Freitag (11 Uhr OZ/3 Uhr MEZ) stattfinden, der als Ruhetag gedacht war. Auch das für Montag angesetzte Abfahrtstraining für die Kombination fällt aus.

So lässt sich keine Abfahrt fahren! Sturmböen bis 100 km/h auf der Piste in Südkorea, Rennen abgesagt, neuer Termin Donnerstag. Gegen die Langeweile: @skiverband-Star Dreßen checkt mal die Filme auf seinem Laptop.... #dpareporter @hauptnachricht pic.twitter.com/KK4pErb8wx — Manuel Schwarz (@dpaschwarz) 11. Februar 2018

01.38 Uhr (Rodeln): Felix Loch kann heute übrigens einen Gold-Hattrick hinlegen - und der Rodler ist auf den Punkt in Topform. Der Berchtesgadener liegt vor den beiden letzten Durchgängen (12 Uhr MEZ) vorn und hat gute Aussichten, nach den Triumphen 2010 und 2014 seinen Hattrick perfekt zu machen.

01.07 Uhr (Curling): Mittlerweile ist der nächste Wettkampftag angebrochen. Los geht‘s mit dem Mixed Doppel im Curling. Die Schweiz spielt gerade gegen die Olympischen Athleten aus Russland. Außerdem finden noch drei weitere Partien statt. Es geht um den Einzug ins Halbfinale.

The last Curling Mixed Doubles Round Robin Session of #PyeongChang2018 starts right NOW! Which teams will join #OAR and #CAN in the semifinals? pic.twitter.com/XzqsMsuMHt — Olympic Channel (@olympicchannel) 11. Februar 2018

01.02 Uhr (Ski Alpin): Da der Wind anhalten soll, wird intern diskutiert, die Abfahrt in Jeongseon erst am Mittwoch zwischen den beiden Läufen des Frauen-Slaloms in Yongpyong (10.15/13.45 Uhr OZ bzw. 2.15/5.45 MEZ) auszutragen. Die Überlegung, das Rennen am Montag zu fahren, wurde wegen der schlechten Wettervorhersage offenbar verworfen. Am für Montag in Yongpyong geplanten Frauen-Riesenslalom (Zeiten wie Slalom) mit Goldkandidatin Viktoria Rebensburg wird bislang festgehalten. Die Abfahrt der Männer könnte auch am Donnerstag stattfinden, der Super-G würde dann auf den Ruhetag am Freitag verschoben.

00.22 Uhr (Ski Alpin) : Die Abfahrt der Herren wurde wegen Windes abgesagt. Wann das Rennen nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt. Auch das für Montag angesetzte Abfahrtstraining für die Kombination fällt aus. Das gab die Rennjury am Morgen (OZ) bekannt.

23.09 Uhr (Ski Alpin): Die Austragung der Herren-Abfahrt ist in Gefahr! Der Grund: schlechtes Wetter. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am späten Samstagabend (MEZ) berichtete, war die Gondelbahn in Jeongseon geschlossen. Die Athleten mussten im Tal bleiben, während die Rennjury die Strecke inspizierte.

Bei dem für 3.00 Uhr (MEZ) geplanten Wettbewerb ist der deutsche Thomas Dreßen nach seinem Weltcup-Sieg in Kitzbühel ein Mitfavorit. Weitere deutsche Starter sind Andreas Sander, Josef Ferstl und Linus Straßer.

23.00 Uhr (Skispringen): Es war zwar nicht völlig abwegig, dass Andreas Wellinger von der Normalschanze zu einer Medaille segeln würde. Doch nach dem ersten Durchgang sah es zunächst nicht so aus. Auf Platz fünf gelegen startete Wellinger seinen zweiten Versuch, flog und flog und flog - und stellte den Schanzenrekord ein (113,5 Meter). Ein Konkurrent nach dem anderen biss sich danach die Zähne an der Weite des Deutschen aus. Und am Ende hieß es: Gold für Wellinger.

Ein emotionaler Moment. Nicht nur für den 22-Jährigen, der in der Leader-Box in sich zusammensackte als ihm klar wurde, dass ihn niemand mehr überholen würde. Sondern auch für Sven Hannawald, Co-Kommentator und Experte bei Eurosport. Als der Pole Stefan Hula, nach Durchgang eins der Führende, nur bei 105,5 Metern landete, brachen bei Hannawald alle Dämme. „GOLD!“, schrie der einstige Vierschanzentourneesieger und klopfte mit seiner rechten Faust mehrfach gegen die Wand der Kommentatorenkabine. Als Kommentator Matthias Bielek dem 43-Jährigen mit den Worten: „Hör‘ auf, da redet doch auch noch jemand nebenan“, Einhalt gebieten wollte, antwortete Hannawald frech: „Das ist mir sch***egal!“ Eine hoch-ehrliche Szene, die Hannawald noch ein bisschen sympathischer machte.

Wie diese Szene in der Kommentatorenkabine aussah? Schauen Sie doch einfach selbst - das Video dazu finden Sie hier.

21.13 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Olympischen Winterspiele 2018!

Am Samstag konnte Laura Dahlmeier für die deutsche Olympia-Mannschaft die erste Goldmedaille ergattern, der Jubel im deutschen Lager war natürlich dementsprechend groß. Unter den zahlreichen Gratulanten mischte sich auch das auswärtige Amt ein:

Erstes Olympiagold für Deutschland! Wir gratulieren Laura Dahlmeier zu diesem tollen Auftakt! #Olympia2018 pic.twitter.com/7FgoKd9ml2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 10. Februar 2018

Wenige Stunden nach dem ersten Gold durfte Deutschland dann ein zweites Mal jubeln. Denn: Andreas Wellinger holte ebenfalls Gold. Er gewann das Springen von der Normalschanze.

Wie bereits am Tag zuvor, beginnt auch der heutige zweite Wettkampftag um 1.05 Uhr deutscher Zeit, nach südkoreanischer Zeit also exakt um 9.05 Uhr. Wann welche Entscheidung fällt, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Den bisherigen Countdown-Ticker, in dem wir in den letzten Tagen alles Wichtige zu Olympia 2018 für Sie festgehalten haben, finden Sie hier.

