Live-Ticker: Holt Deutschland in der Loipe die nächsten Medaillen?

Holen die Deutschen in der Mixed-Staffel die nächste Biathlon-Medaille?

Die Biathleten und die Nordischen Kombinierer waren bisher in Pyeongchang sehr erfolgreich. Veredeln Sie auch den Dienstag mit Medaillen? Alle Entscheidungen vom Dienstag, 20. Februar, gibt es in unserem Live-Ticker.

00.11 Uhr (News): Auch am Dienstag geht es in Pyeongchang selbstverständlich wieder um Gold, Silber und Bronze. Gleich fünfmal wird heute ein neuer Olympiasieger gekrönt und die deutschen Athleten wollen dabei natürlich ein Wörtchen mitreden.

Gerade bei der Mixed-Staffel im Biathlon und bei der Nordischen Kombination stehen die Chancen auf Edelmetall gut. Aber auch in der Halfpipe ist Sabrina Cakmakli für eine Überraschung gut. Gold ist für die Skifahrerin vom SC Partenkirchen wohl eine Nummer zu groß, aber mir einem perfekten Lauf könnte ihr der Sprung aufs Treppchen gelingen.

Die erste Entscheidung des Tages fällt jedoch im Eistanz, wo das deutsche Paar Lorenz/Polizoakis nach dem Kurzprogramm auf Platz 17 steht. Zu weit der Abstand für eine Medaille aber mit einer gute Kür könnten sie sich gebührend von den Olympischen Spielen verabschieden.

23.49 Uhr (News, Curling): Verzeihen sie uns die Bilder-Flut, aber diese tollen Momente konnten wir ihnen nicht vorenthalten. Sportlich beginnt der 14. Wettkampftag in guten 90 Minuten mit, wie könnte es auch anders sein, Curling. Traditionell geht es zum Start der Nacht in das Gagneung Curling Centre, wo die zehnte Runde der Gruppenphase ausgetragen wird. Die besten vier Nationen qualifizieren sich für die Halbfinals, die am Donnerstag anstehen.

Auf den Plätzen an der Sonne stehen momentan die Teams aus Schweden, der Schweiz, Kanada und Großbritannien. Die Briten treffen in der kommenden Runde auf den direkten Konkurrenten aus Norwegen, der auf Platz fünf lauert. Ein Sieg in dieser Partie könnte die Vorentscheidung sein.

Tolle Bilder: Deutschland und Norwegen feiert gemeinsam

23.33 Uhr (News, Skispringen): Und die Party geht weiter. Mein Daniel gehört zu mir! Daniel Andre Tande macht die Jennifer Grey und führt zu „Time of my Life“ die berühmte Hebefigur auf der Bühne auf. Wie gerne würde man jetzt nach Pyeongchang fliegen und einfach mitfeiern.

23.15 Uhr (News, Skispringen): Sicherlich die schönste Meldung des heutigen Tages. Ihren hochverdienten Sieg beim Teamspringen feierte das norwegische Team nirgendwo anders als im Deutschen Haus bei den Zweitplatzierten. Gold- und Silbermedaillengewinner konnten also gemeinsam auf ihre Leistungen und die Spiele anstoßen. Wenn das nicht der olympische Gedanke ist, was dann? Zum krönenden Abschluss des Abends lies sich Alexander Stöckel, der Coach der Norweger, noch zu einem Ständchen auf der Bühne hinreißen. Tonaufnahmen gibt es leider nicht, aber auf den Bildern ist zu sehen: Seinen Athleten hat der Auftritt gefallen. Die Schnappschüsse der zwei feiernden Skisprung-Nationen können sich sehen lassen.

Und jetzt kommt der Hammer: Die norwegischen Skispringer sind ins Deutsche Haus gekommen und haben hier – bei und mit uns – ihren verdienten Sieg gefeiert.



„Velkommen og gratulerer, @idrett & @Norskijump!“ #WirfuerD #TeamDeutschland #pyeongchang2018 #Olympia pic.twitter.com/ws2tAu8HPC — Team Deutschland (@TeamD) 19. Februar 2018

22.25 Uhr (News, Eishockey): Eine beeindruckende Serie haben Kanadas Eishockey-Frauen am Laufen. Die Rekord-Olympiasiegerinnen (vier von fünf Titeln) sind seit dem Finale des ersten Olympischen Eishockeyturniers der Frauen 1998 bei Winterspielen ungeschlagen.

Nach dem Sieg über die OAR-Damen am Sonntag sind es bereits 24 Spiele in Folge, die Team Canada ohne Niederlage bei Olympia, überstanden hat. Ob es 25 werden, entscheidet sich am Donnerstag im Finale gegen die USA, gegen die es 1998 die letzte Niederlage bei einem Olympischen Eishockey-Turnier gab.

21.45 Uhr (News, Skispringen): Die Stimmung bei den deutschen Skispringern ist hingegen ein bisschen besser. Sogar Markus Eisenbichler, der heute am Teamwettbewerb nicht teilnehmen durfte (Zitat Bundestrainer Werner Schuster: „Er war sauer“), feierte mit seinen Kollegen - und wie! Markus, Hut ab!

Und so sah der Schuhplattler aus :-) pic.twitter.com/GSdS5I3kPn — Team Deutschland (@TeamD) 19. Februar 2018

21.14 Uhr (News, Skispringen):

Während die DSV-Adler in jedem Olympia-Wettbewerb Medaillen geholt haben, gingen Österreichs Skispringer leer aus. Skisprung-Bundestrainer Heinz Kuttin hat deshalb herbe Kritik an seinen Schützlingen geübt. „Beschämend. Ganz einfach. Michi Hayböck, Stefan Kraft, die muss ich wirklich hervorheben. Die zwei Burschen tun mir leid und Manuel Fettner und Gregor Schlierenzauer ..., ich verstehe das nicht“, sagte Kuttin, nachdem die ÖSV-Adler eine Medaille im Teamspringen am Montag um über 50 Meter verpasst hatten. Erstmals seit Salt Lake City 2002 blieb das Team damit ohne Edelmetall bei den Winterspielen.

Die Leistung mancher Schützlinge sei teilweise „nicht einmal Mittelmaß“ gewesen, stellte Kuttin fest. Ob er über das Saisonende hinaus Trainer bleiben darf, ist vollkommen unklar. „Ja, die Sachen werden sicherlich überlegt, aber noch einmal, jetzt müssen wir einmal die Saison fertig machen“, sagte Ernst Vettori, der Sportliche Leiter der Österreicher. Die ÖSV-Adler enttäuschten bei der Tournee bislang und verpassten bei Skiflug-WM und Olympia die Medaillen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Tag zehn der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Am Dienstag könnte die deutsche Medaillenjagd fortgesetzt werden. Erste Kandidaten sind die Biathleten, die ab 12:15 Uhr in der Mixed-Staffel ihren Titel aus Sotschi verteidigen wollen. Die Besetzung ist dabei bis auf Schlussläufer Simon Schempp noch nicht bekannt.

Auch in der Nordischen Kombination stehen die Chancen auf Edelmetall nicht schlecht. Nach seinem Olympiasieg von der Normalschanze zählt Eric Frenzel zu den großen Favoriten. Medaillenchancen besitzt auch Johannes Rydzek. Los geht‘s um 11:00 Uhr mit dem Springen.

Im Olympischen Eishockey-Turnier beginnen die K.O.-Spiele. Deutschland trifft dabei in den Viertelfinal-Playoffs auf die Schweiz. Vielleicht gibt der Krimi-Sieg gegen Norwegen zum Vorrundenabschluss den DEB-Cracks Rückenwind.

Am Montag gab es die Medaillen 19 und 20 für Team Deutschland. Erst sicherte sich Pilot Francesco Friedrich mit Anschieber Thorsten Margis im Zweierbob die Goldmedaille und war dabei zeitgleich mit dem Bob Kanada 1. Im Anschluss holten die deutschen Skispringer um den zweifachen Medaillengewinner Andreas Wellinger die Silbermedaille im Teamwettbewerb von der Großschanze.

