Olympia 2018 im Live-Ticker: Holt Team Deutschland sein zehntes Gold?

Die deutschen Biathleten treten am Sonntag im Massenstart an.

Am Sonntag sind bei Olympia 2018 in Pyeongchang die Biathlon-Herren gefordert. Das deutsche Eishockey-Team trifft auf Norwegen und die Biathlon-Wettbewerbe beginnen. Der Live-Ticker zum Sonntag, 18. Februar.

Der Olympia-Tag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit. Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt acht Stunden

Die Alpinisten sind im Riesenslalom gefordert. Für den DSV starten Alexander Schmid, Fritz Dopfer und Linus Strasser.

Ab 4.10 Uhr trifft die deutsche Eishockey-Auswahl im letzten Gruppenspiel auf Norwegen. Das Team von Marco Sturm ist wie die Skandinavier noch ohne Punkt.

Beim Massenstart der Biathleten hoffen Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Simon Schempp und Erik Lesser auf eine Medaille.

Für die Zweier-Bobs beginnt der Wettbewerb mit den ersten beiden Läufen. Deutschland ist mit drei Teams vertreten: Francesco Friedrich/Thorsten Margis, Johannes Lochner/Christopher Weber sowie Nico Walther/Christian Poser.

23.24 Uhr (Biathlon, News): Laura Dahlmeier blieb zwar beim heutigen Massenstart-Rennen hinter den Erwartungen der Fans zurück, kann aber mit insgesamt drei Medaillen schon auf eine erfolgreiche erste Woche bei den Olympischen Spielen zurückblicken. Wie viel finanzielle Unterstützung man braucht, um in der Loipe Top-Leistungen zu bringen hat die Deutsche Sporthilfe in dieser spannenden Grafik zusammengefasst.

21:50 Uhr (Skilanglauf, News): Vielleicht sehen wir bei diesen Spielen sogar den oder die erfolgreichste Winter-Olympionikin aller Zeiten. Bei den Damen ist Marit Björgen bereits die Erfolgreichste aller Zeiten. Insgesamt stehen nur noch zwei Landsmänner vor ihr: Der ehemalige Langläufer Björn Dählie und Biathlet Ole Einar Björndalen.

Nachdem Björgen am Samstag Gold mit der Staffel geholt hat, fehlt ihr nur noch ein Gold um auch den beiden Wintersportlegenden Dählie und Björndalen die Hacken zu zeigen. Die Gelegenheit dazu bietet sich der 37-Jährigen noch zweimal: Im Teamsprint am Mittwoch sowie im Massenstart über 30 Kilometer am Sonntag.

Nach dem heutigen Staffel-Gold fehlt Marit Björgen nun noch eine Goldmedaille, um ihre Landsmänner einzuholen. Dann ist keiner im Wintersport besser als sie. https://t.co/5dlnmGWDu1 #Olympia2018 #PyeongChang2018 pic.twitter.com/2UeC1lzl7x — Sportschau (@sportschau) 17. Februar 2018

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Tag acht der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Heute könnte es mit weiteren Medaillen aus deutscher Sicht schwierig werden. Beim Riesenslalom der Männer ab 2.15 Uhr sind die DSV-Athleten Außenseiter. Das gilt auch für die Männer-Staffel im Langlauf ab 7.15 Uhr sowie dem 500-Meter-Sprint der Eisschnellläuferinnen ab 12.56 Uhr.

Chancen dürfen sich dagegen die Biathleten im Massenstart der Männer ab 12.15 Uhr ausrechnen. Die Voraussetzungen für Edelmetall können die Zweier-Bob-Teams der Männer mit den ersten beiden Durchgängen ab 12.05 Uhr legen.

Das deutsche Eishockey-Team spielt ab 4.10 Uhr um die ersten Punkte in Pyeongchang. Gegner im finalen Gruppenspiel, in dem es um den Einzug ins Olympische Viertelfinale geht, ist Norwegen.

Am Samstag erkämpften sich zwei deutsche Athleten Edelmetall. Skispringer Andreas Wellinger gewann nach Gold von der Normalschanze diesmal Silber von der Großschanze – hinter Titelverteidiger Kamil Stoch aus Polen. Im Skeleton fuhr Jacqueline Lölling ebenfalls auf Rang zwei hinter der Britin Elizabeth Yarnold, die schon in Sotschi triumphiert hatte.

