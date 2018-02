Schulfrei bis Jahresende? So stimmt sich das Netz aufs Eishockey-Finale ein

Es wirkt auch einen Tag danach wie ein Traum: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht im Olympischen Eishockey-Finale. Auch im Netz wird fleißig mitgefiebert.

Was war das doch für ein Wahnsinn am Freitag! Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ringt Kanada in einem dramatischen Halbfinale mit 4:3 nieder und spielt am Sonntag um Olympisches Gold.

Selbstverständlich wurde und wird das Geschehen rund um die DEB-Cracks auch im Netz fleißig kommentiert.

Da das Finale am Sonntag leider nicht mittags stattfindet, sondern schon um 5.10 Uhr MEZ beginnt, muss sich den Wecker stellen, wer live dabei sein will. Während Twitter-User Bodo Pohla sich noch nicht so recht zum Wecker durchringen kann, ist das für den ebenfalls eifrig zwitschernden Lukas Piloty gar keine Frage. Aber auch Herr Pohla hat schon eine Idee, wie er ohne nerviges Klingeln nicht auf das Finale verzichten muss.

Ist das nicht die Zeit, wo die bei @VolkerGoebbels eh zum Wecken vorbeikommen? — Bodo Pohla (@bodop) 24. Februar 2018

Einfach haben es Eishockey-Fans aus Kaufbeuren und Umgebung. Beim dortigen ESV gibt es nämlich ein Public Viewing in der Eishalle - ab 4.30 Uhr!

Public viewing in der erdgas schwaben arena. Olympisches Eishockey Finale live auf dem Videowürfel (Fotos: Lahr/Müller)- Einlass ab 04:30 Uhr: https://t.co/vsWPdkZJmW pic.twitter.com/GuWzHsZrgB — ESVK (@ESVKaufbeuren) 24. Februar 2018

Unglauben, ein Chartstürmer und ein folgenschweres Versprechen

Glauben kann es wohl auch am Samstag noch nicht jeder. Dazu zählt auch der Generalanzeiger aus Bonn, der wohl schon vor der Sensation Redaktionsschluss hatte.

Auch bei Amazon tut sich nach dem deutschen Überraschungssieg etwas. In den Videospielcharts hat sich das Eishockey-Game NHL 2018 dank eines großen Wachstums an die Spitze gesetzt. Woran das wohl liegen mag?

Glückwunsch zum gestrigen Einzug ins #Olympia2018-Finale, #TeamDeutschland @DEB_eV! Aber auch an @EA_Germany - schon witzig, was so ein Eishockeyspiel auch in den Videospielcharts anrichtet. Die Aufsteiger des Tages bei Amazon: pic.twitter.com/66mbLGF9L0 — Tony // jpgames.de (@jpgames_de) 24. Februar 2018

Mancher Fan war am Freitag so überschwänglich, dass er Versprechen machte, die er wohl nicht halten kann. Ob Twitter-User Sven Nießen da wieder rauskommt?

Ich hoffe ich kann mich freikaufen RT @D7M_Oldie: Ich habe meinem Sohn gestern versprochen, dass er dieses Jahr nicht mehr zur Schule muss, wenn wir Eishockeyolympiasieger were. Seit 15:29 Uhr bin ich etwas nervös. Könnte Ärger mit der Frau geben #Pyeongchang2018 #TeamD — Sven Nießen (@D7M_Oldie) 23. Februar 2018

Für alle, denen die Dimension einer deutschen Nationalmannschaft im Olympischen Eishockey-Finale noch nicht ganz bewusst ist, hat dieser User einen passenden Vergleich aufgetan.

Um das für Fußballfans mal zu erklären. Das morgen früh könnte das Bern des deutschen Eishockeys werden.#Olympia2018 — Jochen Prang (@_Prangster) 24. Februar 2018

