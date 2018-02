Olympia 2018 im Live-Ticker: Am Montag wieder Gold für Deutschland?

Die deutsche Skisprung-Mannschaft, die Zweierbob-Piloten und Eisschnellläufer Nico Ihle haben bei Olympia 2018 Chancen auf Medaillen. Alle Infos im Live-Ticker.

Der Olympia-Tag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit mit dem Curling der Damen (Round Robin). Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt acht Stunden.

Am Montag hat Deutschland wieder eine Gold-Chance und zwar im Skispringen. Nachdem Andreas Wellinger bereits Gold von der Normalschanze und Silber von der Großschanze gewann, könnte es mit der Mannschaft die dritte Medaille für den 22-Jährigen in Südkorea geben. Der Teamwettbewerb der Herren beginnt um 13.30 Uhr deutscher Zeit.

Medaillen werden neben dem Skispringen am Montag auch im Zweierbob der Herren (ab 14.00 Uhr deutscher Zeit) und im Eisschnelllauf der Herren (ab 12.53 Uhr) vergeben.

Lesenswerte Reportage: Der Münchner Merkur hat sich in Garmisch-Partenkirchen, der Heimat unseres Olympia-Stars Laura Dahlmeier umgesehen.

Was passiert wann? Die Wettkämpfe am 18. Februar im Überblick.

Alle Entscheidungen und Ergebnisse vom Sonntag und wie Sie diese im TV und im Live-Stream verfolgen können, finden Sie in unserem Überblick.

Alle Informationen und Ereignisse vom vergangenen Wettkampftag können Sie in unserem Live-Ticker vom Sonntag nachlesen.

00.01 Uhr (Eistanz): Deutsche Beteiligung gibt es dann wieder beim Kurzprogramm im Eistanz. In der Gangneung Ice Arena wollen Kavita Lorenz und ihr Partner Joti Polizoakis ihre Höchstleistung abrufen, um von den Kampfrichtern eine möglichst hohe Punktewertung zu erhalten. Der Wettkampf beginnt ebenfalls um 2.00 Uhr.

23.45 Uhr (Snowboard, Damen): Eine waschechte Premiere erwartet die interessierten Zuschauer und Mitleser ebenfalls ab 2.00 Uhr. Dann beginnt der erste Qualifikations-Durchgang im Big Air. Bei diesem Wettbewerb hat jede Athletin pro Durchgang lediglich einen Sprung, um die Jury zu überzeugen. Wie das aussieht, zeigt der Kanadier Seb Toutant, der am Mittwoch bei den Herren an den Start gehen wird, in diesem Video.

23.30 Uhr (Ski-Freestyle, Damen): Wem Curling dann doch ein bisschen zu ruhig ist, der kommt ab 2.00 Uhr beim Ski-Freestyle auf seine Kosten. Dann geht es für die Damen in die olympische Halfpipe im Phoenix Park. Die Zuschauer erwarten dort hohe Sprünge, schnelle Drehungen und coole Grabs - auch von einer Deutschen Athletin. Sabrina Cakmakli vom SC Partenkirchen geht in der „Röhre“ auf Punktejagd. Wenn sie da einen so coolen Eindruck macht, wie auf ihrem Instagram-Profil, dann kann ja eigentlich nichts schiefgehen.

23.06 Uhr (Curling, News): Bevor es heute für die deutschen Skispringer und Bobpiloten um Gold, Silber und Bronze geht, startet der olympische Wettkampftag gewohnt ruhig - mit Curling. Ab 1.05 Uhr kämpfen die Damen im Gangneung Curling Center um Punkte für die Qualifikation zur K.o.-Runde. Überflieger Schweden trifft auf Gastgeber Südkorea, während die bisher enttäuschenden Kanadierinnen gegen Japan aufs Eis müssen. Darüber hinaus trifft die USA auf Dänemark und Olympischen Athleten aus Russland auf die Schweiz.

+++ (Olympia-Tickets): Der Ticketverkauf in Pyeongchang hat die Millionenmarke geknackt. Am Sonntag waren 1,06 Millionen Eintrittskarten verkauft. Insgesamt bieten die Veranstalter 1,18 Millionen ­Tickets an. Dennoch zeigten sich die Organisatoren mit der Auslastung der Arenen weiter nicht zufrieden. Viele Plätze blieben bisher leer. „Wir sind überrascht, dass so viele Plätze nicht besetzt werden“, sagte OK-Sprecher Sung Baik You. „Vielleicht müssen wir mehr Tickets verkaufen, als wir Plätze haben.“

Olympia 2018 im Live-Ticker: Walther trotz Sturz auf Gold-Kurs

+++ (Bob, Herren): Ein heftiger Sturz bei 140 Sachen und trotzdem die Chance auf Sensations-Gold in Pyeongchang – Nico Walther sprang völlig aufgekratzt aus seinem gekippten Schlitten und riss die Arme in die Höhe. Ausgerechnet der deutsche Underdog führt zur Halbzeit des dramatischen Zweierbob-Wettkampfs und greift heute nach dem Olympiasieg.

„Ich wollte ein bisschen abkürzen, leider habe ich es übertrieben“, sagte Walther grinsend über seinen Sturz in der Zielkurve: „Ich hoffe, meiner Oma am Fernseher geht’s gut. Uns geht es bestens.“

Vier Jahre nach dem Olympia-Debakel von Sotschi im kleinen und im großen Schlitten ist für die deutschen Bobs im Alpensia Sliding Centre heute (ab 12.15 Uhr deutscher Zeit) alles möglich, sogar mehr als nur eine Medaille.

Walther liegt mit seinem Anschieber Christian Poser mit einer Zehntelsekunde vor Gesamtweltcupsieger Justin Kripps aus Kanada, weitere 0,09 Sekunden zurück folgt Johannes Lochner mit Christopher Weber. Enttäuschend liefen die ersten beiden Durchgänge zwar für den Favoriten, für Serien-Weltmeister Francesco Friedrich – und dennoch liegt auch der Sachse mit Thorsten Margis als Fünfter mit knapp drei Zehnteln Rückstand noch in Schlagdistanz. „Ich muss über Nacht die Fehler ausmerzen“, sagte Friedrich, der nach dem zweiten Lauf ein wenig ratlos neben seinem Bob stand: „Das Abschlusstraining sah noch ganz anders aus…“

+++ (Entscheidungen, Montag):

Die deutsche Skisprung-Mannschaft, die Zweierbob-Piloten und Eisschnellläufer Nico Ihle haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gute Aussichten auf Medaillen. Nachdem Andreas Wellinger bereits Gold von der Normalschanze und Silber von der Großschanze gewann, könnte es am Montag mit der Mannschaft nun bereits die dritte Medaille für den 22-Jährigen in Südkorea geben.

Nach den ersten beiden von vier Läufen führt Nico Walther im Zweierbob mit Anschieber Christian Poser das Klassement an. Medaillenchancen haben auch Johannes Lochner mit Christopher Weber als Dritter und Weltmeister Francesco Friedrich mit Thorsten Margis auf Rang fünf.

Vizeweltmeister Ihle hofft nach bisher enttäuschenden Resultaten für die deutschen Eisschnellläufer auf seine erste Olympia-Medaille. Der 32-Jährige aus Chemnitz startet über 500 Meter.

Olympia 2018 im Live-Ticker: Letzte Medaillenchance für Claudia Pechstein

+++ (Eisschnelllauf, Damen): Letzte kleine Medaillenchance für Claudia Pechstein: In der Teamverfolgung mit ­Gabriele Hirschbichler und ­Roxanne Dufter tritt sie heute (12 Uhr MEZ) wieder an, das Training am Sonntag durfte sie in Absprache mit Trainer Jan van Veen auslassen. ­„Alles ganz locker“, sagte van Veen. Heute ist es mit der Lockerheit vorerst wieder vorbei. Im ersten K.o.-Runden-Duell steht Pechstein unter Druck. Nur ein Platz unter den besten Vier erhält die Chance auf die zehnte Olympiamedaille. Im Massenstart ist sie trotz eines Weltcupsiegs nur Außenseiterin.

+++ (Eisschnellauf, Damen): Die Niederländerin Anice Das ist seit Sonntag die erste in Indien geborene Eisschnellläuferin, die an Winterspielen teilnimmt. Die Oranje-Fans haben sie schon seit ihrem 500-Meter-Sieg bei der Olympia-Qualifikation in Heerenveen ins Herz geschlossen, daran änderte auch ein 19. Platz bei der Olympia-Premiere nichts. Die heute 32-Jährige war im Alter von acht Monaten gemeinsam mit Zwillingsschwester Savida von einem niederländischen Ehepaar adoptiert worden. In Indien war sie noch nie, doch das soll sich ändern: „Jetzt ist es an der Zeit, uns auf Spurensuche zu begeben.“

+ Die Niederländerin Anice Das ist seit Sonntag die erste in Indien geborene Eisschnellläuferin, die an Winterspielen teilnimmt. © AFP

Ski-Alpin: Deutschland droht bei Olympia 2018 die Nullnummer

+++ (Langlauf, Damen und Herren): Die Männer-Staffel trotz ­großen Kampfs weit von der Weltspitze entfernt, die Frauen an einem rabenschwarzen Tag von Frontfrau Stefanie Böhler abgeschlagen: Die deutschen Skilangläufer haben ihre vermeintlich ­größten Chancen auf eine olympische Medaille mit zwei sechsten Plätzen klar verpasst. Erstmals seit 1998 drohen Winterspiele ohne Medaille. „Die Jungs haben ihre Arbeit gemacht, das war ordentlich. Bei den Frauen müssen wir schauen, dass wir in den nächsten Jahren wieder nach vorne kommen“, sagte Langlauf-Chef Andreas Schlütter.

+++ (Curling, Herren): Der Olympia-Curler Alexander Kruschelnizki soll einem russischen Medienbericht zufolge unter Dopingverdacht stehen. Wie Sport Express meldete, seien in der A-Probe des russischen Bronzemedaillen-Gewinners im Mixed-Wettbewerb Spuren der verbotenen Substanz Meldonium gefunden worden. „Ich weiß von nichts“, so Kruschelnizki. Auch sein Trainer versicherte, er habe keine Informationen über angeblich auffällige Test-Ergebnisse. Die B-Probe von Kruschelnizki soll am Montag geöffnet werden. Meldonium war zumindest bis 2014 besonders in Russland häufig unter den für Doping genutzten Mitteln. Die WADA hatte hohen Missbrauch der Substanz in verschiedenen Sportarten festgestellt und den Wirkstoff auf die seit 1. Januar 2016 gültige Liste der verbotenen Substanzen gesetzt. Maria Scharapowa war des Meldonium-Dopings überführt und dafür gesperrt worden.