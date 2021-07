Olympia-Tages-Ticker: Riesen-Ärger um deutschen Triathleten - üble Kollision mit Kontrahent aus Österreich

Die wichtigsten News aus Tokio

+ © IMAGO / Belga Taffer Wettbewerb: Triathlon bei Olympia 2021. © IMAGO / Belga

Bei Olympia 2021 geht es im Triathlon auf der Strecke mächtig zur Sache. Die deutschen Hockey-Männer sind gegen Weltmeister Belgien gefordert. Der olympische Montag im News-Ticker.

Olympia 2021*: Am Montag (26. Juli) stehen bei den Sommerspielen etliche Wettbewerbe an.

Im Triathlon gibt es Ärger um den deutschen Athleten Jonas Schomburg (siehe Erstmeldung).

Die wichtigsten News zum Olympia-Tag aus Tokio hier im News-Ticker.

Update vom Montag, 26. Juli, 2 Uhr: Im japanischen Tokio stehen für Deutschland zwei Mannschaftssportarten an. Die deutschen Hockey-Herren treffen um 2.30 Uhr (MEZ), also um 9.30 Uhr Ortszeit, auf Weltmeister Belgien. Und: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bekommt es im zweiten Vorrundenspiel bei Olympia 2021 mit Argentinien zu tun - ab 4 Uhr (MEZ).

Olympia 2021: Montag (26. Juli) im News-Ticker - Kollision mit Jonas Schomburg beim Triathlon

Erstmeldung vom 26. Juli: München/Tokio - Olympia 2021 in Tokio* hat seine ersten Aufreger. Nachdem ein Argentinier beim Feld-Hockey seinen am Boden liegenden spanischen Gegenspieler mit dem Schlager gegen den Kopf getreten hatte, war am frühen Montagmorgen (Ortszeit) ein deutscher Athlet in großen Zoff verwickelt.

Der deutsche Triathlet Jonas Schomburg aus dem niedersächsischen Hannover stieß nach starker Leistung im Schwimmen mit dem Fahrrad offenbar mit dem Österreicher Alois Knabl zusammen. Knabl verlor bei dem Zusammenstoß die Kette seines Rennrades. Er donnerte daraufhin wütend sein Bike gegen eine Werbebande und schrie Schomburg sauer hinterher, der weiterfahren konnte. Was war passiert? Beide Triathleten kollidierten offenbar, weil Schomburg mit seinem Bike über eine Bodenwelle stürzte.

Olympia 2021: Montag (26. Juli) im News-Ticker - Ärger um deutschen Triahtleten

„Eigentlich hatte ich einen guten Tag. Ich bin aber in der vierten Runde gestürzt. Da war eine Welle und ich lag auf dem Boden. Eigentlich war alles gut. Aber so schnell kann es gehen“, sagte der deutsche Olympia-Teilnehmer nach dem Wettkampf im ZDF und erzählte: „Ich bin in der Kurve über eine Welle gefahren, und dann haben wir kollidiert.“ Während es für Schomburg weiterging, war der Wettkampf für den Tiroler Knabl beendet. Bei seinem Fahrrad ging nichts mehr.

Im Video: Zweimal Olympia-Bronze für Deutschland - „Wir haben gerockt“

Schomburg, der sich leise Hoffnungen auf eine Medaille gemacht hatte, konnte beim Sieg von Kristian Blummenfelt aus Norwegen nur noch hinterherfahren. „Ich habe versucht, heranzufahren. Aber die Lücke war schon groß“, erzählte der deutsche Leistungssportler dem ZDF weiter. Am Ende reichte es nur für Platz 38, der zweite Deutsche, Justus Nieschlag, wurde 40..

Die wichtigsten News zum Olympia-Montag (26. Juli) hier im News-Ticker. (pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA