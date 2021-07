Olympia 2021 in Tokio: Diese Wettkämpfe stehen heute Nacht an

Fahrplan für den 23. Juli

+ © Sven Simon/imago-images Die Olympischen Ringe vor der Rainbow Bridge in Tokio. © Sven Simon/imago-images

Die 32. Olympischen Spiele in Tokio sind in vollem Gange. Wir verschaffen Ihnen einen Überblick, welche Wettkämpfe heute Nacht stattfinden.

Tokio - Olympische Spiele im Corona-Notstandsgebiet - in vielerlei Hinsicht wird Olympia 2021* in Tokio anders sein als sonst. Die Bedeutung der Großveranstaltung für die Athleten hat sich aber auch ohne Zuschauer nicht geändert. Viele Sportler richten ihre gesamte Karriere auf eine Olympia-Teilnahme aus.

Vom 23. Juli bis zum 8. August werden in 33 Sportarten* rund 11.300 Athleten aus 206 Nationen erwartet. 432 davon schickt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ins Rennen - und sie haben alle ein großes Ziel: Medaillen*. Auch wenn die Wettkämpfe in Japan komplett ohne Zuschauer und mit strengen Hygienevorschriften stattfinden, sind die Athleten aus aller Welt topmotiviert.

Olympia 2021: Welche Wettbewerbe finden heute Nacht statt?

Japans Hauptstadt Tokio ist zum zweiten Mal nach 1964 Olympia-Gastgeber. Ursprünglich sollten die Spiele 2020 stattfinden, wegen der globalen Corona-Pandemie wurde das Event aber um ein Jahr verschoben. Obwohl sich die Lage in Tokio nicht wirklich verbessert hat, hielten die Organisatoren an der Austragung fest - Olympia kurzfristig in ein anderes Land zu verschieben, ist wegen der jahrelangen Vorbereitungen unmöglich.

Insgesamt wird es 339 Wettbewerbe geben, fünf Sportarten hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) neu aufgenommen: Baseball/Softball, Karate, Sportklettern, Skateboard und Surfen. Die Wettkämpfe werden sich in Deutschland aufgrund der Zeitverschiebung von 0 Uhr bis in den frühen Nachmittag hinein ziehen. Welche Sender die jeweiligen Wettkämpfe übertragen, erfahren Sie in unserem ausführlichen Sendeplan*.

In folgenden Disziplinen messen sich die Athleten heute:

Olympia 2021: Die Wettkämpfe in der Nacht vom 22. Juli auf den 23. Juli (MESZ)

1.30 Uhr Rudern - Einer Männer (Vorläufe) 2 Uhr Bogenschießen - Frauen (Qualifikation) 2.30 Uhr Rudern - Einer Frauen (Vorläufe) 3.30 Uhr Rudern - Doppelzweier Männer (Vorläufe) 4 Uhr Rudern - Doppelzweier Frauen (Vorläufe) 4.30 Uhr Rudern - Doppelvierer Männer (Vorläufe) 4.50 Uhr Rudern - Doppelvierer Frauen (Vorläufe) 6 Uhr Bogenschießen - Männer (Qualifikation)

(epp)