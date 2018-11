Olympia 2026: Warum will keiner mehr die Winterspiele? 

Die Olympischen Spiele stecken in der Krise: Seit Jahren sinken die Bewerberzahlen für die Ausrichtung des Mega-Events. Das hat mehrere Gründe.

Es ist nicht lange her, da reichte es bereits, sich als Austragungsstätte für Olympia zu bewerben, um das eigene Stadtmarketing kräftig anzukurbeln. Die Marke Olympia hatte Strahlkraft, war das Größte, war glaubhaft. Man riss sich um Olympia. Dass die Welt heute ein bisschen anders aussieht, zeigt das aktuelle Bewerbungsverfahren für die Olympischen Winterspiele 2026, in dem es bereits zahlreiche Absagen gehagelt hat. Ihre ganze Hoffnung steckt das Internationale Olympische Komitee (IOC) um Präsident Thomas Bach derweil in die drei Wackelkandidaten Stockholm, Mailand und das kanadische Calgary. In letzterem wird Mitte November ein Bürger-Referendum darüber entscheiden, ob die Bewerbung nicht doch zurückgezogen wird.

Klar aber ist: Die Olympischen Spiele stecken in der Krise. Das IOC muss sich so langsam mit dem Gedanken anfreunden, bald überhaupt keine Bewerbungen mehr zu erhalten. Und das, obwohl die Sommer- und Winterspiele die Massen vor den Fernseher ziehen wie nie zuvor. Woran liegt es, dass inzwischen niemand mehr das Mega-Event ausrichten will?

Die Gründe sind simpel wie verständlich: In erster Linie geht es – wie immer – um Geld. Denn wer sich Olympia in die eigenen Landesgrenzen holt, der trägt auch die Kosten – und die haben es inzwischen in sich. Mit 51 Milliarden Dollar für die Olympischen Winterspiele hat das russische Sotchi den Gigantismus vor vier Jahren auf die Spitze getrieben. Südkorea hielt sich in diesem Jahr mit knapp 13 Milliarden Dollar vergleichsweise zurück.

Dieses Video stammt von der Plattform Glomex und wurde nicht von hna.de erstellt.

Die Südkoreaner sind den Russen allerdings dicht auf den Fersen, was groteske Geldverschwendung anbelangt: Eigens für Olympia wurde ein 109 Millionen Dollar teures Stadion errichtet, um dieses nach viermaliger Benutzung wieder abzureißen. Auch sind seit dem 11. September 2001 die Kosten für die Sicherheit in die Höhe geschossen. Zwischen zwei- und fünf Milliarden Dollar mehr verlangt das Komitee inzwischen von den Ausrichtern.

Das ist ein Grund, warum sich immer mehr Weltstädte wie Hamburg, München, Rom und Innsbruck bereits klar gegen eine Olympia-Bewerbung ausgesprochen haben. Ein anderer sind die dadurch begangenen Umweltsünden: Stadien, Sprungschanzen und Pisten müssen erst gebaut werden, wofür teilweise ganze Nationalparks herhalten müssen. Und: Je südlicher der Austragungsort, desto schwerwiegender die Umweltschäden. So wie in Argentinien, das aktuell mit den Städten Buenos Aires und Ushuaia eine Bewerbung für 2026 erwägt.

Dem IOC käme das nicht unbedingt gelegen. Erst vor Kurzem hatte Präsident Bach verlangt, die Veranstaltung endlich wieder in einer klassischen Wintersport-Destination auszurichten. Das Problem dabei: Die meisten dieser Destinationen sind -– wie Deutschland, Österreich und die Schweiz – demokratisch geprägt. Hier werden Volksbefragungen durchgeführt – so auch 2013 in Oberbayern, als München, Garmisch-Patenkirchen, Traunstein und Berchtesgarden gegen die Bewerbung stimmten.

In fernöstlichen Regionen ist das anders. Dort fällt die Olympiakritik, verglichen mit Europa und Amerika, sehr viel bescheidener aus. Vonseiten des IOC bietet es sich da natürlich an, erst einmal auf das asiatische Triple aus Pyeongchang (2018), Tokio (Sommerspiele 2020) und Peking (2022) zu setzen.

Zum Thema: IOC droht mit Bann: Olympia bald ohne diese Sportart?