Olympia-Halbfinale: Zverev - Djokovic JETZT im Live-Ticker - Kracher-Duell in Tokio

Hamburger will Dominator schlagen

+ © Swen Pförtner/dpa Alexander Zverev will unbedingt mit einer Medaille aus Tokio nach Hause kommen. © Swen Pförtner/dpa

Ist er wirklich unschlagbar? Alexander Zverev fordert Dominator Novak Djokovic bei Olympia - und will unbedingt eine Medaille. Das Tennis-Spiel im Live-Ticker.

Olympia-Halbfinale: Alexander Zverev - Novak Djokovic | Freitag, 9.45 Uhr

Die deutsche Nummer eins will dem Serben den Traum vom Golden Slam vermiesen.

Wir begleiten das Kracher-Match im Live-Ticker.

1. Satz 2. Satz Alexander Zverev Novak Djokovic

Los geht‘s! Djokovic schlägt auf.

Update vom 30. Juli, 9.48 Uhr: Die Nummer eins der Welt und die deutsche Nummer eins spielen sich auf dem Center Court in Tokio ein. Jeden Moment geht‘s los.

Update vom 30. Juli, 9.29 Uhr: Das erste Halbfinale ist vorbei. Der Russe Kharen Khachanov setzte sich in zwei Sätzen gegen Pablo Carreno Busta durch und steht im Finale. Damit hat er eine Medaille sicher. Wer folgt ihm ins Endspiel? Die Bahn für den heutigen Kracher Zverev gegen Djokovic ist frei.

Olympia: Zverev - Djokovic im Live-Ticker -

Update vom 30. Juli, 9.10 Uhr: Aktuelle Startzeit ist 9.30 Uhr, das Match Zverev-Djokovic kann sich aber noch verzögern. Momentan findet das zweite Halbfinale zwischen Pablo Carreno Busta (Spanien) und Kharen Khachanov (Russland) statt - erst danach kann es mit dem zweiten Match losgehen.

Erstmeldung vom 30. Juli: Tokio - Sowohl Titelsammler Novak Djokovic* als auch Deutschlands Tennis-Ass Alexander Zverev* sind bislang problemlos durchs Olympia*-Turnier gefegt. Für beide steht jetzt das schwierigste Match in Tokio an.

Der Serbe dominiert die Tennis-Szene momentan nach Belieben und träumt von dem, was bisher nur Steffi Graf gelang: Dem Golden Slam - also dem Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere plus der olympischen Goldmedaille.

Olympia: Zverev - Djokovic im Live-Ticker - Deutscher will „schwersten Gegner der Welt“ bezwingen

Als Zverev auf den reizvollen Halbfinal-Kracher vorausblickte, hatte der Grand-Slam-Rekordchampion seine Kampfansage schon längst geschickt. „Die Matches werden nicht leichter, aber mein Level wird besser und besser“, sagte der Serbe nach dem 6:2, 6:0 gegen Rio-Bronzemedaillengewinner Kei Nishikori aus Japan. Das klang schon wie eine Drohung. „Novak ist momentan nicht ohne Grund der beste Spieler der Welt“, sagte Zverev.

„Ich weiß, dass ich den schwersten Gegner im Tennis vor mir habe. Und ich weiß, dass ich mein bestes Tennis spielen muss, um überhaupt eine Chance zu haben“, betonte der Hamburger. Eine Medaille bei Olympia wäre wohl der größte Erfolg seiner Karriere - nun ist er dicht davor. „Du spielst hier nicht nur für dich selber - du spielst für dein eigenes Land. Am Ende des Tages ist mein größtes Ziel, eine Medaille zu holen“, sagt Zverev selbstbewusst.

Olympia: Zverev will erste deutsche Tennis-Einzel-Medaille seit 21 Jahren

Sein Bruder Mischa glaubt an ihn. „Das wird eine Riesen-Herausforderung für Sascha. Aber er liebt so was. Er ist keinesfalls chancenlos. Seit 21 Jahren gab es im Tennis keine deutsche Einzelmedaille mehr. Tommy Haas gewann 2000 in Sydney Silber. Bezwingt Zverev den Unbezwingbaren? Wir sind ab 9.30 Uhr hier im Live-Ticker dabei. (epp/SID) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA