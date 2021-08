Olympia im Live-Ticker: Was machen die deutschen Athleten am Freitag? Eine Medaille ist bereits sicher

Alle Entwicklungen der Nacht im News-Ticker

+ © Vincent Thian/dpa Die deutschen Tennis-Herren stehen im Mannschafts-Finale und sicherten sich bereits Silber. © Vincent Thian/dpa

Am Freitag geht es für einige deutsche Athleten bei Olympia um Medaillen. Verpassen Sie keine wichtige Entscheidung in unserem Live-Ticker.

Deutschland kletterte im Medaillenspiegel auf Platz sieben*, am Freitag könnten weitere Erfolgserlebnisse folgen.

Im Tischtennis spielt für die deutsche Mannschaft bereits sicher um Gold.

Wir begleiten die Wettbewerbe* in der olympischen Sommerspiele Tokio im Live-Ticker.

Tokio - Am Tag 14 der Olympischen Sommerspiele in Tokio* sind wieder einige deutsche Athletinnen und Athleten im Einsatz. In der Nacht von auf Freitag startet der Wettkampftag, der Nachmittags mitteleuropäischer Zeit endet. Eine deutsche Medaille in einem Team-Wettbewerb ist bereits sicher.

Olympia heute im Live-Ticker: Fünfkämpferin führt im Fechten - Tischtennis-Männer hat Silber schon sicher

Die deutschen Kanuten sind in der Nacht im Einsatz, ab 2.45 wird Sebastian Brendel im C1 an den Start gehen und dabei erneut um eine Medaille fahren. Ab 3.45 Uhr ist das Ronald Rauhe im K4 gefragt, die Finalläufe finden allerdings erst am Samstag statt.

Fechten, Schwimmen, Reiten und das Combined aus Laufen und Schießen - darauf besteht der Modernen Fünfkampf. Im Wettbewerb der Frauen versucht Annika Schleu ab 7.30 Uhr, ihre Führung nach dem Fechten zu verteidigen. Die Berlinerin, die noch Vierte bei der WM wurde, hat gute Chancen auf eine Medaille, die Entscheidung am Finaltag der Modernen Fünfkämpferinnen fällt ab 12.30 Uhr.

Die Freude beim deutschen Tischtennis*-Team der Männer war riesig, als sich Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska im Halbfinale gegen Japan durchsetzten. Ab 12.30 Uhr fordert Deutschland die Chinesen, eine Gold-Medaille wäre eine Sensation.

Olympia heute im Live-Ticker: Speerwerferin im Finale - zwei Endspiele bei Mannschaftssportarten

Um 13.50 Uhr beginnt das Speerwurf-Finale, für das sich Christin Hussong qualifizieren konnte. Eine Medaille für die Europameisterin von 2018 wäre durchaus möglich.

Auch zwei Endspiele in Teamsportarten stehen am Freitag an: Ab 4.30 Uhr duellieren sich Mariafe Artacho/Taliqua Clancy aus Australien oder April Ross/Alix Klineman aus den USA im Beachvolleyball-Finale der Frauen. Etwa zehn Stunden später, also um 14 Uhr, findet das Fußball-Finale der Frauen zwischen Kanada und Schweden statt. Dies wurde aufgrund der Hitze in der japanischen Hauptstadt auf den Abend verlegt. In Rio holten die deutschen Frauen noch Gold, nun wird ein neuer Sieger ausgespielt. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA