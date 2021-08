Olympia heute live: Gold in Extrem-Disziplin! Deutsche Sensations-Nacht?

Alle Entwicklungen im News-Ticker

Was ist für Deutschland bei Olympia noch drin? Am Donnerstag stehen die Chancen auf Medaillen gut - wir sind im Live-Ticker dabei.

Deutschland kämpft bei Olympia weiter um Medaillen.

Florian Wellbrock sicherte sich Gold im Freiwasser-Schwimmen (1.19 Uhr).

Wir begleiten die Wettbewerbe in Tokio im Live-Ticker.

1.19 Uhr: Das ist es! Florian Wellbrock ist Olympiasieger, Gold in der Extrem-Disziplin! Der Magdeburger setzt sich im Zehn-Kilometer-Freiwasser-Schwimmen durch. Eine Stunde, 48 Minuten und 33 Sekunden war er unterwegs, eine unfassbare Leistung in Tokio!

Mit einer Demonstration der Stärke schwamm der 23-Jährige in der Nacht zum Donnerstag zur ersten Goldmedaille für den Deutschen Schwimm-Verband seit 13 Jahren. Der Doppel-Weltmeister bestimmte mit dem Selbstverständnis eines Champions vom Start an das Geschehen, er ließ dem Ungarn Kristof Rasovszky und dem Italiener Gregorio Paltrinieri keine Chance. Wellbrocks Teamkollege Rob Muffels, immerhin WM-Dritter, kam abgeschlagen ins Ziel.

Für die deutschen Schwimmer war es nach Bronze für Wellbrock und dessen Verlobte Sarah Köhler im Becken über 1500 Meter Freistil die dritte Medaille von Tokio. Erfolgreicher waren die Schwimmer zuletzt 2008 in Peking, als sich Britta Steffen zur Doppel-Olympiasiegerin krönte und Rekordweltmeister Thomas Lurz Bronze im Freiwasser gewann. Damals gab es insgesamt fünf Medaillen für den DSV.



Wellbrock setzte gleich nach dem Start bei 29,2 Grad Wassertemperatur in den frühen Morgenstunden im Odaiba Marine Park ein Zeichen. Er machte in seinem ersten olympischen Freiwasserrennen sofort Druck und erarbeitete sich schnell einen Vorsprung auf das Feld, in dem Muffels nur anfänglich vorne mitmischte.

Florian Wellbrock schwimmt im Freiwasser zu Olympia-Gold

Als Erster machte sich der Franzose Marc-Antoine Olivier, Olympia-Dritter von 2016 und Vize-Weltmeister, auf die Verfolgung von Wellbrock und ließ dafür auch die erste Verpflegungsstation aus. Bald hatte er zu Wellbrock aufgeschlossen, Rasovszky folgte. Doch der Magdeburger verschärfte immer wieder das Tempo, wenngleich die Gruppe der direkten Verfolger größer wurde. Doch Wellbrock legte weiter zu - er war an diesem Tag einfach zu stark für die Konkurrenz und siegte mit großem Vorsprung. Jetzt ist er der erste deutsche Goldmedaillengewinner im Freiwasser, das seit 2008 olympisch ist.

Wellbrock ließ sich vom Trubel um seine Person als größter Medaillenhoffnungsträger der deutschen Schwimmer schon vor Olympia nicht aus dem Konzept bringen. Der gebürtige Bremer, der in Magdeburg bei Bundestrainer Bernd Berkhahn trainiert, präsentierte sich in den Tagen von Tokio hochkonzentriert und steckte auch einen ärgerlichen vierten Platz in seinem ersten Finale weg. Über 800 Meter fehlten ihm nur 35 Hundertstelsekunden zu Bronze.



Er und Köhler, die bereits aus der japanischen Hauptstadt abgereist ist, waren die Medaillengaranten für die deutschen Schwimmer. Auf den kurzen Strecken erreichten einige Sportler - darunter auch frühere Leistungsträger - nicht ihre Topform zum großen sportlichen Höhepunkt.

Update vom 5. August, 1.09 Uhr: Das sieht sehr gut aus für Florian Wellbrock! Der Deutsche liegt aktuell auf Gold-Kurs im Freiwasser.

Olympia heute live: Deutsche Sensations-Nacht? Mehrere Gold-Chancen am Donnerstag

Erstmeldung vom 5. August, 0.12 Uhr: Tokio - Gute Medaillen-Chancen für Deutschland an diesem Olympia*-Donnerstag! Gleich zum Auftakt ist Florian Wellbrock im Einsatz. Der Schwimmer* geht bei der Knallhart-Disziplin an den Start: zehn Kilometer. Er und seine Kontrahenten werden also rund zwei Stunden am Stück im Wasser sein. Nach Becken-Bronze über 1500 Meter hofft der Magdeburger nun auf das nächste Edelmetall, der Weltmeister von 2019 gilt als einer der großen Favoriten.

Olympia heute live: Deutsche Gold-Chancen am Donnerstag

Auf der Kanu-Strecke sind Max Hoff und Jacob Schopf im Kajak-Zweier über 1000 Meter die großen deutschen Hoffnungsträger. Das Duo aus Essen und Potsdam hinterließ in der Qualifikation einen starken Eindruck. Gold im Blick hat auch Bahnrad-Sprinterin Emma Hinze aus Cottbus im Keirin, dem sogenannten Kampfsprint.



Gleich zwei Teams greifen jeweils nach Olympia-Bronze. Die Hockey-Herren treffen im kleinen Finale auf Indien, die Tischtennis-Frauen auf Hongkong.