Olympia heute im Live-Ticker: Letzter Tag in Tokio - Deutsche Medaille im Bahnradsport?

Die letzten Entscheidungen im Ticker

+ © Shutaro Mochizuki/imago-images.de Bahnrad-Hoffnung Emma Hinze könnte sich zum Abschluss der Spiele am Sonntag ihre zweite Medaille holen. © Shutaro Mochizuki/imago-images.de

Am letzten Olympia-Tag fallen noch zahlreiche Medaillen-Entscheidungen. In einigen Teamsportarten steigen die Endspiele, verpassen Sie nichts in unserem Ticker.

Der letzte Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Tokio* startet mit dem Männer-Marathon.

Einige deutsche Athletinnen und Athleten haben beim Bahnradsport noch Medaillenchancen.

Alle Höhepunkte vom letzten Tag der Sommerspiele im Tages-Ticker.

Tokio - Noch 13 Goldmedaillen werden am letzten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Tokio* vergeben. Nur noch beim Bahn-Radsport gibt es für Deutschland wohl noch die Chance auf ein Edelmetall. Ansonsten stehen viele Finalspiele auf dem Plan, ehe ab 13 Uhr die abschließende Schlusszeremonie die Sommerspiele* beendet

Olympia: Marathon zum Start am letzten Tag - Deutsche Medaillenhoffnungen im Bahn-Radsport

In den frühen japanischen Morgenstunden - also ab 0 Uhr deutscher Zeit - startet in Sapporo der Marathon der Männer auf der 42,195 Kilometer langen Strecke.

Für die deutschen Athletinnen und Athleten im Bahn-Radsport geht es ab 3.18 Uhr um Zählbares. Erst kämpft die 23-jährige Emma Hinze kämpft zum Abschluss im Sprint um ihre zweite Medaille, im Halbfinale fährt sie gegen die Kanadierin Kelsey Mitchell. Um 4.20 Uhr geht es bei den Frauen im Gold. Im Keirin der Männer sind auch noch zwei Deutsche dabei: Maximilian Levy und Stefan Bötticher stehen im Viertelfinale (ab 3.24 Uhr), die Medaillen-Entscheidungen* fallen ab 5 Uhr.

Ab 4.00 Uhr gibt es außerdem das Männer-Finale der Rhythmischen Sportgymnastik.

Auch im Boxen gibt es noch zwei Entscheidungen: Im Frauen-Leichtgewicht steigen die Irin Kellie Harrington und Beatriz Ferreira aus Brasilien um 7 Uhr in den Ring, auch im Frauen-Mittelgewicht wird noch eine Medaille vergeben. Im Männer-Finale Superschwergewicht boxt der Usbeke Bakhodir Jalolov gegen Richard Torrez aus den USA (8.15 Uhr).

Olympia: Mehrere Endspiele bei Mannschaftssportarten - ohne deutsche Beteiligung

Des Weiteren gibt es mehrere Finalspiele in Mannschaftssportarten ohne deutsche Beteiligung. So beginnt ab 4.30 Uhr das Endspiel des Basketball-Turniers der Frauen zwischen Gastgeberinnen aus Japan und den US-Amerikanerinnen. Ab 6.30 Uhr steigt auch das Spiel um die Goldmedaille beim Frauen-Volleyballturnier, in der Ariake Arena duellieren sich Brasilien und die USA. Im Handball-Finale der Frauen machen Frankreich und Russland die Goldmedaille ab 8 Uhr unter sich aus.

Zum Abschluss steigt ab 9.30 Uhr noch das Männer-Finale im Wasserball zwischen Serbien und Griechenland, im Tatsumi Water Polo Centre fällt die letzte Medaillenentscheidung bei den diesjährigen Sommerspielen.

Ab etwa 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit gibt es die Schlussfeier inklusive der Übergabe an den kommenden Gastgeber Paris und dem Erlöschen des olympischen Feuers. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.