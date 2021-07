Olympia heute live: Erste Medaille für deutsche Ruderer! Drama um Gold-Favorit Zeidler - Wellbrock patzt

Die wichtigsten Nachrichten aus Tokio

Jonathan Rommelmann und Jason Osborne (r.) holen Olympia-Silber beim Leichtgewichts-Doppelzweier.

War das spannend! Im Leichtgewichts-Doppelzweier gibt‘s für Deutschland die erste Ruder-Medaille. Die Olympia-News vom Donnerstag.

Olympia 2021: Am Donnerstag (29. Juli) stehen bei den Sommerspielen etliche Wettbewerbe an.

Beim Rudern gab es die erste deutsche Medaille für den Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer.

Im Schwimmen hat Weltmeister Florian Wellbrock bei den 800m Freistil eine Medaille verpasst.

Die wichtigsten News zum Olympia-Tag aus Tokio hier im News-Ticker.

05.04 Uhr: Judoka Karl-Richard Frey ist ins Achtelfinale eingezogen. Der Leverkusener besiegte zum Auftakt in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm am Donnerstag Mikita Swirid aus Belarus durch Ippon im Golden Score. Sein nächster Gegner ist der WM-Fünfte Michael Korrel (Niederlande).

Weltmeisterin Anna-Maria Wagner startet nach einem Freilos direkt im Achtelfinale der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm. Die Ravensburgerin trifft in ihrem ersten Duell im ehrwürdigen Judo-Tempel Nippon Budokan auf die Portugiesin Patricia Sampaio.

04.52 Uhr: In seinem zweiten Finale bei den Olympischen Spielen hat der neue US-Schwimm-Star Caeleb Dressel seine zweite Goldmedaille gewonnen. Der 13-malige Weltmeister triumphierte drei Tage nach dem Erfolg in der 4x100-m-Freistilstaffel auch auf der Einzelstrecke. In 47,02 Sekunden ließ der 24-Jährige aus Florida den Australier Kyle Chalmers nur um sechs Hundertstel hinter sich. Zum Weltrekord des Brasilianers Cesar Cielo fehlten elf Hundertstel.

Dressel hat in Tokio noch vier weitere Gold-Chancen - zwei in Einzelrennen, zwei mit den Lagenstaffeln. In Rio de Janeiro hatte er im Schatten des Rekord-Olympiasiegers Michael Phelps schon zweimal Staffel-Gold gewonnen.

Olympia heute live: Erste Medaille für deutsche Ruderer - Drama um Gold-Favorit Zeitler

04.17 Uhr: Das ist eine große Überraschung - und zwar überhaupt keine gute aus deutscher Sicht! Der große Gold-Favorit Oliver Zeidler ist völlig überraschend im Halbfinale ausgeschieden. Der Einer-Dominator kam nur auf den vierten Platz und muss seinen Traum von einer olympischen Medaille in Tokio damit begraben.

Der 25 Jahre alte Ausnahmeathlet hatte in seinem Halbfinale lange auf dem zweiten Platz gelegen, ehe er auf den letzten 500 m noch auf Rang vier zurückfiel. Nur die besten drei Ruderer der zwei Läufe qualifizierten sich für das Medaillenrennen am Freitag.

Der Ex-Schwimmer Zeidler war erst 2016 zum Rudern gewechselt und galt neben dem Deutschland-Achter als größte Goldhoffnung des Deutschen Ruderverbandes (DRV). Neben WM-Gold sicherte er sich in seiner kurzen Ruder-Laufbahn bereits zwei EM-Titel. In dieser Saison eilte Zeidler bei den Weltcups von Sieg zu Sieg.

03.58 Uhr: Wellbrock war als einer der Favoriten über die 800 Meter Freistil ins BEcken gegangen. Am Ende gab‘s nur Blech. „Der vierte Platz ist natürlich immer bitter. Aber mehr war heute nicht drin“, sagte Wellbrock unmittelbar nach dem Rennen in der ARD. Nun wolle er sich auf seinen nächsten Start über die 1500 Meter konzentrieren. „Da werde ich alles reinwerfen und gucken, was rauskommt“, so Wellbrock.

Zwei Jahre nach seinem historischen Doppel-Erfolg bei der WM 2019 in Südkorea, als er binnen weniger Tage Gold im Freiwasser über zehn Kilometer und über 1500 Meter Freistil gewann, gelang Wellbrock nicht der erhoffte Japan-Start mit Siegerehrung auf dem Podest.

Olympia heute live: Beckenschwimmer Wellbrock verpasst Olympia-Medaille

3.42 Uhr: Ist das bitter! In einem packenden Rennen hat Deutschlands Goldhoffnung Florian Wellbrock bei den 800 Metern Freistil im Schwimmen eine Medaille verpasst.

Doppel-Weltmeister Wellbrock schlug in 7:42,68 Minuten als Vierter an. Gold ging überraschend an den Amerikaner Robert Finke vor Weltmeister Gregorio Paltrinieri und dem Ukrainer Michailo Romantschuk.

Seinen deutschen Rekord aus dem Vorlauf verfehlte Wellbrock um fast eine Sekunde. Seine Verlobte Sarah Köhler hatte am Mittwoch Bronze über 1500 m gewonnen. Die Vize-Weltmeisterin startet am Donnerstagabend (Ortszeit) bereits wieder im Vorlauf über 800 m. Der 23-jährige Wellbrock hat noch zwei Medaillenchancen über 1500 m und im Freiwasser über zehn Kilometer.

Olympia heute live: Drama-Finish! Deutsche Ruderer schnappen sich erste Medaille

München/Tokio - War das spannend! Fast sah es so aus, als könnten Jonathan Rommelmann und Jason Osborne die irischen Superstars im Leichtgewichts-Doppelzweier bei Olympia 2021* schlagen. Am Ende es nicht ganz für Gold, sodass sich das Duo mit Platz zwei begnügen musste.

Mit Silber bescheren Rommelmann und Osborne dem Deutschen Ruderverband (DRV) aber die erste Medaille bei den Sommerspielen*. Bronze ging an Italien.

Mit Silber bescheren Rommelmann und Osborne dem Deutschen Ruderverband (DRV) aber die erste Medaille bei den Sommerspielen*. Bronze ging an Italien.

Rommelmann/Osborne sitzen seit 2019 gemeinsam im Boot und holten im selben Jahr bereits EM-Gold und WM-Bronze. In den beiden folgenden Jahren gewann das Duo aus Krefeld und Mainz zudem zweimal Silber bei Europameisterschaften. (smk)