Olympia heute live: Erste Medaille für Schwimmer - Drama nach Monster-Fauxpas beim Doppelvierer

Was für ein Drama beim Rudern! Der Doppelvierer der Frauen verpasste die sicher geglaubte Medaille im Schlusssprint - wegen eines irren Fauxpas. Die Olympia-News vom Mittwoch.

Olympia 2021: Am Mittwoch (28. Juli) stehen bei den Sommerspielen etliche Wettbewerbe an

Der deutsche Doppelvierer der Damen verpasste erstmals bei den Olympischen Spielen eine Medaille verpasst

Die wichtigsten News zum Olympia-Tag aus Tokio hier im News-Ticker

5.58 Uhr: Für Lisa Brennauer hat sich der Traum von einer Medaille bei Olympia leider nicht erfüllt. Die frühere Weltmeisterin auch im Zeitfahren von Tokio den Sprung unter die ersten drei nicht geschafft. Die 33-Jährige fuhr beim Triumph von Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden wie schon im Straßenrennen auf Rang sechs.

5.15 Uhr: Bronze! Sarah Köhler holt über 1500 m Freistil die erste Medaille für die deutschen Schwimmer bei Olympia - und damit auch die erste deutsche Medaille seit 13 Jahren.

Die 27-Jährige schlug nach 15:42,91 Minuten als Dritte an und holte sich damit Bronze. Das letzte Edelmetall hatte Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen 2008 in Peking gewonnen, danach gab es Nullnummern in London und Rio de Janeiro.

Gold ging an die Amerikanerin Katie Ledecky (15:37,34), die nach Niederlagen über 200 und 400 m ihren ersten Olympiasieg in Tokio feierte - und den sechsten insgesamt. Silber schnappte sich ihre Landsfrau Erica Sullivan.

4.59 Uhr: Geht doch! Die deutschen Basketballer haben ihren ersten Sieg bei den diesjährigen Olympischen Spielen gefeiert. Nach der dramatischen Auftakt-Niederlage gegen Italien hat die DBB-Truppe so die Chance auf den Viertelfinaleinzug gewahrt.

Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl schlug Nigeria in Saitama dank einer starken Schlussphase 99:92 (50:50), die Ausgangslage hat sich damit vor dem letzten Vorrundenspiel am Samstag (10.20 Uhr MESZ) gegen Medaillenkandidat Australien deutlich verbessert.

04.38 Uhr: Während der deutsche Doppelvierer der Frauen erstmals eine Olympiamedaille verpasst hat, muss auch beim Schwimmen die ehemalige Vize-Weltmeisterin Franziska Hentke eine bittere Pille schlucken. Sie verpasste den Endlauf über 200 m Schmetterling deutlich - und kündigte anschließend ihr Karriereende an.

„Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird es das letzte Rennen gewesen sein“, sagte die 32-Jährige, die 2017 in Budapest WM-Silber gewonnen hatte, nach Platz 13 im Halbfinale. Im ARD-Hörfunk-Interview antwortete sie auf die Frage, ob jetzt eine Ära ende: „Ja.“

In 2:10,89 Minuten blieb die Magdeburgerin fast sechs Sekunden über ihrem deutschen Rekord von 2015. „2:10 ist nichts“, sagte sie enttäuscht, „ich kann mir das aktuell nicht erklären.“

Olympia heute live: Drama um deutschen Doppelvierer! Frauen gehen erstmals leer aus

München/Tokio - Was war das denn für ein Drama bei Olympia 2021*! Eigentlich hatte der Doppelvierer der Frauen die Medaille schon sicher, im Schlusssprint befanden Frieda Hämmerling, Carlotta Nwajide, Franziska Kampmann und Daniela Schultze in aussichtsreicher Medaillenposition - doch dann unterlief ihnen ein irrer Fauxpas!

Damit hat der deutsche Doppelvierer der Frauen erstmals bei Olympischen Spielen eine Medaille* verpasst. Das deutsche Boot hatte lange auf dem zweiten Platz gelegen. Rund 250 m vor dem Ziel kam das Quartett allerdings aus dem Rhythmus, hörte schier auf zu schlagen und verspielte dadurch die Medaille.

Olympia heute live: Doppelvierer geht erstmals leer aus! Irrer Fauxpas im Schlusssprint

Seit der Aufnahme der Bootsklasse in das olympische Programm 1988 war bislang immer ein deutscher Frauen-Doppelvierer in die Medaillenränge gefahren. Sechsmal gab es Gold, zuletzt bei den Sommerspielen 2016 in Rio, sowie jeweils einmal Silber und Bronze. 1988 gewann der Vierer der DDR.

Der Doppelvierer der Damen war mit großen Erwartungen in Tokio an den Start gegangen. Bei der EM in diesem Jahr hatte das Quartett Bronze geholt. Am Dienstag noch hatte Deutschland sich über eine Goldmedaille freuen können.