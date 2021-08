Alle News vom Dienstag im Ticker

+ © Chai v.d. Laage / Imago Deutsche Medaillen-Hoffnung bei Olympia: Malaika Mihambo. © Chai v.d. Laage / Imago

Der Dienstag könnte Deutschland erneut einen Medaillenregen bescheren. In der Nacht gibt es mehrere gute Chancen auf Edelmetall. Die Olympia-News in unserem Live-Ticker.

Deutschland hat in der Nacht vom 2. auf den 3. August gute Chancen auf Medaillen.

Der Fokus liegt auf dem Weitsprung und den Kanu-Finals.

Wir begleiten die Olympischen Spiele im Live-Ticker.

Update vom 3. August, 2.54 Uhr: Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben in Tokio den Einzug ins Halbfinale verpasst. Im Viertelfinale der Olympischen Spiele unterlag das Duo aus Hamburg den Weltranglistenfünften Alix Klineman/April Ross aus den USA 0:2 (19:21, 19:21).

Von den ursprünglich drei deutschen Duos in Japan ist damit nur noch das Team aus Julius Thole und Clemens Wickler im Wettbewerb. Die Vizeweltmeister treffen in ihrem Viertelfinale am Mittwoch (15.00 Uhr MESZ) in einer Neuauflage des WM-Finals von vor zwei Jahren auf Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski aus Russland.

Olympia heute live: Deutschland vor Gold-Nacht in Tokio

Erstmeldung vom 3. August, 01.30 Uhr: Tokio - Es war ein großartiger Start für Deutschland in die neue Olympia*-Woche: Aline Rotter-Focken gewann Gold im Ringen, Reiterin Julia Krajewski holte nur kurze Zeit später ebenfalls den ersten Platz. Jeweils Silber gab es für Diskuswerferin Kristin Pudenz und das Bahnrad-Duo Lea-Sophie Friedrich/Emma Hinze.

Geht es am Dienstag gleich weiter mit der Medaillenflut? Aus deutscher Sicht kann man sich das nur wünschen, schließlich könnte man im Medaillenspiegel* gut und gerne noch den einen oder anderen Platz nach oben rutschen. Derzeit ist Deutschland Achter.

Olympia heute im Live-Ticker: Gute Medaillen-Chancen für Deutschland

In der Nacht von Montag auf Dienstag MESZ stehen für Deutschland einige wichtige Wettbewerbe an: Die größten Hoffnungen tragen die Kanuten, bei denen am Dienstag insgesamt vier Endläufe anstehen. Im Canadier-Zweier über 1000 Meter gehen Sebastian Brendel und Tim Hecker als haushohe Favoriten in das Finale. Gute Medaillenchancen rechnen sich auch Jacob Schopf im Kajak-Einer über 1000 Meter sowie Sabrina Hering-Pradler und Tina Dietze im Kajak-Zweier über 500 Meter aus.



Auf Gold schielt Leichtathletin Malaika Mihambo bei der Weitsprung-Entscheidung im Olympiastadion*. Bo Kanda Lita Baehre und Oleg Zernikel hoffen im Stabhochsprung auf eine Medaillen-Überraschung. Großer Favorit ist der schwedische Weltrekordhalter Armand Duplantis.

Olympia-News am Dienstag: Regnet es heute wieder deutsche Medaillen?

Nach ihrem Weltrekord im Vorlauf peilen die deutschen Bahnradfahrerinnen in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung den Olympiasieg an.



Die Medaillenchance wahren wollen Deutschlands Handballer* mit einem Sieg im Viertelfinale gegen Ägypten. Um den Einzug ins Halbfinale geht es auch für die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kozuch im Duell mit dem US-Duo April Ross/Alix Klineman. Das deutsche Basketball-Team gilt im Viertelfinale gegen Slowenien als Außenseiter. Die deutschen Hockey-Herren spielen gegen Australien bereits um den Finaleinzug.