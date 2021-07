Olympia: Jubel-Video geht um die Welt - Schwimm-Trainer rastet komplett aus

Irre Szenen in Tokio

+ © Michael Kappeler/dpa Trainer Dean Boxall gratuliert Ariarne Titmus aus Australien zu Olympia-Gold. © Michael Kappeler/dpa

Ariarne Titmus hat Gold im Schwimmen gewonnen. Der Trainer der Australierin rastete daraufhin komplett aus - das Video geht um die Welt.

Tokio - Die olympischen Sommerspiele in Tokio* laufen, die ersten Entscheidungen sind bereits gefallen. Aus deutscher Sicht gab es bislang zwei Bronze-Medaillen zu bejubeln: Die Wasserspringerinnen Lena Hentschel und Tina Punzel landeten im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett auf Platz drei. Außerdem gewannen die deutschen Bogenschützinnen Bronze im Teamwettbewerb.

Olympia: Jubel-Video geht um die Welt - Irre Szenen nach Schwimm-Gold

Die Freude war natürlich groß. Aber ganz so ausgelassen wie ein australischer Schwimm-Trainer jubelten die Deutschen nicht - das scheint aber auch kaum möglich, denn: Dean Boxall eskalierte in der Nacht auf Montag komplett!

Nach dem Olympiasieg der Australierin Ariarne Titmus im Schwimm*-Rennen über 400 Meter Freistil flippte deren Trainer völlig aus. Der Coach stürmte brüllend über den Tribünengang im Tokyo Aquatics Centre und rüttelte an der Absperrung. Videos der Aktion machte schon wenige Minuten nach dem Rennen am Montag im Internet die Runde. Auch in der Halle in der japanischen Hauptstadt wurde die Szene auf den großen Videowänden immer wieder gezeigt.

Im Video: Australischer Schwimm-Trainer feiert Olympia-Gold von Ariarne Titmus

Titmus und US-Superstar Katie Ledecky hatten sich ein spektakuläres Duell um Gold geliefert. Ledecky lag zwischenzeitlich schon vermeintlich souverän in Führung, doch Titmus holte furios auf und siegte. Für die 20-Jährige war es die erste Olympiamedaille der Karriere.

Das Video des jubelnden Trainers ging daraufhin um die Welt, wurde schon am Montag Tausende Male in den sozialen Netzwerken geklickt.