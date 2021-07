Olympia: Alle Medaillen für Deutschland in der Übersicht

Gold, Silber, Bronze für Deutschland

+ © Stefan Lafrentz/imago-images Jessica von Bredow-Werndl feiert Olympia-Gold - alle deutschen Medaillen in der Übersicht. © Stefan Lafrentz/imago-images

Deutschland macht bei Olympia Jagd auf Edelmetall. Alle deutschen Medaillen bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio in der Übersicht.

Tokio - Olympia* ist in vollem Gange. Die ersten Medaillen bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio sind vergeben. In insgesamt 339 Wettbewerben* geht es um Gold, Silber und Bronze. Die Entscheidungen fallen in 33 Sportarten* und 51 Disziplinen. Auch die deutsche Mannschaft rechnet sich in Tokio einige Medaillen aus.

Olympia: Gold, Silber, Bronze für Deutschland - Wer hat welche Medaillen geholt?

Am Dienstag (28. Juli) feierte Deutschland die ersten beiden Goldmedaillen. Kajak-Fahrerin Ricarda Funk und die Dressur-Reiter im Teamwettbewerb sorgten für Jubelstürme. Einen Tag später legte Jessica von Bredow-Werndl im Dressur-Einzel nach. Auch im Wasserspringen, Schwimmen, Bogenschießen und Judo gab es schon Medaillen.

Bei Olympia in Rio vor fünf Jahren landete Deutschland im Medaillenspiegel* auf dem fünften Platz und holte 42 Medaillen, 17-mal Gold, 10-mal Silber und 15-mal Bronze. Was ist in Tokio für Team D drin? Wir fassen alle Medaillen der deutschen Mannschaft zusammen.

Olympia: Alle Medaillen für Deutschland im Überblick - Gold

Kanuslalom (Kajak-Einer, Frauen): Ricarda Funk (Bad Kreuznach)

(Kajak-Einer, Frauen): Ricarda Funk (Bad Kreuznach) Dressur (Team-Wettbewerb): Isabell Werth (Rheinberg), Dorothee Schneider (Framersheim), Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen)

(Team-Wettbewerb): Isabell Werth (Rheinberg), Dorothee Schneider (Framersheim), Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) Dressur (Einzel): Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen)

Olympia: Medaillen für Deutschland im Überblick - Silber

Judo (Mittelgewicht bis 90 kg, Herren): Eduard Trippel (Rüsselsheim)

(Mittelgewicht bis 90 kg, Herren): Eduard Trippel (Rüsselsheim) Dressur (Einzel): Isabell Werth (Rheinberg)

(Einzel): Isabell Werth (Rheinberg) Rudern (Leichter Doppelzweier): Jonathan Rommelmann (Krefeld) und Jason Osborne (Mainz)

Olympia: Medaillen für Deutschland im Überblick - Bronze

Schwimmen (1500 m Freistil, Frauen): Sarah Köhler (Hanau)

(1500 m Freistil, Frauen): Sarah Köhler (Hanau) Kanuslalom (Canadier-Einer, Herren): Sideris Tasiadis (Augsburg)

(Canadier-Einer, Herren): Sideris Tasiadis (Augsburg) Kanuslalom (Canadier-Einer, Damen): Andrea Herzog (Meißen)

(Canadier-Einer, Damen): Andrea Herzog (Meißen) Bogenschießen (Team-Wettbewerb, Frauen): Michelle Kroppen (Jena), Charline Schwarz (Feucht), Lisa Unruh (Berlin)

(Team-Wettbewerb, Frauen): Michelle Kroppen (Jena), Charline Schwarz (Feucht), Lisa Unruh (Berlin) Wasserspringen (Synchron vom Drei-Meter-Brett, Frauen): Lena Hentschel/Tina Punzel (Berlin/Dresden)

(Synchron vom Drei-Meter-Brett, Frauen): Lena Hentschel/Tina Punzel (Berlin/Dresden) Wasserspringen (Synchron vom Drei-Meter-Brett, Herren): Patrick Hausding/Lars Rüdiger (Berlin)

(Synchron vom Drei-Meter-Brett, Herren): Patrick Hausding/Lars Rüdiger (Berlin) Judo (Halbschwergewicht bis 78 Kilo, Frauen): Anna-Maria Wagner (Ravensburg)

(ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA