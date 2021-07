Olympia: Alle Entscheidungen der Nacht im Überblick - Hier gab es Medaillen

Gold, Silber und Bronze

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden bei Olympia 2021 in Tokio mehrere Medaillen vergeben. Wir liefern einen Überblick über Gold, Silber und Bronze.

Olympia 2021*: In der Nacht auf Dienstag (27. Juli) wurden bei den Sommerspielen einige Medaillen vergeben.

Auch einige Deutsche waren am Start.

Alle olympischen Medaillen aus der Nacht zum Dienstag im Überblick.

Tokio - Sie sind das Ziel der versammelten Sport-Elite in Tokio: die Medaillen bei Olympia 2021*. Monatelang, teils mit jahrelanger Perspektive haben sich die Athletinnen und Athleten auf dieses Highlight vorbereitet. Für viele Sportarten heißt es schließlich nicht zuletzt, einmal öffentlich aus dem Schatten von „König Fußball“ hervorzutreten.

Diese Gelegenheit ergriffen in der Nacht auf Dienstag (27. Juli), Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) wohl bemerkt, die Schwimmerinnen und Schwimmer, und auch die Sportler aus der Disziplin Triathlon. Zur Einordnung: In Japan das im Vergleich zu Deutschland sieben Stunden voraus ist, wurden die Wettkämpfe vormittags und mittags, teils am frühen Morgen (Triathlon) ausgetragen. Wir fassen die Entscheidungen und die Medaillen bei Olympia 2021 in der Nacht von Montag auf Dienstag (MEZ) zusammen

TRIATHLON der Frauen

Gold Flora Duffy (Bermuda) Silber Georgia Taylor-Brown (Großbritannien) Bronze Katie Zaferes (USA)

Schießen - 10 m Luftpistole Mixed Team

Gold Jiang Ranxin/Pang Wei (China) Silber Witalina Bazaraschkina/Artem Tschernousow (ROC) Bronze Olena Kostewytsch/Oleg Omeltschuk (Ukraine)

SCHWIMMEN - 200 m Freistil Männer

Gold Tom Dean (Großbritannien) Silber Duncan Scott (Großbritannien) Bronze Fernando Scheffer (Brasilien)

SCHWIMMEN - 100 m Rücken Frauen

Gold Kaylee McKeown (Australien) Silber Kylie Masse (Kanada) Bronze Regan Smith (USA)

SCHWIMMEN - 100 m Rücken Männer

Gold Jewgeni Rylow (ROC) Silber Kliment Kolesnikow (ROC) Bronze Ryan Murphy (USA)

SCHWIMMEN - 100 m Brust Frauen

Gold Lydia Jacoby (USA) Silber Tatjana Schoenmaker (Südafrika) Bronze Lilly King (USA)

