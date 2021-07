Olympia-News: Keine Medaille! Deutsche Triathletin bricht als Zweite ein - und dann in Tränen aus

Die wichtigsten Nachrichten aus Tokio

Im Triathlon sieht Laura Lindemann bei Olympia 2021 lange wie eine sichere Medaillen-Anwärterin aus - letztlich vergeblich. Die Olympia-News vom Dienstag.

Olympia 2021*: Am Dienstag (27. Juli) stehen bei den Sommerspielen etliche Wettbewerbe an.

Triathletin Laura Lindemann bricht nach einem zwischenzeitlichen zweiten Platz mächtig ein (siehe Erstmeldung).

Die wichtigsten News zum Olympia-Tag aus Tokio hier im News-Ticker.

Update vom 27. Juli, 3.50 Uhr: Olympia-Debütantin Isabel Gose hat bei den olympischen Schwimm-Wettbewerben in Tokio ihren zweiten Finaleinzug verpasst. Die 19-Jährige kam am Dienstag im Halbfinale über 200 Meter Schmetterling auf 1:57,07 Minuten. Platz elf reichte nicht für das Finale am Mittwoch. Für Annika Bruhn war im Halbfinale ebenfalls Endstation. Die 28-jährige Badenerin belegte in 1:57,62 Minuten Rang 14.

Update vom 27. Juli, 3 Uhr: Eine Triathletin ist kurz vor dem Start von Olympia 2021 ausgeschlossen worden - wegen Dopingverdachts. Die ukrainische Triathletin Julija Jelistratowa durfte deshalb nicht am olympischen Rennen im Odaiba Marine Park teilnehmen. Das teilten die Organisatoren am Montag mit. Bei der 33-Jährigen war bei einer Kontrolle vom 5. Juni eine verbotene Substanz entdeckt worden, der Triathlon-Weltverband war darüber am 24. Juli informiert worden. Bislang war noch kein Dopingfall bei Olympia 2021 bekannt geworden.

Olympia-News vom Dienstag (27. Juli): Triathletin Laura Lindemann verpasst eine Medaille

Erstmeldung vom 27. Juli: München/Tokio - Lange sah es nach einer Medaille bei Olympia 2021* für Laura Lindemann aus, am Ende blieb der deutschen Triathletin bei den Sommerspielen in der Nacht auf Dienstag (27. Juli*, MEZ) nur der unliebsame achte Platz - nach einer durchwachsenen Leistung bei Starkregen im Odaiba Marine Park.

Dabei sah es lange so gut aus für die Potsdamerin: Nach 1,5 Kilometer Schwimmen konnte sich die Potsdamerin beim Fahrradfahren in einer Fünfer-Führungsgruppe festsetzen. Sie fuhr lange im Windschatten, kam schließlich als Vierte zum Laufen. Und: Nach dem Wechsel in die Laufschuhe war die 25-Jährige prompt Zweite. Aber: Nach und nach brach Lindemann regelrecht ein, obwohl das Laufen eigentlich als ihre Stärke gilt.

Olympia-News vom Dienstag (27. Juli): Triathletin Laura Lindemann bricht beim Laufen ein

Die zweimalige Weltmeisterin über die Triathlon-Kurzdistanz und spätere Olympiasiegerin, Flora Duffy (33 Jahre) aus Bermuda, konnte sich mit dynamischem Laufstil schnell absetzen. Lindemann, die mit einem Lächeln den Wechsel vom Bike auf die Laufschuhe vollzogen hatte, fiel dagegen zurück.

Zuerst zog die Britin Georgia Taylor-Brown, die beim Fahrradfahren Mühe hatte, laufstark an der Deutschen vorbei. Schließlich folgten auf der Schlussrunde noch weitere Kontrahentinnen im Starkregen von Tokio.

Lindemann war das Lächeln bei widrigen Bedingungen vergangenen. Sie kämpfe, sie ackerte, sie mühte sich, letztlich vergeblich. Als die deutsche Triathletin ins Ziel einlief, brach sie kurz enttäuscht in Tränen aus. Lange sah sie im Wettkampf wie eine sichere Medaillen-Anwärterin aus, und dann solch ein Ergebnis. „Heute Abend werde ich realisieren, dass es ein gutes Ergebnis ist. Ich weiß, dass ich gut laufen kann. Die Saison ist noch nicht vorbei“, sagte sie sichtlich geknickt im ZDF.

Die zweite deutsche Starterin Anabel Knoll aus Ingolstadt belegte mit 9:09 Minuten Rückstand Rang 31. Damit verpasste Team Deutschland bei Olympia 2021 in Tokio* erneut eine Medaille.

Wir sammeln die wichtigsten Nachrichten zum Olympia-Dienstag hier im News-Ticker.