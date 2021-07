Olympia-News vom Freitag: Deutschland-Achter kämpft in Japan um Gold

Die wichtigsten Nachrichten aus Tokio

Bei Olympia 2021 in Tokio steht Rudern im Fokus. Der Deutschland-Achter kämpft in Japan um Gold. Die Olympia-News vom Freitag.

Olympia 2021*: Am Freitag (30. Juli) stehen bei den Sommerspielen etliche Wettbewerbe an.

Rudern im Fokus: Der Deutschland-Achter kämpft in Tokio um Gold.

Die wichtigsten News zum Olympia-Tag aus Tokio hier im News-Ticker.

Update vom 30. Juli, 00.30 Uhr: Aus deutscher Perspektive lohnt sich an diesem Freitag freilich auch der Blick auf den Tennis-Court. Alexander Zverev kämpft um den Einzug ins olympische Endspiel. Sein Gegner im Halbfinale ist aber kein Geringerer als der serbische Superstar Novak Djokovic. Das Match beginnt um 8 Uhr (MEZ).

1. Halbfinale: Karen Chatschanow (Russland) - Pablo Carreno Busta (Spanien) 2. Halbfinale: Novak Djokovic (Serbien) - Alexander Zverev (Hamburg)

Olympia-News vom Freitag (30. Juli): Deutschland-Achter kämpft in Tokio um Gold

Erstmeldung vom 30. Juli: München/Tokio - Olympia 2021 in Tokio* ist in vollem Gange. Und Deutschland steigert sich im Medaillenspiegel der Sommerspiele* Tag für Tag. Stand Donnerstagabend, Mitteleuropäischer Zeit (MEZ), war es Platz neun mit dreimal Gold, dreimal Silber und siebenmal Bronze.

Medaillen versprechen zuverlässig stets die Ruder-Athleten. Silber holten sich zuletzt Jonathan Rommelmann und Jason Osborne im Leichtgewichts-Doppelzweier. Königsdisziplin ist der Achter, und der Deutschland-Achter ist zwangsläufig ein Medaillenkandidat. Bei Olympia 2012 in London gab es die Goldmedaille, bei Olympia 2016 in Rio sicherte sich das Team immerhin Silber. Und nun bei Olympia 2021 in Tokio*?

Bei der Europameisterschaft im April am Lago di Varese in der italienischen Lombardei reichte es mit Platz vier jedoch nicht für das Podest. Großbritannien, Rumänien und die Niederlande standen vor dem deutschen Team - und dürften auch in Japan die großen Konkurrenten um Edelmetall sein.

Olympia-News vom Freitag (30. Juli): Schlagmann Hannes Ocik und Deutschland-Achter sind gefordert

Das Finale in Tokio steigt ab 3.25 Uhr (MEZ). Schlagmann Hannes Ocik und seine Teamkollegen sind gewappnet - und für Spannung ist hinlänglich gesorgt. Hier verpassen Sie nichts. Wir sammeln die wichtigsten Nachrichten zum Olympia-Freitag hier im News-Ticker. (pm) *tz.de und Merkur.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA