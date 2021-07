Olympia heute Nacht im Live-Ticker: Riesen-Aufreger um deutsche Mixed-Staffel

Die wichtigsten Nachrichten aus Tokio

Am Samstag winken Deutschland wieder Medaillen in Tokio. Die Olympia-News in unserem Live-Ticker.

Olympia 2021*: Am Samstag (31. Juli) stehen bei den Sommerspielen etliche Wettbewerbe an.

Leichtathletik: Die deutsche Mixed-Staffel darf über 400 Meter nun doch nicht im Finale antreten.

Die wichtigsten News zum Olympia-Tag aus Tokio hier im News-Ticker.

Update vom 31. Juli, 1.55 Uhr: Die deutsche Mixed-Staffel hat im Triathlon nach hartem Kampf eine Medaille verpasst. Das Quartett um Laura Lindemann, Anabel Knoll, Jonas Schomburg, Justus Nieschlag kam mit 59 Sekunden Rückstand auf Großbritannien ins Ziel und wurde Sechster. Silber geht an die USA, Bronze holt sich Frankreich.

Erstmeldung: München/Tokio - Olympia* in Tokio nimmt so richtig Fahrt auf. Das spektakuläre mittlere Wochenende der Sommerspiele in Japan steht bevor. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten lief es für Deutschland immer besser. Der Lohn vor dem achten Wettkampftag* am Samstag ist eine Top-10-Platzierung im Medaillenspiegel*. Während die Leichtathletik in den Startlöchern steht, neigen sich die Schwimmwettbewerbe dem Ende entgegen.

Olympia-News vom Samstag: Köhler will zur nächsten Medaille schwimmen

Sarah Köhler will über 800 Meter Freistil für die nächste Medaille für die deutschen Beckenschwimmer* sorgen. Mit Bronze über 1500 m hatte die 27-Jährige eine 13-jährige Durststrecke des Deutschen Schwimm-Verbands beendet. 2008 gewann ihre Freundin Britta Steffen in Peking doppeltes Gold. Köhler zog im 800-m-Rennen als Vorlauf-Vierte in den Endlauf am Samstagmorgen (3.46 Uhr MESZ) ein. Ihren deutschen Rekord verpasste Köhler nach 8:17,33 Minuten nur um knapp eine Sekunde.

„Jetzt ist alles nur noch Zugabe“, sagte Köhler. Ihre Magdeburger Teamkollegin Isabel Gose (19), die sich über 400 m einen starken sechsten Platz erkämpft hatte, schied trotz persönlicher Bestzeit (8:21,79) auf Rang neun knapp aus. Auf dem Weg zu ihrem insgesamt siebten olympischen Gold dürfte aber die Vorlaufschnellste Katie Ledecky aus den USA (8:15,67) wohl nicht zu stoppen sein.

Olympia-News vom Samstag: Leichtathletik-Skandal um deutsche Mixed-Staffel

In der Leichtathletik* gab es in der Mixed-Staffel über 4x400 Meter große Aufregung. In dem erstmals ausgetragenen Wettbewerb jubelte das deutsche Quartett zunächst über den Einzug in den Endlauf und muss beim Finale am Samstag (14.35 Uhr MESZ) nun doch zusehen. Weil die Jury die Disqualifikationen der Dominikanischen Republik und der USA nach einem kuriosen Hin und Her wieder zurücknahm, belegte die DSV-Staffel nur Rang neun.



Marvin Schlegel, Corinna Schwab (beide Chemnitz), Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß (Oldenburg) und Manuel Sanders (Dortmund) kamen am Freitag als Fünfte des zweiten Vorlaufs nach 3:12,94 Minuten ins Ziel. Die Zeit gilt als deutsche Bestleistung, einen offiziellen Rekord gibt es hier nicht. Die bisherige Bestzeit stand bei 3:16,85 Minuten von Yokohama 2019. Erster im Lauf mit der deutschen Staffel wurde nach der Rücknahme der Disqualifikationen die US-Staffel (3:11,39) vor der Dominikanischen Republik (3:12,74), Belgien (3:12,75) und Irland (3:12,88).

Olympia-News vom Samstag: Deutsche Mixed-Staffel startet im Triathlon

Dafür hofft die Mixed-Staffel im Triathlon auf eine Medaille. Laura Lindemann, Anabel Knoll, Jonas Schomburg, Justus Nieschlag gehen für Deutschland ab 0.30 Uhr an den Start. Hier verpassen Sie nichts. Wir sammeln die wichtigsten Nachrichten zum Olympia-Samstag im News-Ticker.