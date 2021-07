Olympia heute im Live-Ticker: Deutschland winkt Goldrausch

Die wichtigsten Nachrichten aus Tokio

+ © Oliver Weiken/dpa Schwimmstar Florian Wellbrock greift über 1500 Meter nach Olympia-Gold. © Oliver Weiken/dpa

Am Sonntag hofft Deutschland im Schwimmen und Tennis auf Goldmedaillen in Tokio. Die Olympia-News in unserem Live-Ticker.

Olympia 2021*: Am Sonntag (1. August) stehen bei den Sommerspielen etliche Wettbewerbe an.

Schwimmstar Florian Wellbrock und Tennis-Ass Alexander Zverev wollen für Deutschland Gold holen.

Die wichtigsten News zum Olympia-Tag aus Tokio hier im News-Ticker.

München/Tokio - Halbzeit in Tokio! Acht von 16 Wettkampftagen bei Olympia sind vorbei. Die erste Hälfte der Olympischen Sommerspiele in Japan hat den Sportfans aus aller Welt zahlreiche Highlights beschert. Der zweite Teil dürfte mindestens genauso spannend werden. Am neunten Tag* steht mit dem 100-Meter-Lauf der Männer die Königsdisziplin der Leichtathletik* auf dem Programm. Deutschland hofft im Tennis* und Schwimmen* auf Gold.

Olympia-News vom Sonntag: Gold-Chance für Schwimmstar Wellbrock und Tennis-Ass Zverev

Der gestrige Tag lief für das deutsche Olympia-Team durchwachsen, nur das Mixed-Team der Judoka sorgte mit Bronze für Edelmetall. Die Konsequenz: Deutschland purzelte aus den Top 10 im Medaillenspiegel*. Am Sonntag soll es nun deutlich besser laufen und die Chancen auf Gold sind riesig.

Alexander Zverev* kann bei den Olympischen Spielen deutsche Tennis-Geschichte schreiben. Der Hamburger trifft im Finale (ab 9.30 Uhr MESZ) auf Karen Chatschanow. Der 24-jährige Zverev gilt nach seinem Halbfinalsieg gegen die Nummer eins Novak Djokovic als klarer Favorit gegen den Russen und wäre bei einem Erfolg der erste männliche Einzel-Olympiasieger im Tennis aus Deutschland. Bei den Frauen triumphierte Steffi Graf 1988 in Seoul. „Ich hoffe, dass ich Gold für Deutschland mitbringen kann“, sagte Zverev.

Zum Abschluss der Wettbewerbe im Beckenschwimmen wird der Auftritt von Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock über 1500 Meter mit großer Spannung erwartet. Über 800 Meter hatte der 23-Jährige nur knapp eine Medaille verpasst, die längeren Distanzen liegen ihm noch besser. Der Deutsche Schwimm-Verband hofft auf die erste Männer-Medaille seit Michael Groß vor 33 Jahren.

Olympia-News vom Sonntag: 100-Meter-Finale in Tokio - Bolt-Nachfolger gesucht

In der Leichtathletik steht in der Entscheidung über 100 Meter der Männer einer der Olympia-Höhepunkte an. Gesucht wird der Nachfolger des Jamaikaners Usain Bolt, der dreimal nacheinander bei Olympia über die Strecke triumphierte. Der Kanadier Andre De Grasse, der in Rio 2016 Bronze über 100 Meter und Silber über 200 Meter geholt hatte, gewann seinen Vorlauf in 9,91 Sekunden ebenso souverän wie Akani Simbine aus Südafrika (10,08). Der Jamaikaner Yohan Blake (10,06), 2012 in London Gewinner von Silber über die 100 Meter, kam als Zweiter seines Vorlaufs weiter.

Am Sonntag finden die Halbfinals statt, ehe am selben Tag das Finale (14.50 Uhr/MESZ) gelaufen wird. Hier verpassen Sie nichts. Wir sammeln die wichtigsten Nachrichten zum Olympia-Sonntag im News-Ticker. (ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA