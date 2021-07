Olympia-Tages-Ticker: Sensation beim Straßenrennen der Frauen - Zverez im Schnelldurchlauf

Die wichtigsten News aus Tokio

Olympia in Tokio geht nun richtig los. Am Sonntag gab‘s die ersten Medaillen für Deutschland - zudem wollen die Fußballer die Brasilien-Klatsche vergessen machen.

Die Olympischen Spiele finden 2021 mit einem Jahr Verspätung in Tokio statt

Am Sonntag gab es die ersten Medaillen für Deutschland

Die Basketballer verpatzen den Auftakt - zudem wollen die DFB-Stars die Auftaktniederlage vergessen machen

Hier verpassen Sie nichts: Der Ticker zum Olympia-Sonntag am 25. Juli

Olympia-Tages-Ticker: Tennis | Kohlschreiber verliert ersten Satz - aber beweist Moral

Sonntag, 25. Juli, 11.19 Uhr: Nachdem Alex Zverev seinen Auftakt sowohl im Doppel als auch im Einzel erfolgreich gestaltet hat, kämpft aktuell Philipp Kohlschreiber gegen Medaillenfavorit Stefanos Tsitsipas um den Sieg. Den ersten Satz musste der Routinier dabei schon abgeben, im zweiten aber beweist er Moral gleicht nach Sätzen aus. Eine kleine Überraschung! Aber ist noch mehr drin?

Olympia-Tages-Ticker: Straßenrad | Sensations-Sieg bei den Frauen

Sonntag, 25.Juli, 10.41 Uhr: Welche eine Überraschung beim Straßenrennen der Frauen! Die Österreicherin Anna Kiesenhofer hat sensationell Olympia-Gold gewonnen. Die 30-Jährige setzte sich bei den Spielen in Tokio nach 137 km am Mount Fuji als Solistin vor der Niederländerin Annemiek van Vleuten durch. Bronze sicherte sich Elisa Longo Borghini aus Italien. Beste Deutsche wurde Lisa Brennauer (Kempten) als Sechste. Es ist die erste österreichische Goldmedaille seit Kate Allen im Triathlon 2004 in Athen. Zuletzt hatte Adolf Schmal 1896 ebenfalls in Athen Gold für Österreich im Radsport geholt.

Olympia-Tages-Ticker: Deutschland holt erste Medaillen - Was machen die Fußballer?

München/Tokio - Am dritten Tag bei Olympia 2021 gab es die ersten Medaillen für Deutschland. Beim Turmspringen holte das Duo Lea Hentschel und Tina Punzel Bronze vom Dreimeterbrett. Kurz darauf jubelten die deutschen Bogenschützinnen. Das Team um Lisa Unruh holt im kleinen Finale gegen Belarus ebenfalls Bronze. Damit hat das Warten auf die erste Team-Medaille seit den Sommerspielen in Sydney ein Ende.

Im Laufe des Tages stehen weitere Entscheidungen an. Die Basketballer vergeigen derweil ihren Auftakt gegen Italien. Bei der Rückkehr auf die Olympia-Bühne haben die DBB-Stars eine große Chance liegen lassen und ihr Auftaktspiel verloren. 13 Jahre nach dem bislang letzten Auftritt bei Sommerspielen unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl Italien zum Vorrundenstart in Saitama trotz einer über weite Strecken starken Leistung 82:92 (46:43). Damit wird es in der Gruppe B auf dem Weg Richtung Viertelfinale schwierig.

Am Mittag deutscher Zeit (13.30 Uhr) wollen die deutschen Fußballer ihre Niederlage aus dem Auftaktspiel wieder gutmachen. Das Team von Trainer Stefan Kutz trifft auf Saudi-Arabien und muss gewinnen, soll der Traum von einer Medaille nicht schon früh platzen. (smk/sid/dpa)

