Olympia 2021 live: Eröffnungsfeier in Tokio - Einlauf in ungewohnter Reihenfolge

Die Olympischen Spiele in Tokio werden eröffnet. Die große Frage: Wer trägt das Feuer ins Olympiastadion? Der Live-Ticker.

In Tokio werden die Olympischen Sommerspiele 2021 eröffnet.

Die Zeremonie findet wegen der Corona-Lage weitestgehend unter Ausschluss von Publikum statt.

Wir berichten im Live-Ticker von der Veranstaltung.

+++ 13.40 Uhr: Der Einlauf der Sportlerinnen und Sportler beginnt. Das erste Land ist Island, weil sich die Reihenfolge nach der japanischen Schriftweise der Länder richtet. Vor Island durften das Team der Geflüchteten das Stadion in Tokio betreten. Die Flagge der Geflüchteten trägt unter anderem Yusra Mardini*, Schwimmerin aus Syrien* mit Wohnsitz in Deutschland.

+++ 13.32 Uhr: Jetzt wird es wild. Tanzgruppen stürmen das Olympiastadion, es wird gesägt, gehämmert und gerannt. Die Darstellerinen und Darsteller treten in traditionellen japanischen Kostümen auf.

Olympia 2021: Gedenkminute in Tokio

+++ 13.20 Uhr: Nachdem die japanischen Flagge ins Stadion von Tokio getragen wurde, tritt nun ein Solotänzer in der Mitte des Ovals auf. Danach wird bei Olympia 2021 in einer Schweigeminute der Opfer der Corona-Pandemie und anderer Katastrophen wie der Fukushima-Katastrophe gedacht.

+++ 13.10 Uhr: Ganz in der Tradition der olympischen Eröffnungsfeiern wird auch in Tokio geklotzt statt gekleckert. Eine als Sportlerinnen und Sportler verkleidete Tanzgruppe bewegt sich im Laserlicht. Ein armer Kerl muss in erster Reihe auf dem Laufband Kilometer abreißen.

+++ 13.02 Uhr: Die Eröffnungsfeier in Tokio beginnt mit einer Video-Animation. Moderiert wird das Ganze im ZDF* von Bela Rethy.

Eröffnungszeremonie in Tokio: Die Olympischen Spiele 2021 beginnen

+++ 12.50 Uhr: In knapp zehn Minuten beginnt die Eröffnungszeremonie bei den Olympischen Spiele in Tokio. Das deutsche Team wird beim Einlauf erstmals von einem Fahnenträger-Duo* angeführt. Die Flagge tragen dann Laura Ludwig und Patrick Hausding.

+++ 12:19 Uhr: Vor dem Start der Eröffnungsfeier beginnen Spekulationen. Wer darf bei Olympia 2021 in Tokio das Olympische Feuer entzünden? Mit großer Sicherheit fällt die Ehre einer ehemaligen Athletin oder einem Athleten aus Japan zu. Kandidatinnen und Kandidaten gibt es jedenfalls einige.

+ Olympia 2021 startet: Feuerwerk über dem Olympiastadion in Tokio. © Michael Kappeler

Die ansässige Tageszeitung Japan Times listet insgesamt fünf Kandidatinnen und fünf Kandidaten auf, die eine Chance haben, am Ende der Zeremonie die Olympische Fackel ins Olympiastadion in Tokio tragen zu dürfen. Ein Überblick:

1. Kaori Icho: Die Ringerin ist die erste Frau der Welt, die jemals vier Olympische Goldmedaillen (2004 bis 2016) in derselben Disziplin hintereinander gewonnen hat. Außerdem ist die 37 Jahre alte Icho zehnfache Weltmeisterin und bei Olympischen Spielen unbesiegt.

2. Shun Fujimoto: Der ehemalige japanische Turner gewann bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal die Goldmedaille im Teamwettbewerb. Der heute 71 Jahre alte Sportler wurde berühmt, weil er trotz einer schweren Knieverletzung eine noch fällige Bodenübung absolvierte.

3. Kosuke Kitajima: Der ehemalige Schwimmer wird von vielen als der beste Brustschwimmer aller Zeiten bezeichnet. Heute 38 Jahre alt gewann er bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008 insgesamt alle vier Goldmedaillen, die es beim Brustschwimmen zu holen gab.

4. Tadahiro Nomura: Selbstverständlich steht ein Judoka auf der Liste. Der Kampfsport kommt aus Japan und in keinem Sport hat das Land so viele Goldmedaillen gewonnen. Einer seiner größten Vertreter ist der heute 46 Jahre alte Nomura. Er ist weltweit der einzige Athlet, dem es beim Judo gelang, drei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen (1996, 2000 und 2004) zu gewinnen.

5. Das Softball-Team aus dem Jahr 2008: Die Sportlerinnen aus Japan gewannen überraschend gegen die hochfavorisierten US-Amerikanerinnen. Es war das letzte Mal, dass der Sport bei den Olympischen Spielen vertreten war - bis jetzt. Denn 2021 feiert Softball sein Comeback in Tokio.

6. Naomi Osaka: Sie ist der vielleicht größte Sport-Star Japans. Die 23 Jahre alte Tennisspielerin konnte bislang vier Grand-Slam-Turniere gewinnen und gilt bei den Olympischen Spielen in ihrem Heimatland als eine der Favoritinnen auf Gold.

7. Naoko Takahashi and Mizuki Noguchi: Die beiden Marathon-Läuferinnen gewannen die Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2000 und 2004. Langstreckenlauf ist in Japan äußerst beliebt.

8. Hideki Matsuyama: Der Golfprofi war 2021 der erste Japaner, der das große PGA-Masters gewinnen konnte.

9. Sadaharu Oh: Der heute 81 Jahre alte Baseballspieler ist in seinem Land eine absolute Sportlegende. Bis heute hält er den Weltrekord für die meisten Home Runs (868). Allerdings ist Oh selbst kein Olympionike. Zu seiner Zeit als Aktiver war Baseball im Gegensatz zu heute keine der Olympischen Disziplinen*.

10. Die Turnlegenden Japans: Sawao Kato, Akinori Nakayama, Mitso Tsukahara und Takashi Oni. Zusammen kommen sie auf 24 Medaillen.

+++ 10.00 Uhr: Wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Tokio ist am Freitagmorgen (23.07.2021) der Fackellauf in der japanischen Hauptstadt zu Ende gegangen. Das olympische Feuer traf in den Händen des japanischen Schauspielers Nakamura Kankuro im Rahmen einer kleinen, nicht öffentlichen Zeremonie in der Nähe des Olympiastadions ein, wo am Abend japanischer Zeit (13.00 Uhr MESZ) die 32. Olympischen Sommerspiele eröffnet werden.

+ Olympia inTokio: Die ehemalige olympische Eiskunstläuferin Akiko Suzuki war beim Fackellauf dabei, ins Stadion wird sie das Feuer aber nicht bringen. © -

Olympia: Eröffnungsfeier Tokio 2021 im Live-Ticker

Erstmeldung vom 23.07.202: Tokio - Die Olympischen Spiele in Tokio* werden eröffnet. Kurz vor dem Anzünden der Flamme müssen die Organisatorinnen und Organisatoren einen Höchstwert bei den Corona-Fällen vermelden. Am Freitag (23.07.2021) wurden 19 weitere Corona-Fälle* im Zusammenhang mit Olympia veröffentlicht.

+ Auch eine Kunstflugstaffel darf bei der Eröffnungsfeier nicht fehlen. © Du Xiaoyi/dpa

Das ist der bisherige Höchstwert seit Beginn der Erfassung der Tests am 1. Juli. Damit stieg die Zahl der positiven Tests auf insgesamt 106. Wie das Organisationskomitee in dem am Freitag (23.07.2021) veröffentlichten Tagesbericht bekannt gab, gehören zu den Betroffenen drei Athletinnen oder Athleten, die nicht aus Japan kommen. Namen oder Herkunftsländer werden vom Organisationskomitee nicht genannt.

Die umstrittenen Tokio-Spiele sollen am heutigen Freitag (13.00 Uhr MESZ*) im Olympiastadion eröffnet werden. Japans Regierungschef Yoshihide Suga sagte in einer kurzen Video-Botschaft, die Olympioniken und Olympionikinnen gäben vielen Menschen „Träume und Emotionen“ und machten ihnen Mut. „Zeigen Sie Ihre besten Leistungen“, sagte Suga. Tokio befindet sich noch bis weit nach Ende der Olympischen Spiele im vierten Corona-Notstand. Eine Mehrheit der Bevölkerung hatte sich in Umfragen immer wieder für eine erneute Verschiebung oder eine Absage der Spiele ausgesprochen.

Eröffnungsfeier Tokio 2021 im Live-Ticker: „Ungewöhnliche und bizarre“ Olympische Spiele

„Von Euphorie oder Feststimmung ist in der Hauptstadt nichts zu spüren“, schrieb die japanische Tageszeitung Asahi Shimbun. „Viele wünschen sich einfach, dass die Veranstaltung ohne ernsthafte Probleme endet.“ Es seien „ungewöhnliche und bizarre“ Olympische Spiele, die inmitten von „Spaltung und Misstrauen“ beginnen, so das Blatt.

Bei der Eröffnungsfeier in der wegen des Zuschauerverbots weitgehend leeren Arena wird die deutsche Mannschaft als 115. der 206 Teams einziehen. Angeführt wird das Team von den Fahnenträgern Laura Ludwig und Patrick Hausding. Als letztes betreten Japans Sportlerinnen und Sportler das Olympiastadion. Es wird erwartet, dass Japans Kaiser Naruhito als Schutzherr die Spiele auch offiziell für eröffnet erklärt. (Mit Agenturmaterial) *fr.de ist Teil von IPPEN.MEDIA

