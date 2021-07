Olympia: Alle Entscheidungen der Nacht im Überblick - Deutscher schrammt ganz knapp an Medaille vorbei

Das ist passiert, während Sie geschlafen haben

Olympia steigt in Tokio - die Zeitverschiebung macht vielen deutschen Sport-Fans zu schaffen. Wir fassen die Ereignisse der Nacht zusammen.

Tokio - In der japanischen Hauptstadt sind die Olympischen Spiele* in vollem Gange. Sechs Medaillen-Entscheidungen sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gefallen. Schwimmer Henning Mühlleitner verpasste die erste deutsche Medaille bei den Spielen nur denkbar knapp - die australischen Schwimmerinnen stellten einen neuen Weltrekord auf.

Wir verschaffen Ihnen einen Überblick über die Entscheidungen und Wettkämpfe der Nacht.

Olympia: Hier gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag Medaillen

SCHWIMMEN: 400 m Lagen (Männer)

Gold Chase Kalisz (USA) Silber Jay Litherland (USA) Bronze Brendon Smith (Australien)

SCHWIMMEN: 400 m Freistil (Männer)

Gold Ahmed Hafnaoui (Tunesien) Silber Jack Alan McLoughlin (USA) Bronze Kieran Smith (USA)

SCHWIMMEN: 400 m Lagen (Frauen)

Gold Yui Ohashi (Japan) Silber Emma Weyant (USA) Bronze Hali Flickinger (USA)

SCHWIMMEN: 4 x 100 m Freistil (Frauen)

Gold Australien (mit neuem Weltrekord) Silber Kanada Bronze USA

SCHIESSEN: Luftpistole 10 m (Frauen)

Gold Witalina Bazaraschkina (Russ. Olymp. Komitee) Silber Antoaneta Kostadinowa (Bulgarien) Bronze Jiang Ranxin (China)

Olympia: Diese deutschen Athleten waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Einsatz

Schwimmer Henning Mühlleitner verpasste eine Medaille über 400 Meter Freistil nur knapp. Er belegte Rang vier.

verpasste eine Medaille über 400 Meter Freistil nur knapp. Er belegte Rang vier. Den deutschen Hockey-Frauen gelang ein starker Start ins Turnier. Die DHB-Auswahl schlug im Spitzenspiel Olympiasieger Großbritannien mit 2:1 (1:1).

gelang ein starker Start ins Turnier. Die DHB-Auswahl schlug im Spitzenspiel Olympiasieger Großbritannien mit 2:1 (1:1). Die Schützinnen Carina Wimmer und Monika Karsch haben das Finale mit der Luftpistole klar verpasst.

und haben das Finale mit der Luftpistole klar verpasst. Der deutsche Ruder-Doppelvierer schied im Vorlauf aus und ist nicht mehr im Rennen um die Medaillen.

schied im Vorlauf aus und ist nicht mehr im Rennen um die Medaillen. Die Bogenschützinnen Lisa Unruh , Michelle Kroppen und Charline Schwarz haben im Team-Wettbewerb das Viertelfinale erreicht.

, und haben im Team-Wettbewerb das Viertelfinale erreicht. Florettfechterin Leonie Ebert ist mit einem Sieg ins Achtelfinale eingezogen.

ist mit einem Sieg ins Achtelfinale eingezogen. Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler gewann sein Viertelfinale im Einer ohne Probleme.

gewann sein Viertelfinale im Einer ohne Probleme. Das deutsche Tischtennis-Mixed-Doppel Patrick Franziska und Petrissa Solja vergab sieben Matchbälle und schied in einem dramatischen Viertelfinale aus.

und vergab sieben Matchbälle und schied in einem dramatischen Viertelfinale aus. Badminton-Spielerin Yvonne Li verlor ihr erstes Vorrunden-Match.

verlor ihr erstes Vorrunden-Match. Der Judoka Sebastian Seidl ist im ersten Kampf ausgeschieden.

