Panne bei Bekanntgabe des Eishockey-Kaders für Olympia - DOSB klärt auf

Vermeintliche Namen vorab veröffentlicht

+ © picture alliance / dpa Marco Sturm ist Bundestrainer der Eishockey-Herren. © picture alliance / dpa

Die Olympischen Spiele in Südkorea beginnen am 9. Februar. Am 16. Januar sollte der Eishockey-Kader vorgestellt werden. Ist dem DEB und/oder dem DOSB etwa eine Panne unterlaufen?