Pass-Rekordhalter Manning wurde abgelöst - Quarterback bleibt nur Gemüse

Peyton Manning, der Pass-König der NFL, wurde von seinem Thron geschubst - und "bedankt" sich mit einem Instagram-Video.

Jahrelang hat der Quarterback Peyton Manning den Rekord für die meisten Pass-Yards in der nordamerikanische Football-Liga (NFL) gehalten. Experten sprachen bereits vom „Manning-Rekord“. Der Pass-König der NFL wurde nun von seinem Thron geschubst. Sein Nachfolger heißt Drew Brees. Beim 43:19-Sieg der New Orleans Saints gegen die Washington Redskins hat der 39-Jährige die Bestmarke von 71.940 Pass-Yards geknackt.

Manning war so anständig, dem Quarterback zu „gratulieren“ – mit einem Video auf Instagram. Manning steht dabei am Tisch und schneidet Tomaten. Das sei das Einzige, was ihm jetzt noch bliebe. „Du hast mir das kaputtgemacht. Vielen Dank“, so Manning. Ganz so echt ist seine Entrüstung dann zum Glück doch nicht.