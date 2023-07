Paukenschlag in der Formel 1: CEO überraschend entmachtet

Von: Christoph Wutz

Laurent Rossi ist nicht länger Alpine-CEO. Das Team trennt sich mit sofortiger Wirkung vom Franzosen. Die Gründe hinter der Degradierung sind unklar.

Boulogne-Billancourt – Mit dem Großen Preis von Ungarn steht eines der Saisonhighlights der Formel 1 vor der Tür. Doch zuvor droht der Rennserie ein Finanzskandal. Zudem wartet jetzt ein Team mit einem echten Knall auf: Überraschend hat Alpine seinen CEO gewechselt. Laurent Rossi leitete nicht länger die Geschicke des Teams. Sein Nachfolger ist bereits ernannt worden.

Paukenschlag in der Formel 1: Bisheriger Alpine-CEO Rossi überraschend entmachtet

Rossi ist fortan nicht länger Kopf der Sportmarke Alpine, die für die Geschicke beim gleichnamigen Formel-1-Rennstall verantwortlich zeichnet. Dies verkündete die Renault-Gruppe, deren Tochterfirma Alpine ist, jetzt unerwartet.

Der Chef des französischen Automobil-Konzerns, Luca de Meo, äußerte sich zur Entmachtung Rossis: „Ich möchte Laurent für sein unermüdliches Engagement in den letzten zwei Jahren an der Spitze von Alpine danken. Laurent hat eine klare und ehrgeizige Strategie für die Marke festgelegt“, sagte de Meo. Dadurch habe Rossi „Alpine in die besten Voraussetzungen gebracht, um seine langfristigen Ziele zu erreichen. Alpine ist nun bereit, in eine neue Phase ihrer Entfaltung einzutreten und eine Marke der Zukunft zu werden“, wird der Italiener in der Pressemitteilung von Renault weiter zitiert. Einen Grund für die Degradierung des Franzosen nannte de Meo nicht.

Nach Knall in der Formel 1: Neuer Alpine-Boss steht schon fest

Der Franzose verlässt Alpine allerdings nicht. Er wird sich stattdessen nach Unternehmensangaben „künftig auf spezielle Projekte im Zusammenhang mit der Transformation des Konzerns konzentrieren.“ Rossis Nachfolge an der Spitze des Formel-1-Rennstalls ist bereits geklärt.

Philippe Krief wird der neue Alpine-CEO. „Philippe verbindet langjährige Branchenerfahrung mit großem technischen Wissen und Führungsqualitäten, die für den Erfolg unseres Vorhabens, insbesondere die Einführung der neuen Fahrzeuge der Marke ab dem nächsten Jahr, von entscheidender Bedeutung sind. Ich habe vollstes Vertrauen in Philippe und sein Team, um Alpine zu neuen Höhen zu führen“, zeigte sich Renault-Boss de Meo hocherfreut über die Neubesetzung. Krief war zuletzt bereits seit Februar Direktor für Technik und Produktleistung bei Alpine tätig. Zuvor hatte er unter anderem für Ferrari, Alfa Romeo und Maserati gearbeitet.

Ex-Alpine-CEO kritisierte eigenes Formel-1-Team scharf: „Uns fehlt so viel“

Diese Maßnahme hatte sich zwar nicht wirklich angedeutet, allerdings Rossi zuletzt auch kein gutes Haar an seiner Belegschaft gelassen: „Wir haben als Team schlecht gearbeitet, uns fehlt so viel, das ist für jeden zu sehen“, hatte sich der Franzose im Mai 2023 zwischenzeitlich beklagt. „Angesichts der Ressourcen, die wir haben, ist unsere Position inakzeptabel, wir sind meilenweit von unserem Ziel entfernt. Wenn Fehler gemacht werden, okay. Aber wir scheinen aus Fehlern nichts zu lernen“, hatte Rossi scharf gegen das Alpine-Team geschossen. Mitunter hatte er den Stall gar als „amateurhaft“ bezeichnet.

Während also bei Alpine der CEO ausgetauscht wird, nahm ein anderer Rennstall zuletzt einen Fahrerwechsel vor: Formel-1-Rückkehrer Daniel Ricciardo übernimmt Nyck de Vries‘ Cockpit bei AlphaTauri. (wuc)