Perfektes Workout: Deshalb sollten Sie regelmäßig schwimmen gehen

Von: Melanie Gottschalk

Mit Sport fit und gesund bleiben – ein Ziel, das sich viele Menschen setzen. Schwimmen bietet dabei eine wunderbare Alternative zum Fitnessstudio.

München – Macht der innere Schweinehund mal wieder nicht mit? Gerade im Sommer, wenn die Temperaturen klettern, vergeht vielen die Lust, sich auf einem Laufband oder einem Fahrrad im Fitnessstudio zu quälen. Gleichzeitig ist es aber auch zu warm, um an der frischen Luft zu trainieren. Die Alternative, die viele wohl vergessen, ist das Schwimmen. Denn schwimmen gehen ist nicht nur gesund, im Sommer bietet es zusätzlich eine willkommene Abkühlung. Und das beste: Man muss nicht mal übermäßig sportlich sein.

Schwimmen stärkt das Herz-Kreislauf-System

Wer denkt, im kühlen Wasser könne man nicht schwitzen, der irrt. Denn auch dort kann man sich ordentlich anstrengen. Das sportliche Schwimmen hat dabei einen positiven Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System, bringt es in Schwung und trainiert den Herzmuskel. Durch den Wasserdruck verengen sich nämlich die Blutgefäße an der Herzoberfläche. Daraus resultiert, dass das Blut zurück in den Brustraum gedrängt wird und das Herz kräftiger arbeiten muss. Langfristig passt sich das Herz an und wird leistungsfähiger.

Schwimmen ist der beste Sport bei Übergewicht

Der Auftrieb durch das Wasser hat für Menschen mit Übergewicht gleich mehrere Vorteile. Im Schwimmbecken können sie trainieren, ohne sich zu überanstrengen und verbessern mit der Zeit ihr Körpergefühl. Denn eine Stunde langsames Brustschwimmen kann bei einem Menschen mit 80 Kilogramm Körpergewicht bis zu 340 Kalorien verbrennen, bei sportlichem Schwimmen sind es sogar bis zu 760 Kalorien. Abhängig ist der Kalorienverbrauch neben des Gewichts von der Intensität und der individuellen Fitness.

Zudem sind bei Menschen mit starkem Übergewicht oft Kreislauf, Knochen und Gelenke vorbelastet, das Schwimmen bietet hierbei einen leichten Einstieg in das regelmäßige Sporttreiben. Um einen langfristig anhaltenden Erfolg zu erreichen, sollte aber zwei- bis dreimal pro Woche für mindestens eine halbe Stunde trainiert werden.

Wer regelmäßig im Wasser seine Kreise zieht, bleibt fit und gesund. © Joel Marklund/imago

Schwimmen ist gut für den Rücken und die Gelenke

Viele Menschen verbringen durch ihre Arbeit den Großteil des Tages vor dem Computer – und leiden deshalb unter Rückenschmerzen. Auch in diesem Fall ist Schwimmen genau das Richtige. Denn im Wasser werden die Gelenke und Bandscheiben entlastet. Beim Rückenschwimmen kann zusätzlich die Rumpf- und Rückenmuskulatur gestärkt werden. Das Beste daran: Im Wasser wird alles schonender trainiert.

Schwimmen ist das perfekte Ganzkörper-Training

Wer kennt es nicht? Meist bleibt nur wenig Zeit für sportliche Aktivitäten, wenn es dann doch mal passt, sollen so viele Muskelgruppen wie möglich in kürzester Zeit trainiert werden. Gar nicht so einfach. Beim Schwimmen geht das aber, denn diese Sportart ist ein echtes Ganzkörper-Training – vor allem, wenn Sie Schwimmstile variieren.

Brustschwimmen trainiert die Brust-, Schulter-, Arm- und Beinmuskulatur, beim Kraulen kommt die Kraft überwiegend aus den Armen, zusätzlich werden Schultern, Rücken und Rumpf trainiert. Beim Rückenschwimmen profitiert vor allem die Rumpf- und Rückenmuskulatur vom Training. Schwimmtraining kann also eine echte Wunderwaffe für den ganzen Körper sein.

Schwimmen stärkt die Atemmuskulatur

Strengt man sich beim Sport an, wird in der Regel auch die Atemmuskulatur trainiert. So natürlich auch beim Schwimmen. Es macht die Atemmuskulatur belastbarer und unterstützt den Schleimtransport aus den Lungen. Anfänger sollten darauf achten, eine Aufwärmphase sowie Erholungsphasen einzulegen und ihr Tempo nach und nach zu steigern.

Aber Achtung! Wie bei den meisten Sportarten gilt: Bevor Sie ein neues Trainingsprogramm beginnen, sollten Sie einen Fachexperten oder einen Arzt konsultieren. Nur so können Sie sicher sein, dass ihre körperliche Verfassung geeignet ist. (msb)