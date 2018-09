Pferdebesitzerinnen aus Vellmar erklären, worauf es im Sattel ankommt

Schwarze Zylinder und anmutig schreitende Pferde. Am Wochenende zeigen viele Dressurreiter beim Turnier des Reitvereins Ahnatal-Vellmar ihr Können.

Dressur – das sieht auf den ersten Blick so einfach aus. Wie viel Teamwork zwischen Pferd und Reiter dahinter steckt, haben uns die Teilnehmerinnen Enya Kriegisch und Martina Pabst erzählt.

Frau Kriegisch, Frau Pabst, Laien finden Springreiten häufig spannender als Dressur. Was ist das Faszinierende?

Martina Pabst: Das Faszinierende am Dressurreiten ist, wie einfühlsam der Reiter mit dem Pferd umgehen muss. Am besten fühlt es sich so an: Das Pferd tanzt unter dem Reiter.

Enya Kriegisch: Genau. Wir Reiter müssen eins mit dem Pferd werden. Die Verbindung zählt. Eine Dressurprüfung schafft man nicht mal eben so. Das ist jahrelange Arbeit.

Was muss ein guter Dressurreiter mitbringen?

Kriegisch: Präzision, Ruhe, Ausdauer – und genug Nerven. Es kann auch schon mal vorkommen, dass man im Training absteigt und erst einmal eine Runde heult. Das gehört einfach dazu.

Wie gehen Sie mit Ihrem Pferd in Drucksituationen um?

Pabst: So ein Turnier bedeutet für ein Pferd Stress pur. Da ist es ganz wichtig, selbst die Ruhe zu bewahren. Die eigene Aufregung überträgt sich sonst sofort auf das Pferd. Es ist der Spiegel seines Besitzers und merkt Nervosität sofort.

Kriegisch: Ich bin leider ein absolutes Nervenbündel in Prüfungssituationen. Ich muss mir im Vorfeld immer wieder sagen, dass nicht die Leistung zählt, sondern dass mein Pettersson und ich einfach eine schöne, gelassene Runde reiten – als wäre es eine Trainingsstunde.

Was sind die größten Anfängerfehler eines Reiters?

Pabst: Eine gesunde Haltung ist für Dressurpferde ganz wichtig, damit sie keine Rückenprobleme bekommen. Viele Anfänger haben eine viel zu enge Zügelverbindung. Das tut den Tieren im Maul weh. Außerdem müssen sie dann den Kopf hochreißen. Viel wichtiger als die Kraft aus den Händen ist ein stabiler, aufrechter Sitz und eine stetige Verbindung mit den Schenkeln. Man kann ein Pferd völlig ohne Zügel, nur mit Gewicht lenken und bremsen. Ein zu lockerer Zügel kann allerdings im Maul springen und auch weh tun.

Aber Kritiker werfen Dressurreitern vor, dass die erwünschte Haltung der Pferde dem Wohl der Tiere schadet. Was sagen Sie dazu?

Pabst: Das ist leider an vielen Stellen tatsächlich so. Ein Klassiker ist da die sogenannte Rollkur, bei der die Schnauze des Pferdes fast die Brust berührt. Das sieht von außen vielleicht schön aus, ist aber absolut schlecht für die Körperhaltung der Pferde. Ich bin für eine lockere Zügelverbindung, bei der sich das Pferd freier in Richtung vorwärts-abwärts bewegen kann. Dadurch richtet sich automatisch der Rücken auf. Und das ist es, was einen guten Reitstil eigentlich ausmacht.

Worauf freuen Sie sich beim Turnier am Wochenende am meisten?

Kriegisch: Für mich ist ein Turnier auf dem heimischen Hof eine gute Möglichkeit, nach der langen Verletzungspause meines Pferdes wieder ganz ruhig einzusteigen.

Pabst: Ich finde es toll, wenn so viele pferdebegeisterte Menschen zusammenkommen. Allerdings würde ich gerade manchen jüngeren Reiterinnen empfehlen, etwas lockerer zu werden. Die sind schon häufig ziemlich verbissen dabei. Schließlich geht es doch aber vor allem um den Spaß und darum, dass es dem Pferd gut geht.

+ Zöpfeflechten gehört dazu: Martina Pabst (41) bereitet sich mit Salinero regelmäßig auf Dressurturniere vor. © Daria Neu

Zu den Personen

Enya Kriegisch (20) kommt aus Ahnatal und beginnt nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr nun ihre Ausbildung als Kinderkrankenschwester. Seit sie ein kleines Kind ist, ist sie auf dem Reiterhof unterwegs. Mit dem Dressurreiten hat sie angefangen, als sie 12 Jahre alt war. 2014 kauften ihre Eltern den Oldenburger Fuchswallach Pettersson. Die beiden haben schon einige Erfolge in der A-Dressur gefeiert.

Martina Pabst (41) lebt in Vellmar. Die gelernte Pferdewirtin ist mit den Vierbeinern groß geworden und hatte bereits mehrere eigene Pferde. Mit dem Turniersport hat sie erst 2011 angefangen – zunächst im Springreiten. Mit ihrem Hannoveraner Wallach Salinero tritt sie seit einiger Zeit auch bei Dressurturnieren in der Klasse A und L an. Beide Reiterinnen sind im Reitverein Ahnatal-Vellmar aktiv.

Zeitplan für das Dressurturnier in Vellmar

Von Klasse A bis S: Beim Dressurturnier des Reitvereins Ahnatal-Vellmar stellen sich Reiter und Pferde aus der Region am Wochenende den Augen der Richter. Der Zeitplan.