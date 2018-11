Schläge unter Basketballern: Polizei ermittelt wegen Prügelei nach Landesligaspiel

So soll es sein: Der Basketball gehört in den Korb, die Hände an den Ball. Im Landesligaspiel der ACT Kassel III gegen Butzbach wurden sie anscheinend für eine Schlägerei zweckentfremdet.

Eine Boxveranstaltung war es mit Sicherheit nicht. Und dennoch sollen die Fäuste geflogen sein nach einer Basketballpartie zwischen ACT Kassel III und Butzbach in der Landesliga.

Wie meist in solchen Fällen unterscheiden sich die Aussagen der vermeintlich Beteiligten. Fest steht offenbar: Schon während der Partie der Basketball-Landesliga zwischen der ACT Kassel III und dem TSV Butzbach in der Sporthalle des Berufsschulzentrums an der Kasseler Schillerstraße kam es zu diversen Nickligkeiten. Nach Spielende, die Gastgeber unterlagen 60:64, eskalierten diese und mündeten in Handgreiflichkeiten.

Auf Kasseler Seite in erster Linie davon betroffen war der Spielertrainer. Laut seiner Aussage war es ein hitziges Spiel. Beleidigungen und versteckte Faustschläge habe es schon während der Partie von einem der Butzbacher Spieler gegeben. Beim Abklatschen nach dem Spiel sagte man sich noch einmal die Meinung, wobei einige Butzbacher ihr Bedauern über das Geschehen äußerten.

Soweit war alles für die ACT Kassel noch im Rahmen. Doch besagter Spieler aus der selbsternannten Perle der Wetterau provozierte angeblich weiter und beleidigte die Ehefrau des Spielertrainers. Im Eingangsbereich der Halle kam es anschließend zu handgreiflichen Auseinandersetzungen.

Dabei sei er zunächst von besagtem Gästespieler und dann auch einigen seiner Mitspieler geschlagen worden. Erst nach einigen Momenten kamen andere ACTer hinzu und zogen ihren Spielertrainer aus dem Pulk heraus. Deeskalierend wirkte angeblich auch, dass ein hinzugekommener ACT-Verantwortlicher die unrühmlichen Vorfälle mit dem Handy filmte.

„So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich bin zwar auch manchmal ein Heißsporn, aber warum sollte ich mich als 40-Jähriger mit einem deutlich Jüngeren anlegen?“, fragt der Kasseler und erstattete wenig später Anzeige. Am Tag nach dem Spiel klagte der Spielertrainer über „Brummschädel und Hämatome an Kopf und Nacken“.

Bei der Geschäftsstelle des Hessischen Basketballverbandes ging bis Dienstag keine Meldung zu den Vorfällen ein. Beim TSV Butzbach war man am Dienstag bemüht, die Vorkommnisse zu erhellen.

„Ich bin noch dabei, mir die Informationen zu holen. Die Situation scheint für unsere jungen Spieler sehr emotional gewesen zu sein“, sagte am Dienstag Abteilungsleiter Bernard Smith, der selbst nicht vor Ort war.

Nach ersten Aussagen aus Mannschaftskreisen sei ein Butzbacher Spieler von einem ACTer, offenbar eben jenem Spielertrainer – am Hals gepackt und gestoßen worden. Daraus habe sich die Schlägerei entwickelt. „Soviel ich weiß“, sagte Smith weiter, „denken auch Spieler von uns über eine Anzeige nach“.

Für die Kasseler Polizei bestätigte ihr Sprecher Matthias Mänz den Eingang der Anzeige am Abend nach den Vorfällen. Der Betroffene erschien dazu auf der Dienststelle. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung.

