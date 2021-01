Qualifikation beim Skisprung-Weltcup in Willingen: Muranka knackt Schanzenrekord

Eisenbichler auf Rang drei

+ © T. Jastrzebowski/Imago Stellte den neuen Schanzenrekord auf: der Pole Klemens Muranka. © T. Jastrzebowski/Imago

Mit einem Sprung auf 152 Meter hat sich Andrzej Stekala am Freitag den Sieg in der Qualifikation für das erste von zwei Einzelspringen an diesem Wochenende in Willingen gesichert.