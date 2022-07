Qualifying zum Großen Preis von Ungarn im Live-Ticker: Letzter der Fahrerwertung gewinnt drittes Training

Von: Antonio José Riether

Teilen

Sebastian Vettel kündigte am Donnerstag sein Karriereende an. © Attila Kisbenedek/AFP

Am Samstag geht es um die Startpositionen für den Großen Preis von Ungarn. Das Formel-1-Qualifying vom Hungaroring im Live-Ticker.

In Ungarn steht der dreizehnte Grand Prix dieser Formel-1- Saison auf dem Programm.

Saison auf dem Programm. Das Qualifying zum Rennen am Hungaroring startet am Samstag um 16 Uhr.

zum Rennen am Hungaroring startet am Samstag um Wer schnappt sich die Pole Position für Sonntag? Dieser Ticker wird laufend aktualisiert.

Update vom 30. Juli, 14.45 Uhr: In einer Stunde und 15 Minuten beginnt das Qualifying zum Großen Preis von Ungarn. Im dritten freien Training sicherte sich Williams-Pilot Nicholas Latifi hat sich völlig überraschend die Bestzeit. Der Kanadier, der in der Fahrerwertung ohne Punkt den letzten Platz belegt, drehte in 1:41,480 Minuten die mit Abstand schnellste Runde. Zweiter wurde Ferrari-Pilot Charles Leclerc, Latifis Kollege Albon landete auf Rang drei.

Für Weltmeister Max Verstappen reichte es im Red Bull zum vierten Platz, das Mercedes-Duo George Russell und Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegten die Plätze fünf und elf. Sebastian Vettel wurde Neunter, sein Landsmann Mick Schumacher fuhr im Haas auf den zwölften Platz.

Erstmeldung vom 30. Juli:

Mogyoród - Am Sonntag steht der Große Preis von Ungarn an (live im TV und im Stream), am Samstag fahren die Piloten um die Startplätze für das dreizehnte Rennen des Jahres. Beim Qualifying könnte es durchaus ereignisreich werden, da sich das Wetter wohl im Vergleich zu den vergangenen heißen Tagen etwas ändern wird. So kann es auf der Strecke in der Nähe von Budapest regnen oder gar gewittern, was die Startaufstellungen für Sonntag noch etwas weniger berechenbar macht.

Formel 1: Qualifying zum Großen Preis von Ungarn - wo landet Vettel nach seiner Ankündigung?

In der laufenden Woche gab es einen echten Knall in der Rennserie. Mit Sebastian Vettel kündigte ein vierfacher Weltmeister seinen Rücktritt an, woraufhin viele Kollegen aus der Formel 1 ihr Bedauern und ihren Respekt zum Ausdruck brachten. Der 35-jährige Hesse möchte künftig mehr Zeit mit seiner Frau und den drei Kindern verbringen, weshalb er sich zu dem drastischen Schritt entschied, nach diesem Jahr als Pilot aufzuhören. Noch ist er jedoch fester Bestandteil des Fahrerteams von Aston Martin und wird auch am Samstag versuchen, sich eine in gute Position für sein erstes Rennen nach der Ankündigung zu bringen.

Alle deutschen Formel-1-Fahrer seit 1980 Fotostrecke ansehen

Im vergangenen Jahr sorgte der Franzose Esteban Ocon mit seinem ersten Rennsieg seiner Karriere in einem chaotischen Rennen für eine Überraschung. Einer, der auch in diesem Jahr auf ein positives Erlebnis hofft, ist Mick Schumacher. Nachdem der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael in England und Österreich in die Punkte gefahren war, landete er beim Großen Preis von Frankreich nur auf Rang 15. In Ungarn möchte der 23-jährige Haas-Pilot nun wieder die Wende einleiten.

Großer Preis von Ungarn: Nächste Runde im Titelrennen zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc

Von der Spitze ist Mick Schumacher also noch weit entfernt, Weltmeister Max Verstappen führt die Fahrerwertung noch mit 233 Punkten an, mit 170 Zählern ist ihm Verfolger Charles Leclerc auf den Fersen. „Ich schaue nicht auf die Punkte, sondern immer nur auf das nächste Rennen“, sagte der Red-Bull-Fahrer Verstappen vor dem Qualifying. Sein Konkurrent von Ferrari bekräftigte, dass er „bis zum Ende“ an den Titel glaube und somit auch in Ungarn seine Chance wittert. (ajr)