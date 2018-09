Querschnittsgelähmte Kristina Vogel richtet sich mit emotionaler Botschaft an Publikum

Seit einem schweren Trainingsunfall ist Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel querschnittsgelähmt. Deswegen kann sie auch nicht an der Verleihung der Goldenen Henne teilnehmen.

Leipzig - Am Freitagabend wurde in Leipzig die Goldene Henne 2018 vergeben. Der jährliche deutsche Publikums- und Medienpreis soll an die 1991 verstorbene Entertainerin Helga Hahnemann - Spitzname „Henne“ - erinnern. Die Kandidaten auf den Preis der goldenen Henne kommen dabei aus fünf verschiedenen Kategorien: Entertainment, Schauspiel, Musik, Sport und Aufsteiger.

Neben Luke Mockridge, Mark Forster, Karoline Herfurth, Rea Garvey, Ben Zucker und Laura Dahlmeier war dieses Jahr auch die ehemalige deutsche Bahnradsportlerin Kristina Vogel nominiert. Die elfmalige Weltmeisterin hatte sich bei einem Training am 26. Juni schwer verletzt und ist seitdem querschnittsgelähmt.

Leider konnte Kristina Vogel nicht persönlich bei der Verleihung der Goldenen Henne 2018 dabei sein. Moderator Kai Pflaume verriet die Nominierung der Radsportlerin und bedauerte, dass sie nicht live dabei sein konnte. Jedoch richtete sie sich mit einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus an alle Anwesenden.

“Würde so gerne im Ballkleid neben euch sitzen“

„Ich wäre super gerne gekommen und hätte im Ballkleid neben euch gesessen. Doch ich schaffe es leider noch nicht, so lange im Saal zu sitzen“, schildert Vogel ihre Situation. Ihre Reha laufe gut, „es wird besser und besser“, erzählte sie. Es sei eben wie im Sport eine Ehre, überhaupt für eine Henne nominiert zu sein.

Das sind die Gewinner der Goldenen Henne 2018