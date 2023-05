Rad-Star erschießt Katze von Minister mit Luftgewehr – jetzt feuert ihn sein Team

Von: Jan Oeftger

Teilen

Ein ehemaliger Junioren-Radsport-Weltmeister hat mit seinem Luftgewehr eine Katze erschossen. Das kostet ihn nun seinen Arbeitgeber.

San Marino – Der italienische Radprofi Antonio Tiberi hat im Sommer 2022 die Katze des Tourismusministers aus San Marino erschossen. Das hat nun verspätete Konsequenzen. Sein Rennstall Trek-Segafredo hat ihn aus dem Team geworfen. Zuvor war der 21-Jährige bereits suspendiert gewesen.

Name Antonio Tiberi Geboren am 24. Juni 2001 in Frosinone (Italien) Ehemaliger Rennstall Trek-Segafredo

Verhalten während Suspendierung passt nicht: Rennstall trennt sich von Tiberi

Der Rennstall teilte nun via Twitter mit, dass Tiberis Verhalten während der Suspendierung eine Rückkehr ins Team nicht gerechtfertigt hätte. Die Trennung erfolge demnach einvernehmlich und sofort. Weitere Kommentare zum Sachverhalt wolle man zum aktuellen Zeitpunkt nicht abgeben.

Im Februar war Tiberi zu einer Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro verurteilt worden. Zudem sperrte ihn der Rennstall für 20 Tage. In dieser Zeit wurde er nicht bezahlt. Stattdessen sollte sein Gehalt an eine Tier-Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden. Bereits damals war auch eine längere Sperre nicht ausgeschlossen. Das Team entschied sich jetzt sogar für eine dauerhafte Trennung.

Antonio Tiberi wurde von seinem Rennstall gefeuert. © Sirotti Stefano/imago

Tiberi erschoss eine Katze mit einem Luftgewehr

Die vorangegangene Tat ist bizarr. Tiberi hatte sich im Sommer 2022 ein Luftgewehr gekauft. Dieses habe er, von seiner Wohnung in San Marino aus, ausprobieren wollen. Als erstes Ziel suchte sich der als großes Talent geltende Radprofi ein Verkehrsschild. Das nächste Ziel war dann der Kopf einer Katze. Die Katze, die dem Tourismus-Minister Federico Amati gehörte, wurde durch den Kopfschuss tödlich verletzt.

Da der Minister die Polizei rief, landete dieser Fall vor Gericht. Dort beteuerte Tiberi, dass es nicht sein Ziel gewesen sei, das Tier zu töten. Eigentlich habe er die Reichweite der Waffe testen wollen. Dabei habe er auf die Katze gezielt, jedoch nicht damit gerechnet, sie zu treffen. „Ich wollte sie nicht töten und war sogar überzeugt, dass meine Waffe nicht tödlich ist“, lautete Tiberis Aussage.

Das bedeutendste Rennen im Radsport ist die Tour de France. Dies sind alle bisherigen Gewinner. (jo)