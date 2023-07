Wenige Wochen nach Mäder-Tragödie: Nächster Radprofi (17) tödlich verunglückt

Von: Marius Epp

Jacopo Venzo (17) ist bei einem Radrennen gestorben. © Facebook/Campana Imbalaggi Geo&Teex Trentino

Die Radsport-Welt muss erneut trauern: Bei der Oberösterreich-Rundfahrt der Junioren ist der 17-jährige Jacopo Venzo ums Leben gekommen.

Marchtrenk – Die 48. Junioren-Radrundfahrt in Oberösterreich ist in einer Tragödie geendet. Der italienische Nachwuchsfahrer Jacopo Venzo ist nach einem Sturz auf der ersten Etappe von Haid nach Marchtrenk gestorben, wie der italienische Radsportverband bestätigte. Der 17-Jährige war am Freitag in der Abfahrt vom Mistelbacher Berg gestürzt und nach der Erstversorgung per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Linz geflogen worden.

Italienisches Rad-Talent Venzo stirbt bei Abfahrt in Österreich

Im Krankenhaus erlag er in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Die Auftaktetappe war nach dem Unfall gestoppt worden, die Rundfahrt wurde komplett abgebrochen. Vor fünf Wochen war der Schweizer Profi Gino Mäder bei der Tour de Suisse tödlich verunglückt.

„Tief schockiert müssen wir mitteilen, dass der italienische Nachwuchsathlet, der gestern auf der ersten Etappe zu Sturz gekommen ist, trotz aller ärztlichen Bemühungen seinen Verletzungen erlegen ist“, schrieben die Veranstalter auf Facebook.

„Wir haben jetzt einen Engel mehr“: Team nimmt Abschied von verunglücktem Radprofi

Das Team des tödlich verunglückten Radfahrers, Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, äußerte sich „mit Tränen in den Augen und am Boden zerstört“. Der 17-Jährige sei ein außergewöhnlicher Bursche gewesen, „mit einer Zukunft, die im Sport und vor allem im Leben geschrieben werden sollte, und das schmerzt umso mehr“.

Die gesamte Mannschaft sei „in diesem Moment der großen Trauer um seine Familie, seine Freunde und alle, die ihn geliebt haben, versammelt“, teilte der Rennstall mit. „Wir haben jetzt einen Engel mehr, der uns dort oben beschützt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr wir dich vermissen werden.“

Der tödliche Sturz des Schweizers Mäder hatte eine Debatte über die Sicherheit im Radsport angestoßen. „Man sollte auf die Meinung der Fahrer hören, von denen 70 Prozent eben kein Ziel einer Etappe direkt am Ende einer Abfahrt haben wollen“, forderte der deutsche Ex-Profi Jens Voigt. (epp/dpa/SID)